search
Marți, 16 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Autoritățile britanice, acuzate că au încercat să mușamalizeze un viol comis de doi afgani asupra unei fete de 12 ani

0
0
Publicat:

Autoritățile din Marea Britanie sunt acuzate că au încercat să mușamalizeze un caz de viol asupra unui minor, în care au fost implicați doi cetățeni afgani. 

Israr Niazal (stânga) și Jan Jahanzeb (dreapta)/FOTO: Warwick Police
Israr Niazal (stânga) și Jan Jahanzeb (dreapta)/FOTO: Warwick Police

Poliția și sistemul judiciar sunt acuzate că au învăluit în secret, „de la început până la sfârșit”, cazul lui Jan Jahanzeb și Israr Niazal după ce aceștia au fost arestați pentru că au violat o elevă de 15 ani în orașul Leamington Spa, scrie Daily Mail.

Cei doi adolescenți au fost condamnați la închisoare săptămâna trecută, pe 8 decembrie.

Dar, în ciuda faptului că au ajuns în Marea Britanie cu o barcă mică cu doar câteva luni înainte de atac, cei doi solicitanți de azil au fost descriși de poliția din Warwickshire ca „doi băieți de 17 ani din Leamington” atunci când au fost anunțate acuzațiile, în timp ce victima lor – un copil – a fost numită „tânără femeie”.

Apoi, într-o mișcare criticată ulterior de un judecător superior, băieții au fost judecați în fața unui tribunal pentru minori, ceea ce înseamnă că membrii publicului nu au putut participa și că au fost aplicate reguli stricte de anonimat.

Identitățile lor au fost dezvăluite abia când cazul a fost trimis la tribunalul din Warwick pentru pronunțarea sentinței, iar Daily Mail a contestat cu succes restricțiile de anonimat.

Criticând modul în care cazul a fost tratat de instanța inferioară, judecătoarea Sylvia de Bertodano a declarat că era „foarte, foarte surprinzător” și „nefericit” faptul că cei doi băieți nu au fost trimiși imediat în fața curții de apel, „având în vedere gravitatea reală a infracțiunilor”.

Aseară, criticii au avertizat că adevărata natură a cazurilor penale care implică migranți era ascunsă publicului de către poliție și justiție.

Cei doi, condamnați la ani grei de închisoare

Decizia poliției de a descrie copilul victimă ca „femeie” a fost calificată drept „bolnavă” de către secretarul de stat pentru afaceri interne din opoziție, Chris Philp, care a adăugat: „Instinctul natural al autorităților este să ascundă faptul că mii de crime – inclusiv violul unor fete tinere – sunt comise de imigranți ilegali.”

Jahanzeb și Niazal au ademenit-o pe victimă departe de locul unde se afla cu prietenii într-o zi însorită de mai, înainte de a o târî într-un parc întunecat, la căderea nopții. Realizând ce se întâmplă, eleva a înregistrat pe telefonul ei un clip cutremurător de trei minute în care plângea și spunea „o să mă violați”.

Jahanzeb a fost în cele din urmă condamnat la 10 ani și opt luni de închisoare, iar Niazal la nouă ani și 10 luni, dar băieților li s-a spus că ar fi fost condamnați la 18 ani de închisoare dacă ar fi fost adulți.

Cu toate acestea, în ciuda gravității infracțiunii, judecătorul districtual John Bristow a decis să conducă el însuși procesul când cazul lor a ajuns în fața Tribunalului pentru minori din Coventry la începutul acestui an.

În această etapă, presa nu era deloc la curent cu natura reală a cazului, deoarece poliția din Warwickshire sugerase că acuzații erau „băieți din Leamington” și niciun jurnalist nu era prezent.

În ciuda „probelor copleșitoare” împotriva afganilor, judecătorul districtual a acceptat să organizeze o așa-numită audiere Newton, deoarece inculpații s-au plâns că infracțiunile lor nu erau atât de grave pe cât le prezenta acuzarea.

Jahanzeb a susținut pur și simplu că era beat, în timp ce Niazal a încercat să minimizeze gravitatea atacului, argumentând că credea că victima sa minoră era de acord, chiar dacă această convingere era „nerezonabilă”.

Cei doi au fost închiși într-un centru de detenție pentru minori doar pentru a aștepta sentința, 29 de zile mai târziu, pe 19 noiembrie, când cazul lor a ajuns în sfârșit pentru prima dată în fața curții de apel, iar judecătorul a anulat imediat decizia tribunalului pentru minori.

Poliția din Warwickshire a acceptat acum că victima nu ar fi trebuit să fie descrisă ca o tânără femeie în apelul inițial al poliției către martori.

Un purtător de cuvânt a declarat: „La momentul acuzației de viol, cei doi acuzați erau rezidenți în Leamington, astfel încât informațiile furnizate erau corecte în ceea ce privește adresa lor de domiciliu.

Deși apreciem că în prezent există orientări privind divulgarea etniei și naționalității suspecților în momentul punerii sub acuzare, în mai 2025 nu existau astfel de orientări.

Recunoaștem că în apelul inițial la martori ne-am referit la victimă ca la o tânără femeie. Ulterior, în toate actualizările ulterioare, ne-am referit la ea ca la o fată – apelul inițial a fost modificat.”

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un secret nuclear îngropat în ghețarii din Himalaya: Cum a pierdut CIA un dispozitiv cu material radioactiv pe „acoperișul lumii”
digi24.ro
image
Ziua moțiunilor. Guvernul Bolojan, reconfirmat de Parlament. PSD a votat însă moțiunea AUR împotriva șefei de la Mediu
stirileprotv.ro
image
Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025. Cine sunt pensionarii care le primesc
gandul.ro
image
Anunțul meteorologilor: Temperaturi mai mari decât cele normale până la sfârșitul anului
mediafax.ro
image
Adrian Mititelu o contrazice pe Laura Vicol! Dialog tensionat între cei doi: „Poate dumneavoastră v-o merge bine în instanțe”
fanatik.ro
image
16 decembrie 1989. Cum a început de facto revoluția de la Timișoara, care a dus la căderea regimului comunist. „S-a urcat în copac și a strigat «Libertate!»”
libertatea.ro
image
Cele șase angajamente europene și un punct sensibil în acordul de pace pentru Ucraina: de la o forță multinațională la aderarea la UE
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
digisport.ro
image
Japonia se confruntă cu un eșec istoric: Un aeroport care a costat aproape 20 de miliarde de dolari se scufundă în mare
stiripesurse.ro
image
Călin Georgescu și-a dus degetul la nas înainte de întâlnirea cu Horațiu Potra. Ce spunea Elena Udrea despre semnificația acestui gest
antena3.ro
image
Reacţia iubitului de 33 de ani al Rodicăi Stănoiu, după deshumarea fostului ministru
observatornews.ro
image
Fenomen meteo extrem de periculos în București, de Crăciun. Meteorologii Accuweather avertizează populația să evite deplasările
cancan.ro
image
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
prosport.ro
image
Averea uriaşă pe care o avea Rodica Stănoiu! Iubitul tânăr a moştenit tot, ce s-a aflat abia acum despre ce a agonisit
playtech.ro
image
Cum cheltuie banii companiile de stat. Achiziție publică cu prețuri de 565 ori mai mari față de valoarea pieței
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Neverosimil: imagini cum rar se văd, în Parlament înaintea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
digisport.ro
image
Badantele românce riscă să rămână fără locuri de muncă: Italiencele abandonează fițele și râvnesc să lucreze în îngrijire
stiripesurse.ro
image
Ies la lumină detalii terifiante în cazul regizorului american Rob Reiner și al soției sale! Aceștia ar fi fost atacați chiar de propriul lor fiu
kanald.ro
image
Plățile cash se limitează: de când intră în vigoare noile reguli și cât vor mai putea plăti românii cu numerar
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat că se confuntă cu probleme de sănătate! Daniel Pancu, dezvăluiri neașteptate după revederea cu antrenorul: „Am fost surprins…”
wowbiz.ro
image
Vine a 13-a pensie, ce veste nesperată pentru bunici, banii intră de mâine sau vin cu Poşta!
romaniatv.net
image
Bani în plus la pensie și în 2026. Ministrul Muncii, Florin Manole dă vestea pensionarilor
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Scandal uriaș în Corbeanca. Copiii primesc mâncare de la firma consiliului local la un preț peste lege. Părinții, obligați să semneze contracte. Firma a funcționat fără autorizație de catering: „Își bat joc de copii”
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Zodiile care vor avea parte de un succes răsunător chiar înainte de Revelion. Acești nativi dau lovitura vieții
click.ro
Prințesa Madeleine și laureatul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, Fred Ramsdell, Profimedia 1058233727 jpg
Venită parcă din basme, e prințesa europeană care a cucerit Gala Premiilor Nobel. A strălucit în rochie de zână, cu o tiara deosebită
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”

OK! Magazine

image
Trecutul controversat al Prințesei Sofia a Suediei, fost model de lenjerie intimă, după ce s-a aflat de conexiunea cu Jeffrey Epstein

Click! Pentru femei

image
„Singur acasă” împlinește 35 de ani! Secrete de la filmările celui mai emblematic film de Crăciun

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?