Fostul premier Theodor Stolojan spune că reducerea accizelor la carburanți ar fi o eroare: „Nu întreaga țară are aceleași suferințe. Mergem țintit pe câteva grupuri”

Theodor Stolojan avertizează că reducerea accizelor la carburanți, în contextul scumpirilor accelerate, ar fi o măsură greșită și riscantă pentru stabilitatea financiară a României. Fostul premier a explicat la Digi 24 că statul trebuie să își concentreze resursele pe sprijinirea categoriilor vulnerabile, nu pe intervenții generalizate.

Stolojan a subliniat că România se află într-o situație bugetară dificilă, în care deficitul trebuie redus, nu extins. În opinia sa, statul ar fi avut mai multă flexibilitate dacă deficitul ar fi fost ținut în limitele de 3%, nu la actualele nivelurile

Fostul prim-ministru al României a comparat situația prezentă cu marile șocuri petroliere din anii ’70, când prețul țițeiului a crescut brusc și masiv, atrăgând atenția că nu se știe dacă actualele scumpiri sunt temporare sau marchează o nouă realitate globală în materie de energie. În acest context, reducerea taxelor ar fi prematură și potențial periculoasă, consideră Ilie Bolojan

„Ceaușescu nu a lăsat economia să se adapteze”

Theodor Stolojan a reamintit că România a plătit scump deciziile greșite luate în perioada comunistă, când regimul a refuzat să ajusteze economia la prețurile internaționale ale energiei:

„Ceaușescu n-a vrut să lase economia să se adapteze atunci și am dezvoltat în continuare industrie enerogofagă, și ca urmare a celui de-al doilea șoc al petrolului am ajuns în incapacitate de plată în 81- 82, cu consecințele de rigoare ulterioare”.

Continuarea investițiilor în industrii energofage a dus, în final, la incapacitatea de plată din 1981-1982.

Politicianul a avertizat că o abordare similară - ignorarea realității pieței - ar putea avea consecințe grave și astăzi.

Critici privind întârzierea proiectelor energetice

Fostul prim-ministru a criticat întârzierile majore în dezvoltarea capacităților de producție a energiei, dând exemplul centralei de la Iernut, începută în 2016 și încă nefinalizată în 2026. Stolojan a subliniat că extinderea panourilor solare trebuia însoțită de investiții similare în capacități de stocare.

Fostul oficial a respins însă ideea unei reduceri generalizate a accizelor, argumentând că nu toți românii sunt afectați în aceeași măsură de scumpiri. El a menționat că există zeci de mii de cetățeni cu economii de peste 100.000 de euro, ceea ce arată că o parte a populației are resurse pentru a face față creșterilor de prețuri.

„Nu pot proteja întreaga populație, punând în pericol bugetul și capacitatea României de a se finanța la dobânzi rezonabile”, a spus el.

Stolojan susține însă sprijinirea sectoarelor cu adevărat afectate, precum transportatorii, care au primit deja ajutor, dar și agricultorii, pentru care se pregătesc măsuri suplimentare.



