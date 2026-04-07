Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
Mărturii despre criza recrutării în armata ucraineană: „Un bilet doar dus”

Ucraina se confruntă cu o criză tot mai profundă a mobilizării într-un moment critic al războiului cu Rusia, în timp ce președintele Volodimir Zelenski avertizează că mutarea atenției globale asupra unui război prelungit în Orientul Mijlociu ar putea slăbi poziția Kievului, relatează The Independent.

La începutul acestui an, ministrul apărării, Mihailo Fedorov, a dezvăluit amploarea problemei, declarând în parlament că aproximativ 2 milioane de ucraineni evită mobilizarea, iar alte sute de mii sunt absenți fără permisiune. Procurorii au deschis aproximativ 290.000 de dosare împotriva soldaților acuzați că și-au abandonat posturile din 2022 încoace.

Presiunea vine într-un moment în care atenția internațională se îndreaptă în altă direcție. În ultimele săptămâni, Washingtonul și-a mutat tot mai mult interesul către tensiunile cu Iranul, în timp ce negocierile de pace privind Ucraina au stagnat, iar forțele ruse au lansat o nouă ofensivă de primăvară. Zelenski a avertizat, într-un interviu publicat în Duminica Paștelui, că un conflict prelungit în Orientul Mijlociu ar putea eroda sprijinul SUA, afectând în special livrările de sisteme esențiale de apărare antiaeriană Patriot.

În ciuda acestor presiuni, Ucraina a reușit să țină piept avansului rus timp de patru ani, sfidând previziunile inițiale. Războiul s-a transformat într-un conflict de uzură, iar Kievul susține că forțele sale provoacă pierderi mai mari Rusiei decât poate Moscova să compenseze. Totuși, costul uman și percepția unui serviciu militar fără termen clar schimbă atitudinile în interiorul țării.

Schimbarea atitudinii față de recrutare

„Denys”, un ucrainean de 37 de ani care evită recrutarea, a descris cum i s-a schimbat perspectiva în timp. „La începutul războiului, am mers singur la biroul de înrolare. Toată lumea mergea atunci, spunând: «Luați-ne!» Așa eram și eu. Mi-au spus: «Nu avem nevoie de tine încă, mergi acasă, te vom chema.»”

El spune că ulterior a fost dezamăgit de modul în care aveau loc recrutările: „Ulterior, am văzut tot ce se petrecea – nedreptatea, numeroși cetățeni care își cumpărau scăparea, cei intangibili, în timp ce alții erau băgați în autobuz în ciuda bolilor.”

Acum are grijă de tatăl său bolnav și spune că nu își poate permite riscul unor răni permanente. „În acest moment, am un tată bolnav și trebuie să am grijă de el. Dacă ajung să pierd un braț sau un picior, nu voi mai putea ajuta pe nimeni. Dar dacă rușii ajung din nou la porțile Kievului și toată lumea servește – atunci voi merge și eu.”

Pe linia frontului, epuizarea este larg răspândită. Un operator de drone staționat în apropiere de Zaporijie a relatat că a luptat trei ani fără întrerupere ca infanterist înainte de a fi mutat într-o unitate de drone. Alți soldați spun că tocmai eficiența lor îi împiedică să fie retrași.

„Ucrainenii văd înrolarea în armată ca pe un bilet doar dus, pentru că nu văd să existe rotații,” a declarat Oleksandr Merezko, președintele comisiei pentru afaceri externe din parlamentul ucrainean. „Dacă ar ști că vor lupta un an și apoi vor avea parte de pauză, ar fi probabil mai dispuși să se înroleze.”

O problemă de încredere

Merezko consideră că problema este mai degrabă una de moral. „Aceasta este o problemă psihologică, pentru că, dacă ne uităm la numărul de bărbați, avem suficiente resurse umane pentru a continua lupta timp de 10 ani sau chiar mai mult. Problema cheie este cum să gestionăm aceste resurse și cum să creăm stimulente psihologice, pentru că dacă vezi o armată din cei care evită recrutarea, nu vei dori să lupți nici tu.”

La începutul invaziei, Ucraina s-a bazat în mare măsură pe voluntari și a evitat recrutarea tinerilor. Regulile de conscripție îi scutesc în mare parte pe cei sub 25 de ani, iar mulți dintre cei între 18 și 24 de ani au fost lăsați să părăsească țara anul trecut. Încercările de a atrage tinerii prin stimulente financiare au eșuat, pe fondul relatărilor despre pierderi ridicate.

Unii lideri militari sunt de părere că voluntarii nu sunt suficienți pentru a susține un război de durată. „Niciun război mare nu a fost câștigat de voluntari,” a notat Ievhen Karas, comandantul Regimentului Raid de operatori de drone, care s-a înrolat încă din 2014.

Relatările despre corupție au subminat de asemenea încrederea potențialilor doritori. Un ofițer superior din Sloviansk a descris anterior un sistem în care mita putea asigura permisii sau poziții mai sigure, iar resursele destinate soldaților absenți erau vândute. „Vedem multe scandaluri legate de problemele mobilizării,” a spus Karas. „În calitate de voluntar în 2014 și 2022, înțeleg că nicio țară din lume nu poate produce suficient pentru a lupta. Avem nevoie de milioane de voluntari.”

Eficiență versus cantitate

Pentru a rezolva aceste probleme, Fedorov a promovat reforme menite să modernizeze managementul militar, introducând sisteme bazate pe date pentru a îmbunătăți procesul de luare a deciziilor și a reduce corupția. Oficialii speră că aceste schimbări vor ajuta și la rezolvarea problemelor de personal.

Unele unități au reușit însă să mențină un nivel ridicat de recrutare. Brigadierul Andrii Bilețki, comandantul Corpului 3, a declarat că brigada pe care a fondat-o este formată din „90% voluntari” și are mai mulți doritori decât locuri. El a pus acest lucru pe seama încrederii în conducere și în standardele unității.

„Oamenii merg acolo unde au încredere în principiile unității și în comandanți,” a spus Bilețki. „Au încredere că vor avea parte de educație de calitate, un nivel ridicat de conducere, echipe bine închegate și echipament performant.”

El a subliniat că îmbunătățirea instruirii și a conducerii ar putea reduce presiunea asupra mobilizării. „Oferiți-le acestor oameni încrederea că vor avea parte de instruire de calitate și un comandant bun, iar majoritatea se vor înrola,” a spus el. „Îmbunătățiți instruirea, îmbunătățiți calitatea sergenților și a ofițerilor inferiori și veți obține un nivel normal de mobilizare.”

Bilețki a adăugat că eficiența este mai importantă decât numărul. „Având în vedere diferența în materie de pierderi dintre noi și ruși, în medie este de între 8,5 și 11 mai mare. Ținând cont de aceste pierderi, nu avem nevoie de un număr atât de mare de soldați mobilizați. Este mai bine să nu ne gândim la numărul, ci la calitatea lor.”

Între timp, cei care evită serviciul militar se confruntă cu consecințe dure. Ei riscă să fie reținuți pe stradă și trimiși direct în zonele cele mai periculoase, ceea ce îi determină pe mulți să trăiască ascunși sau să fugă în străinătate.

Pe măsură ce războiul intră într-o nouă etapă, provocarea Ucrainei nu mai este doar să reziste militar, ci și să mențină resursele umane și moralul necesare pentru a continua lupta.

