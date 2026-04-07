Propagandiștii Kremlinului, încurajați de modelul Trump, trec la amenințări nucleare: ultimatum de 10 zile pentru Ucraina

Retorică nucleară fără precedent la Moscova. Un colonel rus apropiat de propaganda Kremlinului aruncă în spațiul public un scenariu care îngheață sângele: un ultimatum de 10 zile pentru Ucraina, urmat – dacă nu este acceptat – de lovituri nucleare.

Este vorba despre Mihail Hodarenok, colonel în rezervă și comentator frecvent la televiziunile de stat, care a susținut că războiul din Ucraina „nu mai poate fi câștigat cu arme convenționale”. În opinia sa, Kremlinul ar trebui să ia în calcul utilizarea armelor nucleare pentru a forța încheierea conflictului „în cel mult 10 zile”.

Declarațiile sale vin într-un moment de tensiune extremă și par să urmeze modelul ultimatumurilor recente lansate de președintele SUA, Donald Trump. Hodarenok a sugerat că președintele Vladimir Putin ar trebui să transmită un avertisment clar Kievului: fie acceptă condițiile Moscovei, fie riscă distrugerea totală.

„Conducerea ucraineană va trebui să decidă dacă țara va fi lăsată în ruine sau dacă se ajunge la un acord de pace”, a afirmat acesta, într-un discurs care marchează o escaladare periculoasă a retoricii.

„A venit momentul” – apel la arme nucleare

Colonelul rus a mers și mai departe, afirmând că folosirea armelor nucleare nu ar mai trebui considerată „o situație ieșită din comun”. Potrivit acestuia, liderii ucraineni s-ar afla în buncăre subterane greu de atins prin mijloace convenționale, ceea ce ar justifica, în logica sa, recurgerea la „arme speciale”.

„Conflictul trebuie încheiat rapid. Asta ar salva zeci de mii de vieți și ar proteja infrastructura noastră”, a spus Hodarenok, într-o inversare de logică ce a stârnit reacții dure.

Declarațiile au fost susținute în studio de unul dintre cei mai vocali propagandiști ai Kremlinului, Vladimir Soloviov, care a salutat ideea fără rezerve: „Bine ai venit în clubul nostru al maniacilor nucleari. Eu cer asta de mult timp.”

Amenințări directe la adresa marilor orașe

Tonul a devenit și mai alarmant în momentul în care Soloviov a transmis un avertisment direct populației din marile orașe ucrainene. Kiev, Odesa, Mikolaiv și Harkov ar putea deveni ținte, a spus acesta, îndemnând civilii să părăsească imediat aceste zone.

Mesajul este limpede: presiune maximă asupra Ucrainei pentru a accepta o pace dictată de Moscova – una care ar însemna, în fapt, capitularea în fața cerințelor Kremlinului.

Într-un conflict deja marcat de violență și escaladări succesive, astfel de declarații readuc în prim-plan spectrul unei confruntări nucleare – un scenariu care, până nu demult, părea de neconceput.