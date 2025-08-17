search
Duminică, 17 August 2025
Liderii europeni se reunesc virtual la Bruxelles înainte de summitul Zelenski-Trump

Război în Ucraina
Volodimir Zelenski a ajuns la Bruxelles duminică, unde participă la o videoconferinţă a așa-numitei coaliții a bunăvoinței cu aliaţii europeni, care are loc înainte ca mai mulți lideri europeni, alături de preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, să-l însoțească luni la Washington. Donald Trump l-a invitat pe șeful statului ucrainean la Casa Albă după summitul pe care l-a avut vineri cu Vladimir Putin.

image

UPDATE 16.00 Conferința de presă comună Zelenski-von der Leyen

Von der Leyen spune că pacea „trebuie obținută prin forță”, înainte de fi stabilite liniile unui acord de pace,

În primul rând, aceasta trebuie să includă garanții de securitate pentru a proteja atât Ucraina, cât și Europa.

Cât privește posibile concesii teritoriale, aceasta spune că numai Ucraina e în măsură să-și decidă viitorul și granițele sale.

Unitatea Europei și a SUA sunt esențiale pentru o pace reală, a declarat Zelenski.

„Putin are multe cerințe, dar nu le cunoaștem pe toate”, a spus el, insistând că acestea cer timp pentru a fi analizate și că sunt imposibil de studiat, în timp ce Kievul se află sub presiunea luptelor, și de aici necesitatea unui armistițiu înainte de un acord final.

În acest scop, se impun „negocieri reale” care să înceapă de unde se află în prezent linia frontului, adaugă el.

Zelenski subliniază că, potrivit constituției ucrainene, este imposibilă cedarea de teritoriu - iar acest aspect ar trebui discutat doar de liderii Ucrainei și Rusiei în cadrul unui summit trilateral.

Știrea inițială

„În această după-amiază, îl voi primi pe Volodimir Zelenski la Bruxelles", a anunțat vor der Leyen într-o postare pe reţeaua de socializare X.

Reuniunea virtuală a „coaliţiei voluntarilor", formată din țările dispuse să asigure o menținere a păcii în Ucraina după un acord de pace, are scopul de a pregăti paşii următori în perspectiva negocierilor de pace privind Ucraina, care au loc în zilele următoare. 

Pe agenda reuniunii de azi de la Bruxelles se află problema garanţiilor de securitate pentru Kiev ca parte a unui acord de pace. De asemenea, potrivit diplomaţilor, vor fi discutate posibilele reperele ale unui acord de pace între Ucraina şi Rusia. La finalul summit-ului său de vineri cu Vladimir Putin, Donald Trump a anunțat că eforturile sale diplomatice se concentrează acum pe elaborarea unui acord de pace care să permită încheierea războiului, fără a trece prin etapa unei încetări a focului.

Printre liderii europeni care și-au anunțat prezența luni la Washington se numără  preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele finlandez Alexander Stubb, preşedintele francez Emmanuel Macron, respectiv prim-ministrul italian Giorgia Meloni.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va merge şi el la Washington luni, a anunţat duminică echipa sa într-un comunicat.

