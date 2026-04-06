Video Ucraina a propus Rusiei un armistițiu pentru oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice. Anunțul făcut de Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a informat, luni, că Ucraina a înaintat Rusiei o propunere pentru un armistițiu privind atacurile care vizează infrastructura energetică a ambelor ţări. Propunerea a fost înaintată prin intermediul mediatorilor americani.

„Dacă Rusia este gata să înceteze atacurile asupra sectorului nostru energetic, vom fi gata să facem acelaşi lucru. Iar această propunere din partea noastră - transmisă de americani - a fost comunicată părţii ruse”, a declarat Zelenski în discursul său de seară, citat de Mezha.

Potrivit președintelui, piețele globale de energie se află în prezent într-o criză din cauza tensiunilor regionale, în special în jurul Iranului, însă statele furnizoare ar putea avea de câștigat. Forțele de apărare ale Ucrainei limitează agresorul prin lovituri precise cu drone și rachete.

Zelenski le-a mulțumit partenerilor pentru aplicarea diferitelor forme de presiune – sancțiuni, oprirea transporturilor de petrol și restricționarea livrării de echipamente moderne către Rusia.

„Tot ceea ce rușii pot câștiga din creșterea bruscă a prețului petrolului va fi direcționat către război. Această prioritate nu s-a schimbat. Prin urmare, orice restricție asupra capacității lor de a exporta petrol este o măsură corectă”, a declarat Zelenski.

Potrivit șefului statului, propunerea a fost deja comunicată, însă detaliile nu sunt făcute publice în briefinguri oficiale.

De asemenea, se menționează că anterior Ucraina a propus Rusiei un armistițiu de Paște, însă Kremlinul nu l-ar fi acceptat și ar fi continuat bombardamentele asupra orașelor ucrainene.

Zelenski a făcut apel la parteneri să continue creșterea presiunii asupra agresorului și să sprijine securitatea energetică a țării în contextul agresiunii în desfășurare.