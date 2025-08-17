search
Duminică, 17 August 2025
Propaganda rusă difuzează videoclipuri false cu trupele sale în Ucraina pentru a-l impresiona pe Trump

Război în Ucraina
Publicat:

Rusia a difuzat videoclipuri false în care pretinde că trupele sale cuceresc teritorii în Ucraina, într-o încercare de a-l impresiona pe DonaldTrump la masa negocierilor.

Rusia difuzează videoclipuri false cu trupele sale în Ucraina FOTO: Captură video
Rusia difuzează videoclipuri false cu trupele sale în Ucraina FOTO: Captură video

Potrivit serviciilor de informații ucrainene, comandanții ruși forțează trupele să se angajeze în misiuni sinucigașe, trimițând grupuri mici în satele de la front doar pentru a ridica drapelul Rusiei, în timp ce dronele filmează spectacolul. Materialele sunt apoi difuzate la televiziunea de stat ca dovadă a „avansului imbatabil” al Moscovei în regiunea Donețk, deși satele rămân sub controlul Ucrainei.

Propaganda rusă folosește activ o nouă tactică de dezinformare, «capturarea» scenariată a așezărilor, pentru a crea iluzia succesului pe front”, a declarat serviciul de informații militare GUR al Ucrainei, citat de Daily Mail.

Strategia, consideră autoritățile de la Kiev, urmărește să convingă administrația Trump că forțele lui Zelenski sunt copleșite de armata rusă.

Pierderi umane și eșecuri pe teren

Prețul acestor misiuni este însă devastator. Mulți dintre soldații trimiși nu se mai întorc, fiind uciși sau capturați în încercarea de a scăpa. În satul Iskra, cunoscut și ca Andriyivka-Klevtsove, doi soldați ruși care ridicau drapelul au fost uciși de focul ucrainean, iar alți doi au fost capturați vii. Unul dintre prizonieri a recunoscut: „Sarcina noastră era să mergem cu drapelul rus în cinci locuri în fața dronei și să facem o fotografie”.

Când comandantul ucrainean l-a întrebat dacă au reușit, soldatul a dat un semn de aprobare. Un alt militar ucrainean a confirmat: „Așezarea este complet sub controlul Forțelor de Apărare ale Ucrainei”. În satul Zelenyi Hai, un alt grup similar a fost distrus de luptătorii unității speciale Timur din cadrul brigăzii Bratstvo.

Presiune înaintea summitului Trump-Putin

Înaintea întâlnirii de la Alaska dintre Vladimir Putin și Donald Trump, Rusia a raportat câștiguri teritoriale în Donetsk, vizând orașul strategic Pokrovsk, nod important de cale ferată și rutieră. Analiștii de pe site-ul DeepState indicau că orașul era parțial încercuit, iar în zilele recente trupele ruse ar fi ocupat satele Yablunivka și Oleksandrohrad, precum și Popiv Yar și Ivano-Darivka.

Citește și:  Mitul „strategului genial”, o altă armă de propagandă rusă

Guvernatorul Donețk, Vadym Filashkin, a anunțat evacuarea obligatorie a familiilor cu copii din Bilozerske și alte localități, precizând că aproximativ 1.150 de copii se aflau în zonele afectate.

Zelenski a respins cererile lui Putin de retragere din ultimele 30% din Donetsk încă sub control ucrainean și a minimalizat avansurile ruse, afirmând pe X că forțele sale „contracarează” și „măresc presiunea” asupra „ocupantului”. „Armata rusă continuă să înregistreze pierderi semnificative în încercarea de a obține poziții politice mai favorabile pentru conducerea rusă la întâlnirea din Alaska. Înțelegem acest plan și informăm partenerii despre situația reală”, a declarat președintele ucrainean.

Atacuri continue și control teritorial

Rusia a lansat vineri un atac cu rachetă balistică în regiunea Dnipropetrovsk, ucigând o persoană și rănind cel puțin alta, potrivit guvernatorului regional Serhiy Lysak. În perioada 7-13 august, aproximativ 535 de drone și rachete rusești au fost lansate asupra Ucrainei, forțele ucrainene interceptând aproape două treimi.

În ciuda presiunii, Ucraina recucerește teritoriu în Donetsk, chiar dacă Rusia continuă să trimită trupe și resurse în regiune. În prezent, Rusia controlează aproximativ 114.500 km², adică 19% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea și părți importante din est și sud-est.

Mobilizarea liderilor europeni

În contextul summitului eșuat Trump-Putin, mai mulți lideri europeni, printre care Keir Starmer, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen și Mark Rutte, vor merge la Washington pentru a-l susține pe Zelenski. Downing Street a subliniat că „calea spre pace nu poate fi decisă fără președintele Zelenski” și că liderii europeni vor continua să ofere sprijin Ucrainei „atât timp cât va fi nevoie”.

Trump a scris pe Truth Social: „Cea mai bună modalitate de a încheia războiul teribil dintre Rusia și Ucraina este să se ajungă direct la un acord de pace, care să pună capăt războiului, și nu la un acord de încetare a focului”. El a adăugat că Ucraina trebuie să fie de acord cu termenii discutați și că va sfătui administrația de la Kiev să „încheie un acord”.

Zelenski se va întâlni cu Ursula von der Leyen la Bruxelles și apoi virtual cu mai mulți lideri europeni pentru a discuta situația și perspectivele de securitate și pace.

Rusia

