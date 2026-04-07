Atac devastator în orașul ucrainean Nikopol. O dronă rusească a ucis patru persoane și a rănit alte 16

O dronă rusească a lovit marți, 7 aprilie, un autobuz civil în orașul ucrainean Nikopol, regiunea estică Dnipropetrovsk, ucigând patru persoane și rănind alte 16, potrivit autorităților regionale.

Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, a declarat că drona a lovit autobuzul în centrul orașului, în timp ce acesta se apropia de o stație, unde se aflau oameni atât în interiorul vehiculului, cât și în apropiere, scrie Kyiv Post.

Salvatorii ucraineni au transmis că răniții au fost transportați la spital. Atacul a vizat civili, a spus Hanzha, descriindu-l drept o lovitură deliberată.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina a transmis că echipele de salvare au acordat primul ajutor la fața locului și au transportat răniții la unități medicale.

Inițial, au fost raportate 12 persoane rănite. Ulterior, într-o actualizare, guvernatorul Hanzha a precizat că 16 persoane au fost rănite în atacul rusesc asupra autobuzului din Nikopol. Opt dintre acestea au fost spitalizate.

„Bărbații, în vârstă de 58, 63 și 73 de ani, sunt în stare critică. Ceilalți pacienți internați sunt în stare stabilă. Aceștia au suferit traumatisme provocate de explozie, barotraume, răni provocate de schije și fracturi”, a scris el, adăugând că medicii oferă toate îngrijirile necesare.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat pe Telegram că șapte persoane sunt în prezent spitalizate, în timp ce alte nouă au primit îngrijiri medicale la fața locului.

„Patru persoane, din păcate, au fost ucise. Condoleanțe familiilor și celor apropiați”, a scris el.

Potrivit lui Zelenski, forțele ruse continuă atacurile țintite asupra civililor din Nikopol și din alte comunități de pe linia frontului. El a amintit de un atac recent asupra unei piețe locale, care a ucis cinci persoane și a rănit alte 28.

Între timp, Zelenski a informat, luni, că Ucraina a înaintat Rusiei, prin intermediul americanilor, o propunere pentru un armistițiu privind atacurile care vizează infrastructura energetică a ambelor ţări.

„Dacă Rusia este gata să înceteze atacurile asupra sectorului nostru energetic, vom fi gata să facem acelaşi lucru. Iar această propunere din partea noastră - transmisă de americani - a fost comunicată părţii ruse”, a declarat Zelenski în discursul său de seară, citat de Mezha.

Zelenski a făcut apel la parteneri să continue creșterea presiunii asupra agresorului și să sprijine securitatea energetică a țării în contextul agresiunii în desfășurare.