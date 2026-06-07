Panică și furie în Rusia, pe măsură ce dronele ucrainene lovesc marile orașe. „Acesta este gustul propriului nostru medicament“

În timp ce Vladimir Putin găzduia la Sankt Petersburg unul dintre cele mai importante forumuri economice ale Rusiei, orașul său natal era zguduit de explozii, incendii și atacuri cu drone ucrainene care au adus războiul tot mai aproape de cetățenii ruși.

Pentru prima dată de la începutul invaziei din Ucraina, locuitorii fostei capitale imperiale au simțit pe propria piele ceea ce milioane de ucraineni trăiesc de peste patru ani: zgomotul amenințător al dronelor și teama provocată de exploziile care urmează.

Atacul a lovit mai multe obiective strategice, inclusiv terminalul petrolier al orașului și o corvetă militară a Flotei Baltice, aflată la baza navală din Kronstadt. Coloane uriașe de fum s-au ridicat deasupra orașului exact în timpul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, eveniment prezentat de Kremlin drept o demonstrație de stabilitate și încredere economică.

Ironia sloganului oficial al reuniunii – „Drumul către un viitor stabil” – nu a trecut neobservată în timp ce flăcările și fumul dominau orizontul orașului, scrie Daily Mail.

„Fiul meu dormea cu perna pe cap”

Pentru locuitorii din Sankt Petersburg, noaptea atacului a fost una de panică.

„Suntem bombardați de două ore”, a povestit Vika, o localnică în vârstă de 45 de ani. „Nu pot să dorm. L-am găsit pe fiul meu cu o pernă pe cap, încercând să nu mai audă zgomotul. Acesta este gustul propriului nostru medicament.”

Alți locuitori au descris scene de haos și teamă. O femeie a fost rănită de cioburile geamurilor sparte de unda de șoc a unei explozii produse la câteva sute de metri distanță.

„Panică. Teroare. Credeam că suntem în siguranță la aproape 1.000 de kilometri de Ucraina”, a declarat un alt rezident.

Deși atacurile au provocat distrugeri importante, nu au fost raportate victime. Spre deosebire de bombardamentele rusești asupra orașelor ucrainene, Kievul susține că a vizat exclusiv obiective militare și infrastructură strategică.

Ucraina schimbă dinamica războiului

După luni de lupte de uzură și pierderi grele de ambele părți, ofensiva cu drone a Ucrainei pare să modifice echilibrul conflictului.

Noile tehnologii dezvoltate de industria militară ucraineană, combinate cu sprijinul occidental, permit lovirea unor ținte aflate la sute de kilometri în interiorul Rusiei.

În ultimele săptămâni, rafinării, depozite de combustibil, porturi și baze militare au fost atacate în mod repetat. Potrivit estimărilor, o instalație petrolieră rusă este distrusă sau grav avariată la fiecare câteva zile.

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Loviturile au afectat inclusiv Crimeea anexată de Rusia, unde problemele de aprovizionare cu combustibil devin tot mai vizibile.

Stațiunile turistice resimt efectele războiului

Pe litoralul Mării Negre, sezonul estival a început sub semnul incertitudinii.

În stațiuni precum Soci sau Crimeea, hotelurile oferă reduceri importante pentru a atrage turiști, însă rezervările rămân mult sub nivelul obișnuit.

„Am anulat vacanța din motive de siguranță”, spune Igor, un analist bancar din Moscova. „După ce dronele au ajuns și în apropierea capitalei, soția mea nu mai vrea să își asume niciun risc.”

În plus, atacurile asupra infrastructurii energetice au provocat penurii de combustibil în mai multe regiuni. Unele zone au introdus deja restricții la vânzarea benzinei și motorinei.

În Crimeea, turiștii se plâng că nu sunt siguri că vor putea reveni acasă din cauza problemelor de aprovizionare.

„De ce luptăm? Pentru ce? Vreau doar o viață normală”, spune Olga, o turistă aflată în vacanță cu copiii săi.

Economia rusă, sub presiune

Pe lângă efectele militare, atacurile încep să se reflecte și în economie.

Prețurile alimentelor au crescut semnificativ în ultimul an. Pâinea, ouăle, carnea și băuturile alcoolice s-au scumpit, iar tot mai mulți ruși se plâng de reducerea puterii de cumpărare.

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„Viața a devenit mult mai grea”, spune Vera, o locuitoare din Moscova.

Nemulțumirea față de război crește discret în societatea rusă, însă puțini sunt dispuși să își exprime public opiniile.

„Oamenii sunt speriați. Aparatul de represiune este prea puternic”, afirmă un activist al opoziției.

Kremlinul, confruntat cu provocări tot mai mari

În paralel cu dificultățile de pe front, presiunile economice și nemulțumirea populației pun Kremlinul într-o poziție tot mai complicată.

Potrivit unor informații apărute în presa internațională, oficiali ai Ministerului de Finanțe și ai Băncii Centrale a Rusiei au avertizat că actualul nivel al cheltuielilor militare nu poate fi susținut pe termen lung fără riscuri majore pentru economie.

La peste patru ani de la începutul invaziei, conflictul pe care Kremlinul îl prezenta drept o „operațiune specială” de scurtă durată pare să fi devenit o povară tot mai greu de gestionat.

Pentru mulți ruși, războiul nu mai este o realitate îndepărtată transmisă la televizor. Zgomotul dronelor și efectele economice ale conflictului au început să fie resimțite direct, chiar și în orașe care, până recent, se considerau ferite de consecințele confruntării.