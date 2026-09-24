Peste 1.400 de cazuri de conducere sub influența drogurilor, în primele opt luni. 83% dintre testele pozitive, confirmate la IML

Numărul rezultatelor pozitive la testările DrugTest confirmate ulterior prin analize toxicologice este în creștere, potrivit datelor prezentate de autorități. În primele opt luni ale anului, polițiștii au constatat peste 1.400 de cazuri de conducere a unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive.

Numărul rezultatelor pozitive la DrugTest confirmate ulterior prin analize este în creștere. Foto: IPJ Sibiu

În aceeași perioadă, au fost constatate aproximativ 8.000 de cazuri privind conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

Dintre rezultatele preliminare pozitive obținute în urma testării în trafic pentru consumul de substanțe psihoactive, 83% au fost confirmate ulterior prin analize toxicologice ale probelor biologice efectuate în cadrul sistemului de medicină legală.

Potrivit autorităților, creșterea ratei de confirmare reflectă îmbunătățirea procesului de verificare și evidențiază importanța analizării probelor biologice după testarea preliminară realizată în trafic.

Rezultatul DrugTest are caracter preliminar, iar stabilirea prezenței substanțelor psihoactive se face în urma analizelor toxicologice ale probelor biologice.

„Consumatorii trebuie tratați, nu pedepsiți”

Criminologul Vlad Zaha avertizează, într-o analiză pentru „Adevărul”, că cifrele guvernamentale privind consumul de droguri sunt grav subestimate din cauza fricii de dosare penale și a unei metodologii rigide, consumul real de cannabis fiind estimat la o valoare de trei ori mai mare. Specialistul propune o schimbare radicală de paradigmă: dezincriminarea consumului și tratarea dependenței ca pe o problemă de sănătate publică, nu de pușcărie. Detalii AICI.

Un raport amplu privind situația drogurilor în România, întocmit de agenția guvernamentală specializată în adicții, compară datele culese în 2019 cu cele din 2024 și relevă o creștere a consumului la nivelul populației generale, dar cu nuanțe importante: în rândul bărbaților, în special al celor tineri, se înregistrează o scădere, în timp ce la femei consumul a crescut în toate categoriile analizate.