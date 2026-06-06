De la bordul Air Force One, Donald Trump și-a exprimat sprijinul pentru discuții directe Ucraina-Rusia fără mediere americană.

„Lăsați-i să-și rezolve problemele singuri. Eu sunt cel care i-a adus în această situație”, a spus Trump despre Putin și Zelenski.

Conform președintelui SUA, părțile implicate se apropie de momentul în care conflictul ar trebui să fie rezolvat, scrie Mediafax.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va sprijini negocierile directe de pace dintre președintele Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, fără mediere inițială din partea SUA.

Într-un interviu acordat reporterilor de la bordul aeronavei Air Force One, Trump a susținut că politicile sale i-au adus pe ambii lideri în această poziție și și-a exprimat încrederea că totul se apropie de un sfârșit.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu se opune negocierilor independente între Ucraina și Rusia pentru încheierea conflictului, fără participarea directă a SUA ca mediator inițial.

Întrebat de jurnaliști dacă președintele Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin ar trebui să aibă o conversație directă înainte ca SUA să intervină din nou pentru a media discuțiile oficiale de pace, Trump a indicat că susține ideea.

„Ei bine, nu mă deranjează”, a declarat Trump. „Adică, lăsați-i să se descurce. Eu sunt cel care i-a adus în această poziție și cred că se va rezolva. Cred că ne apropiem de locul în care ar fi trebuit să ajungă Rusia [și] Ucraina… Dar cred că se va rezolva”.

Președintele SUA a reiterat, de asemenea, părerea sa conform căreia războiul nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată, adăugând că invazia la scară largă nu ar fi avut loc dacă el ar fi condus SUA în 2022.Comentariile lui Trump au venit imediat după o inițiativă diplomatică publică din partea Kievului.

Joi, 4 iunie, președintele Zelenski a publicat o scrisoare deschisă în care propunea direct o întâlnire față în față cu Putin într-o țară neutră – cum ar fi Elveția, Turcia sau o națiune arabă – cu participarea SUA și a partenerilor europeni ca potențiali garanți ai securității.

Vladimir Putin a respins sec ideea unei întâlniri faţă în faţă cu Volodimir Zelenski, după ce acesta i-a adresat o scrisoare deschisă în care solicita acest lucru şi a apreciat gestul liderului de la Kiev drept grosolan.

„Nu văd interesul unei întâlniri. Aceasta nu ar avea interes decât pentru partea ucraineană, cu scopul de a opri înaintarea forţelor noastre armate”, a spus Putin, adăugând că discuțiile trebuie purtate mai întâi la nivel tehnic, iar abia ulterior ar putea avea loc o întâlnire la vârf.