Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
Fostul premier Theodor Stolojan spune că reducerea accizelor la carburanți ar fi o eroare: „Nu întreaga țară are aceleași suferințe. Mergem țintit pe câteva grupuri”

Theodor Stolojan avertizează că reducerea accizelor la carburanți, în contextul scumpirilor accelerate, ar fi o măsură greșită și riscantă pentru stabilitatea financiară a României. Fostul premier a explicat la Digi 24 că statul trebuie să își concentreze resursele pe sprijinirea categoriilor vulnerabile, nu pe intervenții generalizate.

Stolojan a respins însă ideea unei reduceri generalizate a accizelor. FOTO FB Theodor Stolojan

Stolojan a subliniat că România se află într-o situație bugetară dificilă, în care deficitul trebuie redus, nu extins. În opinia sa, statul ar fi avut mai multă flexibilitate dacă deficitul ar fi fost ținut în limitele de 3%, nu la actualele nivelurile 

Fostul prim-ministru al României a comparat situația prezentă cu marile șocuri petroliere din anii ’70, când prețul țițeiului a crescut brusc și masiv, atrăgând atenția că nu se știe dacă actualele scumpiri sunt temporare sau marchează o nouă realitate globală în materie de energie. În acest context, reducerea taxelor ar fi prematură și potențial periculoasă, consideră Ilie Bolojan

 „Ceaușescu nu a lăsat economia să se adapteze”

Theodor Stolojan a reamintit că România a plătit scump deciziile greșite luate în perioada comunistă, când regimul a refuzat să ajusteze economia la prețurile internaționale ale energiei:

„Ceaușescu n-a vrut să lase economia să se adapteze atunci și am dezvoltat în continuare industrie enerogofagă, și ca urmare a celui de-al doilea șoc al petrolului am ajuns în incapacitate de plată în 81- 82, cu consecințele de rigoare ulterioare”.

Continuarea investițiilor în industrii energofage a dus, în final, la incapacitatea de plată din 1981-1982.

Politicianul a avertizat că o abordare similară - ignorarea realității pieței - ar putea avea consecințe grave și astăzi.

Critici privind întârzierea proiectelor energetice

Fostul prim-ministru a criticat întârzierile majore în dezvoltarea capacităților de producție a energiei, dând exemplul centralei de la Iernut, începută în 2016 și încă nefinalizată în 2026.  Stolojan a subliniat că extinderea panourilor solare trebuia însoțită de investiții similare în capacități de stocare.

Fostul oficial a respins însă ideea unei reduceri generalizate a accizelor, argumentând că nu toți românii sunt afectați în aceeași măsură de scumpiri. El a menționat că există zeci de mii de cetățeni cu economii de peste 100.000 de euro, ceea ce arată că o parte a populației are resurse pentru a face față creșterilor de prețuri.

„Nu pot proteja întreaga populație, punând în pericol bugetul și capacitatea României de a se finanța la dobânzi rezonabile”, a spus el.

Stolojan susține însă sprijinirea sectoarelor cu adevărat afectate, precum transportatorii,  care au primit deja ajutor, dar și agricultorii, pentru care se pregătesc măsuri suplimentare.


Top articole

Partenerii noștri

image
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Un cuplu blocat în Thailanda în timpul vacanței a făcut un credit de 12.000 de euro ca să se întoarcă acasă
stirileprotv.ro
image
Sponsor REPER, prins cu cocaină la un festival de muzică. Cine este afaceristul „narcoman” care a donat 30.000 de euro partidului lui Cioloș
gandul.ro
image
Aranjamentele de dormit ale Prințului și Prințesei de Wales. Dezvăluiri surprinzătoare din reședințele regale
mediafax.ro
image
Mesajul lui David Popovici, direct din tren, devenit rapid viral. ”Cel mai marfă român!”
fanatik.ro
image
Ce le cerea Ilie Bolojan părinților să-i aducă de la oraș, când era mic și stătea pe câmp cu vaca: „Cumpără-mi un Cutezătorii”
libertatea.ro
image
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
A fost cel mai bogat român, dar averea de 1,2 miliarde de euro s-a ”evaporat” și tocmai a mai primit o lovitură
digisport.ro
image
„Nostradamus al Chinei" a prezis cum se va sfârși războiul din Iran: „Aceasta va schimba pentru totdeauna ordinea globală"
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
antena3.ro
image
Două companii mari din România au anunţat mii de concedieri. Care sunt salariile compensatorii
observatornews.ro
image
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au DIVORȚAT! Primele declarații
cancan.ro
image
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
Poți schimba contractul de energie dacă nu ai făcut încă succesiunea? Ce trebuie să știe moștenitorii despre facturi
playtech.ro
image
Cât de mult s-a schimbat Gigă Hagi după cel mai special eveniment din familie: ”Ne bombardează!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Inclus de Mircea Lucescu pe lista pentru meciul cu Turcia, a apărut cu un drapel uriaș al Ungariei în mână
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Rolul secret jucat de Putin în războiul din Orientul Mijlociu. Donald Trump recunoaște pentru prima dată
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Un nou divorț zguduie lumea mondenă! Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, confirmă ruptura de soțul ei, Rareș Cojoc: „Căsătoria este mai mult decât un act”
click.ro
image
Imagini cu Elena Cârstea în scaun cu rotile, după ce s-a întors în România: „Nu pot să merg”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
161 jpg
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
Click!

image
Horoscop 14 martie. Pierderi pentru Raci, probleme pentru Capricorni
image
Un nou divorț zguduie lumea mondenă! Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, confirmă ruptura de soțul ei, Rareș Cojoc: „Căsătoria este mai mult decât un act”

OK! Magazine

image
Nu trebuia să se afle că e însărcinată, înainte de anunțul oficial! Cine a păstrat secretul Prințesei Kate, de fapt. Surpriză!

Click! Pentru femei

image
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?