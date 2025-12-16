Autoritățile britanice, acuzate că au încercat să mușamalizeze un viol comis de doi afgani asupra unei fete de 12 ani

Autoritățile din Marea Britanie sunt acuzate că au încercat să mușamalizeze un caz de viol asupra unui minor, în care au fost implicați doi cetățeni afgani.

Poliția și sistemul judiciar sunt acuzate că au învăluit în secret, „de la început până la sfârșit”, cazul lui Jan Jahanzeb și Israr Niazal după ce aceștia au fost arestați pentru că au violat o elevă de 15 ani în orașul Leamington Spa, scrie Daily Mail.

Cei doi adolescenți au fost condamnați la închisoare săptămâna trecută, pe 8 decembrie.

Dar, în ciuda faptului că au ajuns în Marea Britanie cu o barcă mică cu doar câteva luni înainte de atac, cei doi solicitanți de azil au fost descriși de poliția din Warwickshire ca „doi băieți de 17 ani din Leamington” atunci când au fost anunțate acuzațiile, în timp ce victima lor – un copil – a fost numită „tânără femeie”.

Apoi, într-o mișcare criticată ulterior de un judecător superior, băieții au fost judecați în fața unui tribunal pentru minori, ceea ce înseamnă că membrii publicului nu au putut participa și că au fost aplicate reguli stricte de anonimat.

Identitățile lor au fost dezvăluite abia când cazul a fost trimis la tribunalul din Warwick pentru pronunțarea sentinței, iar Daily Mail a contestat cu succes restricțiile de anonimat.

Criticând modul în care cazul a fost tratat de instanța inferioară, judecătoarea Sylvia de Bertodano a declarat că era „foarte, foarte surprinzător” și „nefericit” faptul că cei doi băieți nu au fost trimiși imediat în fața curții de apel, „având în vedere gravitatea reală a infracțiunilor”.

Aseară, criticii au avertizat că adevărata natură a cazurilor penale care implică migranți era ascunsă publicului de către poliție și justiție.

Cei doi, condamnați la ani grei de închisoare

Decizia poliției de a descrie copilul victimă ca „femeie” a fost calificată drept „bolnavă” de către secretarul de stat pentru afaceri interne din opoziție, Chris Philp, care a adăugat: „Instinctul natural al autorităților este să ascundă faptul că mii de crime – inclusiv violul unor fete tinere – sunt comise de imigranți ilegali.”

Jahanzeb și Niazal au ademenit-o pe victimă departe de locul unde se afla cu prietenii într-o zi însorită de mai, înainte de a o târî într-un parc întunecat, la căderea nopții. Realizând ce se întâmplă, eleva a înregistrat pe telefonul ei un clip cutremurător de trei minute în care plângea și spunea „o să mă violați”.

Jahanzeb a fost în cele din urmă condamnat la 10 ani și opt luni de închisoare, iar Niazal la nouă ani și 10 luni, dar băieților li s-a spus că ar fi fost condamnați la 18 ani de închisoare dacă ar fi fost adulți.

Cu toate acestea, în ciuda gravității infracțiunii, judecătorul districtual John Bristow a decis să conducă el însuși procesul când cazul lor a ajuns în fața Tribunalului pentru minori din Coventry la începutul acestui an.

În această etapă, presa nu era deloc la curent cu natura reală a cazului, deoarece poliția din Warwickshire sugerase că acuzații erau „băieți din Leamington” și niciun jurnalist nu era prezent.

În ciuda „probelor copleșitoare” împotriva afganilor, judecătorul districtual a acceptat să organizeze o așa-numită audiere Newton, deoarece inculpații s-au plâns că infracțiunile lor nu erau atât de grave pe cât le prezenta acuzarea.

Jahanzeb a susținut pur și simplu că era beat, în timp ce Niazal a încercat să minimizeze gravitatea atacului, argumentând că credea că victima sa minoră era de acord, chiar dacă această convingere era „nerezonabilă”.

Cei doi au fost închiși într-un centru de detenție pentru minori doar pentru a aștepta sentința, 29 de zile mai târziu, pe 19 noiembrie, când cazul lor a ajuns în sfârșit pentru prima dată în fața curții de apel, iar judecătorul a anulat imediat decizia tribunalului pentru minori.

Poliția din Warwickshire a acceptat acum că victima nu ar fi trebuit să fie descrisă ca o tânără femeie în apelul inițial al poliției către martori.

Un purtător de cuvânt a declarat: „La momentul acuzației de viol, cei doi acuzați erau rezidenți în Leamington, astfel încât informațiile furnizate erau corecte în ceea ce privește adresa lor de domiciliu.

Deși apreciem că în prezent există orientări privind divulgarea etniei și naționalității suspecților în momentul punerii sub acuzare, în mai 2025 nu existau astfel de orientări.

Recunoaștem că în apelul inițial la martori ne-am referit la victimă ca la o tânără femeie. Ulterior, în toate actualizările ulterioare, ne-am referit la ea ca la o fată – apelul inițial a fost modificat.”