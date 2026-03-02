Cât de important este să călătorești prin agenții de turism: „Nimeni nu este lăsat singur în aceste momente dificile”

Conflictul din Orientul Mijlociu a dus la anularea zborurilor și blocarea turiștilor români în regiune, iar agențiile de turism oferă sprijin concret pentru repatriere și soluții rapide, spre deosebire de cei care călătoresc pe cont propriu.

Potrivit reprezentanților Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), turiștii care au apelat la agenții beneficiază de asistență permanentă: consultanți care monitorizează situația, caută soluții și intervin pentru a identifica cele mai rapide și sigure variante de revenire acasă.

„În astfel de momente, agențiile de turism înseamnă mai mult decât bilete sau rezervări. Înseamnă responsabilitate, sprijin și garanția că nu ești singur. Touroperatorii români se ocupă de găsirea soluțiilor de cazare, iar primele trei zile sunt suportate de către ei. Repatrierile vor fi anunțate imediat ce devin posibile”, a declarat Alin Burcea, președintele ANAT.

„Consilierii de vacanță din agențiile de turism membre ANAT sunt în contact direct cu toți turiștii aflați în destinațiile afectate. Fiecare caz este tratat individual. Se caută soluții de rerutare, reprogramare sau întoarcere în siguranță, în funcție de evoluția situației. Nimeni nu este lăsat singur în aceste momente dificile. ANAT are protocoale de criză care au fost îmbunătățite continuu, cu agențiile de turism implicate, pe durata crizelor din anii anteriori. Turiștii afectați au contactat prin toate mijloacele de comunicare, în primul rând agențiile de turism, din primele ore ale conflictului”, subliniază Cristian Bărhălescu, președintele Consiliului Regional Sud Est ANAT.

ANAT coordonează, de asemenea, centralizarea informațiilor relevante privind turiștii afectați și le transmite autorităților competente, pentru a facilita luarea rapidă a măsurilor necesare.

„Evenimentele din aceste zile confirmă un adevăr simplu: o agenție de turism vinde o călătorie dar nu numai atât - oferă siguranță, sprijin și responsabilitate, mai ales atunci când lucrurile nu merg conform planului”, a transmis ANAT.

În această perioadă tensionată, ANAT recomandă turiștilor români să apeleze la agenții autorizate, pentru protecție reală și suport profesionist.

Asociația Națională a Agențiilor de Turism rămâne alături de turiști și de membrii săi și va continua să contribuie activ la eforturile de sprijinire a celor afectați.