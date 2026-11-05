 Rusia a repetat un atac asupra unui satelit occidental, spune un analist spațial | adevarul.ro
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Rusia a repetat un atac asupra unui satelit occidental, spune un analist spațial

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Un satelit militar rus care s-a apropiat luna trecută de un satelit comercial al companiei finlandeze ICEYE ar fi exersat un scenariu de atac, a declarat pentru Reuters analistul Greg Gillinger, de la Integrity ISR. Alți doi sateliți ruși, asociați cu primul, se îndreaptă acum spre un alt aparat occidental, a adăugat el.

Rusia amenință sateliții occidentali
Satelit rusesc Foto: Arhiva

Potrivit lui Gillinger, satelitul rus „Kosmos-2612“ a ajuns la o distanță periculos de mică de satelitul X36, al companiei ICEYE. „Întâlnirea seamănă cu o repetiție a unui atac. Este cea mai agresivă poziție pe care am văzut-o din partea Rusiei față de satelitul unei alte țări“, a spus analistul.

După incidentul din mijlocul lunii octombrie, subsecretarul de stat american Thomas DiNanno a scris pe X că „Kosmos-2612“ s-a apropiat intenționat de un satelit comercial. Potrivit lui, acțiunea corespunde pregătirii pentru o posibilă folosire a armelor pe orbită.

Satelitul X36 aparține companiei finlandeze ICEYE și transmite imagini radar guvernelor și forțelor armate din țări occidentale, inclusiv Ucrainei, notează Reuters. Trei specialiști în domeniul spațial au spus agenției că este una dintre cele mai mici distanțe cunoscute la care un satelit militar rus s-a apropiat de un aparat comercial pe orbită joasă.

Gillinger, care urmărește sateliții ruși, consideră că „Kosmos-2612“ a testat probabil posibilitatea unui atac cinetic asupra altui aparat. În opinia lui, pentru a aduna informații sau a bruia semnale, satelitul nu ar fi trebuit să se apropie atât de mult.

Cum s-au apropiat sateliții

Potrivit companiei americane de informații spațiale Slingshot Aerospace, „Kosmos-2612“ este oficial un satelit destinat întreținerii și inspectării altor aparate spațiale. Face parte dintr-un grup de șase sateliți militari lansați de Rusia în aprilie.

Analiștii spun că, încă din mai, patru dintre ei s-au aflat în apropierea lui X36. ICEYE a schimbat atunci poziția satelitului, iar sateliții ruși au răspuns cu noi manevre.

La începutul lui octombrie, „Kosmos-2612“ se afla la câteva sute de kilometri de X36. Apoi s-a apropiat rapid și, în mijlocul lunii, ajunsese la mai puțin de un kilometru. Unii analiști spun că, în momentul celei mai mici distanțe, dintre aparate au rămas doar câteva sute de metri, poate chiar mai puțin.

Ulterior, „Kosmos-2612“ s-a îndepărtat de X36 la aproximativ 400 de kilometri, a precizat Gillinger. Alți doi sateliți ruși, asociați cu el, se îndreaptă acum spre orbita unui alt satelit ICEYE, X37. Compania americană COMSPOC, care urmărește obiectele spațiale, a observat și ea că cei doi se apropie treptat de X37. Conform cataloagelor publice, atât X36, cât și X37 sunt înregistrați în SUA.

Reacții

Ministerul rus al Apărării nu a răspuns solicitării de comentarii. Moscova a declarat în repetate rânduri că sateliții comerciali occidentali care ajută Ucraina ar putea deveni ținte pentru lovituri de răspuns, amintește Reuters.

Șefa diviziei americane a ICEYE, Anne Stevens, a transmis că X36 funcționează în continuare eficient și că rețeaua de sateliți a companiei, bazată pe imagini radar, este rezistentă la perturbări.

Oficiali occidentali avertizează că Moscova își demonstrează astfel capacitatea de a amenința rețelele comerciale de sateliți sau de a le perturba funcționarea. Printre ele se numără și cele ale companiei SpaceX, controlată de Elon Musk. Incidentul a sporit îngrijorările privind securitatea acestor rețele, tot mai importante în operațiunile militare, pe fondul mai multor luni de activitate rusească în preajma sateliților ICEYE.

Comandantul Forțelor Spațiale ale Germaniei, generalul-maior Michael Traut, a explicat că astfel de apropieri pot avea scopuri diferite: inspectarea altor sateliți, observarea lor sau interferarea cu funcționarea lor, în funcție de capacitățile tehnice ale aparatului. „De aceea trebuie să avem în vedere toate consecințele posibile, de la perturbarea temporară a funcționării unui satelit până la scoaterea lui definitivă din uz“, a spus el.

El a subliniat însă că astfel de manevre nu dovedesc, în sine, că Rusia pregătește un atac. Doar din datele publice despre mișcarea unui satelit nu se poate stabili cu certitudine scopul Moscovei.

Sateliții, tot mai expuși în conflicte

Sateliții, rămași timp de decenii relativ neatinși în timpul războaielor, devin una dintre țintele principale ale conflictelor moderne. BBC Future scrie că Rusia, China și alte state dezvoltă mijloace de a-i neutraliza, de la atacuri cibernetice, bruiaj și falsificarea semnalelor până la arme laser, impulsuri electromagnetice și rachete antisatelit. Pericolul va crește, avertizează jurnaliștii, pe măsură ce armatele, economiile și infrastructura civilă depind tot mai mult de comunicațiile prin satelit, de navigație și de sistemele de observare.

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