Video Macron îi promite lui Zelenski că războiul din Orientul Mijlociu nu-i va oferi un „răgaz” Rusiei

Preşedintele francez Emmanuel Macron l-a primit vineri la Palatul Élysée pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, a reiterat poziţia Franţei cu privire la războaiele din Ucraina şi Orientul Mijlociu, şi i-a promis că acest conflict nu-i va oferi un ”răgaz Rusiei”.

”Nimic nu ne va deturna de la Ucraina”, a subliniat preşedintele francez.

Rusia ”se înşeală” dacă speră că ”Războiul din Iran îi va oferi un răgaz”, a declarat într-o conferinţă de presă comună cu Volodimir Zelenski Emmanuel Macron.

Statele Unite au autorizat joi - până la 11 aprilie - vânzări de petrol rusesc stocat pe nave, în contextul ”exploziei” preţului petrolului brut.

Rusia, un actor important în domeniul hidrocarburilor, urmează să obţină astfel bani pentru a-şi finanţa efortul de război în Ucraina.

El a evocat decizia G7 de a nu ”revedea” politica sancţiunilor impuse Moscovei, care a invadat Ucraina în februarie 2022.

”Contextul ascensiunii preţurilor cursurilor petrolului nu trebuie în niciun caz să ne determine să ne revizuim politica sancţiunilor impuse Rusiei, aceasta este poziţia G7, aceasta este evident poziţia Franţei şi a Europei”, a declarat preşedintele francez.

Decizia Statelor Unite de a relaxa sancţiunile pe care le-au impus vânzărilor de petrol rusesc este ”limitată” şi nu pune în discuţie angajamentele G7, a subliniat Emmanuel Macron.

”Decizia luată în mod excepţional şi limitat de către Statele Unite ale Americii (...) nu ridică în mod durabil şi larg sancţiunile pe care ele însele le-au decis” în cadrul G7, a adăugat el.

”Situaţia (din Ucraina) nu justifică cu nimic ridicarea” acestor sanţciuni, a subliniat Emmanuel Macron.

Relaxare de 10 miliarde de dolari

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat, din contră, că decizia Statelor Unite va antrena o ”consolidare a poziţiei Rusiei” şi ”nu contribuie cu siguranţă la pace”, relatează RFI.

Potrivit preşedintelui ucrainean, această ”relaxare” a sancţiunilor ar putea aduce Rusiei ”aproximativ zece miliarde de dolari”, pe care-i va cheltui pe drone şi alt armament.

Zelenski merge la Paris pentru discuții cu Macron. „Condițiile unei păci juste și durabile”, în centrul atenției

Aceste drone sunt folosite atât împotriva Ucrainei, cât şi împotriva ”vecinilor Iranului”, aliatul Moscovei, şi occidentalilor prezenţi în regiune, a avertizat Volodimir Zelenski.

”Ridicarea sancţiunilor doar pentru ca mai multe drone să vină să vă atace mai târziu nu este, după părerea mea, o decizie bună”, a subliniat şeful statului ucrainean.

Volodimir Zelenski a efectuat joi o vizită la Bucureşti.

El a promovat, în România, cooperarea militară cu Ucraina în domeniul dronelor.

În urma acestei întâlniri, preşedinţii român Nicuşor Dan şi ucrainean Volodimir Zelenski au anunţat că au semnat o serie de documente, inclusiv o ”Declaraţie de intenţie” privind o cooperare în vederea ”producerii în comun de drone în România”.

Rusia a dat asigurări că Teheranul nu i-a cerut vreun ajutor militar.

Însă presa americană a dezvăluit faptul că Rusia a împărtăşit Iranului informaţii clasificate în vederea lovirii unor ţinte.

Împrumut de 90 de miliarde de euro

Emmanuel Macron a dat asigurări că împrumutul de 90 de miliarde de euro promis de către lideri ai Uniunii Europene (UE) Ucrainei va fi ”onorat”, în contextul în care primele plăţi sunt blocate de către Ungaria.

”Am (...) decis, în decembrie, un împrumut de 90 de miliarde de euro. Acest angajament va fi onorat şi o spun aici cu forţă şi claritate”, a declarat şeful statului francez.

”Dacă se exprimă dezacorduri, este datoria fiecărei naţiuni să-şi respecte promisiunile făcute şi angajamentele politice asumate de către toţi, în decembrie”, a declarat el.

El se refeă astfel la blocarea plăţilor de către Budapesta, care cere ca Ucraina să deschidă rapid livrarea către teritoriul ungar a petrolului rusesc prin oleoductul Drujba, avariat potrivit autorităţilor ucrainene într-un atac rusesc.

Poziție defensivă în Orientul Mijlociu

Emmanuel Macron a reafirmat vineri, după uciderea unui militar francez în Kurdistanul irakian, că ”poziţia Franţei este pur defensivă” în Războiul din Orientul Mijlociu.

”Franţa va continua să dea dovadă de sânge rece, calm şi hotărâre, să fie fiabilă faţă de partenerii noştri, să ne protejeze cetăţenii şi să ne apere interesele şi securitatea”.

El a subliniazt că refuză să prezinte ”vreun scenariu” sau să intre într-o ”politică-ficţiune cu privire la acest subiect”.

”Am reiterat poziţia Franţei. ea este clară în regiune, este defensivă. Nu suntem angajaţi în război împotriva nimănui”, a subliniat el.

El a anunţat că urma să discute vineri seara cu premierul irakian.