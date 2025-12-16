Video Șeful armatei britanice, anunț înspăimântător despre un conflict cu Rusia: „Fiii și fiicele” Marii Britanii ar putea fi chemați să lupte

Rusia reprezintă o amenințare tot mai serioasă pentru securitatea Marii Britanii, iar întreaga societate trebuie să fie pregătită pentru posibilitatea unui conflict, a avertizat șeful Statului Major al Apărării, mareșalul aviator Sir Richard Knighton. Potrivit acestuia, riscul unui atac nu este zero, chiar dacă probabilitatea rămâne scăzută.

Sir Richard Knighton a declarat că Rusia își consolidează rapid capacitățile militare, iar Regatul Unit trebuie să se pregătească pentru „amenințări reale și fizice”. El a subliniat, într-o intervenție citată de Sky News, că în anumite circumstanțe, „fiii și fiicele” Marii Britanii ar putea fi chemați să lupte.

Șeful forțelor armate britanice a precizat că armata și aliații din NATO reprezintă în continuare prima linie de apărare, însă acest lucru nu este suficient. În opinia sa, este necesar un efort național amplu, care să implice nu doar forțele armate, ci și populația civilă, industria, instituțiile statului și infrastructura critică.

„Situația este mai periculoasă decât oricând în cariera mea, iar prețul păcii crește”, a afirmat Sir Richard Knighton, făcând o comparație cu avertismente similare lansate recent de oficiali din Franța.

Deși analiștii estimează că șansele unui atac direct al Rusiei asupra Marii Britanii sunt sub 5%, șeful armatei a subliniat că acest lucru nu înseamnă că riscul este inexistent. Potrivit acestuia, tendința este una negativă, iar amenințarea din partea Moscovei este în creștere.

Knighton a evidențiat diferențele de capacitate militară, arătând că forțele armate ruse numără peste 1,1 milioane de militari, beneficiază de un buget al apărării ce depășește 7% din PIB și au acumulat experiență de luptă în urma războiului din Ucraina.

În comparație, armata britanică are puțin peste 70.000 de soldați, iar bugetul apărării Regatului Unit urmează să ajungă la 2,5% din PIB până în 2027.

Totodată, șeful Statului Major al Apărării a avertizat că Rusia dezvoltă sisteme de armament cu potențial destabilizator, inclusiv torpile nucleare și rachete de croazieră cu propulsie nucleară. Obiectivul strategic al Moscovei rămâne, potrivit lui Knighton, slăbirea și divizarea NATO.

În final, liderul militar britanic a avertizat că absența unei amenințări imediate nu trebuie să conducă la complacere și a cerut o discuție onestă cu societatea despre riscurile reale, pentru a crește nivelul de pregătire și reziliență al Marii Britanii.