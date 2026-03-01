Veşti bune pentru românii blocaţi în Orientul Mijlociu. Emiratele Arabe Unite vor plăti cheltuielile cauzate de anularea zborurilor, inclusiv cazarea şi mesele

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor acoperi cazarea, mesele și reprogramarea zborurilor pentru peste 20.000 de pasageri blocați, afectați de perturbările din aviație și închiderea spațiului aerian.

Emiratele Arabe Unite au anunțat că vor acoperi costurile de cazare, masă și reprogramare a zborurilor pentru peste 20.000 de pasageri blocați, afectați de tensiunile regionale și de închiderea spațiului aerian. Măsura a fost comunicată printr-o scrisoare transmisă de autoritățile din Abu Dhabi către managerii hotelurilor din țară.

Autoritatea Generală pentru Aviație Civilă (GCAA) a activat planuri operaționale pentru a gestiona evoluțiile rapide din regiune și a subliniat că sectorul aviatic continuă să gestioneze traficul de pasageri într-un mod organizat și flexibil, în ciuda atacurilor venite dinspre Iran.

Potrivit unui comunicat preluat de moneycontrol, aeroporturile din Emiratele Arabe Unite și companiile aeriene naționale lucrează în strânsă coordonare pentru a minimiza perturbările generate de modificările succesive ale programului de zboruri. Obiectivul principal este reducerea blocajelor operaționale și asigurarea unui flux constant al pasagerilor în terminalele aeroportuare.

GCAA a mai precizat că Emiratele Arabe Unite vor acoperi toate cheltuielile cu cazarea și mesele pentru pasagerii afectați de întârzieri și anulări, astfel încât serviciile esențiale să continue fără întreruperi pe durata ajustărilor operaționale.

Măsurile adoptate includ redirecționarea unor zboruri între aeroporturile EAU, accelerarea procesului de reprogramare și consolidarea coordonării la sol în terminale, pentru a preveni aglomerarea.

În ultimele ore, aeroporturile și companiile aeriene au asistat aproximativ 20.200 de pasageri afectați, oferindu-le cazare temporară, mese și băuturi, precum și facilitând procedurile de reprogramare conform planurilor de urgență.

Transportatorii naționali, în coordonare cu autoritățile relevante, au gestionat zborurile afectate atât pe cele de sosire, cât și pe cele de plecare, transportând pasagerii către destinațiile finale, asigurând cazarea temporară a celor aflați în tranzit și completând formalitățile de reglementare în cadrul cadrului legal existent.

GCAA a subliniat că monitorizarea și coordonarea între aeroporturi și companii aeriene continuă, pentru a ajusta programele de zbor după necesitate și pentru a relua operațiunile normale în condiții de siguranță și ordine, atunci când situația o va permite.

Pasagerii sunt sfătuiți să se bazeze doar pe informațiile oficiale transmise prin canale aprobate și să rămână în contact direct cu companiile aeriene pentru ultimele actualizări privind zborurile lor.