search
Sâmbătă, 6 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Arma pe care nimeni nu o avea înainte de războiul din Ucraina. Cum a creat Kievul un nou tip de apărare antiaeriană pe care acum îl caută întreaga lume

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În urmă cu doar câțiva ani, conceptul nici măcar nu exista în doctrinele militare occidentale. Astăzi, însă, state din Orientul Mijlociu, Pentagonul și armate europene analizează cu atenție un model de apărare antiaeriană dezvoltat pe câmpul de luptă din Ucraina.

Volodimir Zelenki îi prezintă premierului britanic o dronă interceptoare ucraineană/FOTO:X
Volodimir Zelenki îi prezintă premierului britanic o dronă interceptoare ucraineană/FOTO:X

Este vorba despre ceea ce specialiștii numesc „mica apărare antiaeriană” – un sistem format din drone-interceptoare, război electronic și echipe mobile de intervenție, creat pentru a combate amenințarea dronelor ieftine care au schimbat regulile războiului modern.

Paradoxal, țara care este bombardată masiv aproape în fiecare noapte a ajuns să ofere lumii una dintre cele mai eficiente soluții pentru protejarea spațiului aerian, scrie Zerkalo Nedeli.

Drone de 2.500 de dolari într-un război de miliarde

În centrul acestei revoluții tehnologice se află dronele-interceptoare produse de companii private ucrainene.

Un exemplu este modelul Sting, dezvoltat de compania Wild Hornets. Aparatul costă aproximativ 2.500 de dolari, poate atinge viteze de peste 300 km/h și este capabil să intercepteze drone de atac aflate la altitudini de câțiva kilometri.

Alte companii au dezvoltat modele similare, iar în prezent zeci de firme ucrainene lucrează la această categorie de armament.

Succesul este măsurat în cifre.

Potrivit datelor prezentate de autoritățile de la Kiev, doar în martie 2026 dronele-interceptoare ucrainene au distrus peste 33.000 de aparate fără pilot rusești. În primele patru luni ale anului, forțele armate au primit de două ori mai multe interceptoare decât în întreg anul precedent.

Industria ucraineană produce deja mai mult decât poate absorbi armata națională, iar companiile caută activ clienți externi.

De ce schimbă aceste drone regulile jocului

Până acum, apărarea antiaeriană funcționa după o logică simplă: interceptorul era întotdeauna mai scump decât ținta.

În cazul dronelor de atac de tip Shahed, situația s-a inversat.

Un interceptor ucrainean costă aproximativ 2.500 de dolari. O rachetă Tamir utilizată de sistemul israelian Iron Dome poate costa de câteva zeci de ori mai mult, iar o rachetă Patriot PAC-3 ajunge la câteva milioane de dolari.

Pentru prima dată în istoria apărării antiaeriene, arma defensivă este mai ieftină decât obiectivul pe care îl distruge.

Această diferență de cost explică de ce Ucraina poate rezista unor atacuri care implică sute de drone într-o singură noapte fără să își consume rapid stocurile de rachete strategice.

Al doilea pilon: războiul electronic

Dronele-interceptoare reprezintă doar o parte a sistemului.

În paralel, Ucraina a construit o rețea națională de război electronic care bruiază sau redirecționează dronele și rachetele inamice.

Sistemele dezvoltate în ultimii ani pot modifica semnalele de navigație și pot determina dronele să își piardă traseul sau să rateze ținta.

În multe cazuri, neutralizarea unei drone costă de zeci sau chiar sute de ori mai puțin decât lansarea unei rachete antiaeriene clasice.

Tot din această categorie fac parte și noile sisteme de comunicații rezistente la bruiaj dezvoltate de companii ucrainene, unele dintre ele atrăgând deja interesul armatei americane.

Atac masiv cu drone asupra Rusiei în timpul Forumului Economic de la Sankt Petersburg. Aeroportul și-a suspendat zborurile

Pick-up-urile care completează apărarea cerului

Al treilea element al arhitecturii ucrainene este reprezentat de grupurile mobile de foc.

Echipate cu mitraliere grele și sisteme optice, aceste unități se deplasează rapid pe teren și intervin împotriva dronelor care au trecut de celelalte straturi ale apărării.

În 2024, aceste echipe erau responsabile pentru aproape jumătate dintre dronele doborâte în timpul atacurilor nocturne.

Rolul lor s-a modificat ulterior, pe măsură ce Rusia a început să zboare la altitudini mai mari, însă ele continuă să reprezinte o componentă importantă a sistemului.

Împreună, dronele-interceptoare, războiul electronic și grupurile mobile formează ceea ce experții numesc o apărare antiaeriană pe mai multe niveluri.

Lecția dură învățată de Occident

Importanța acestui model a devenit evidentă în timpul confruntărilor recente din Orientul Mijlociu.

În timpul operațiunilor militare împotriva Iranului din 2026, Statele Unite și aliații lor au consumat într-un ritm alarmant stocurile de interceptori Patriot și THAAD.

Problema nu a fost lipsa sistemelor performante, ci faptul că acestea au fost folosite împotriva unor ținte mult mai ieftine.

În numeroase situații, drone cu costuri de câteva zeci de mii de dolari au fost interceptate cu rachete care costă milioane.

Mai mulți oficiali americani au recunoscut public că modelul este dificil de susținut pe termen lung.

Experiența Ucrainei a demonstrat că este nevoie de un strat inferior de apărare, suficient de ieftin pentru a combate amenințările de masă.

Mulți bat acum la ușa Kievului

Rezultatele obținute pe front au transformat companiile ucrainene în jucători căutați pe piața globală de apărare.

Reprezentanți ai unor state din Golf, ai Pentagonului și ai mai multor armate europene poartă deja discuții cu producătorii ucraineni.

Compania petrolieră saudită Saudi Aramco analizează utilizarea dronelor-interceptoare pentru protejarea infrastructurii energetice, în timp ce Marea Britanie a lansat proiecte comune de producție împreună cu firme din Ucraina.

Motorola cumpără un dezvoltator israelian de sisteme anti-drone pentru 1,5 miliarde de dolari. Războiul din Ucraina a accelerat cererea pentru astfel de tehnologii

În paralel, industria americană încearcă să dezvolte propriile sisteme inspirate de experiența ucraineană.

O industrie care ar putea redefini exporturile Ucrainei

Pentru Kiev, miza depășește dimensiunea militară.

Noua generație de sisteme anti-drone ar putea deveni unul dintre cele mai importante produse de export ale industriei de apărare ucrainene în următorul deceniu.

Spre deosebire de avioanele de luptă sau sistemele strategice complexe, aceste tehnologii pot fi produse rapid, modernizate constant și adaptate cerințelor diferitelor armate.

Mai important însă este faptul că ele au fost validate în condiții reale de luptă.

Formula unui cer protejat

Marea apărare antiaeriană rămâne indispensabilă împotriva rachetelor balistice și a armelor hipersonice. Însă războiul din Ucraina a arătat că fără un strat inferior, capabil să combată dronele ieftine și numeroase, chiar și cele mai sofisticate sisteme riscă să își epuizeze rapid resursele.

În patru ani de război, Ucraina nu a perfecționat doar arme existente. A creat o categorie complet nouă de apărare antiaeriană, pe care nicio armată nu o dezvoltase la scară largă înainte de 2022, notează zn.ua.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
digi24.ro
image
Un vas de pescuit a fost atacat și s-a scufundat în Marea Neagră. Garda de Coastă turcă anunță că un marinar a murit
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, ședință cu autoritățile, la Constanța, după incidentul cu drona ucraineană. Prioritate zero: consolidarea apărării litoralului românesc
gandul.ro
image
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu are președinte”
mediafax.ro
image
Dan Petrescu se află în continuare în Italia! Ce se întâmplă cu antrenorul român
fanatik.ro
image
Doi experți militari au numit vinovații pentru drona din Ucraina explodată în Portul Constanța
libertatea.ro
image
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo
digi24.ro
image
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
gsp.ro
image
Denise Rifai a dat cărțile pe față și a spus totul despre relația cu Dan Alexa: ”S-a ajuns la o demență”
digisport.ro
image
Români infractori în Canada. Aproape 50 au fost arestați într-un dosar privind „turismul infracțional”
click.ro
image
O femeie de 37 de ani s-a drept o fată de 12 ani pentru a păcăli o familie să o adopte. Și timp de 14 luni a reușit
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
Mărturia femeii rănite de drona rusească, în Galaţi. Nu şi-a mai văzut fiul de la atac
observatornews.ro
image
630 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Care este singura condiție
cancan.ro
image
Pensiile înghețate oficial, timp de 3 ani. Care pensionari iau, totuși, un sprijin de 538 lei pe lună. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
prosport.ro
image
Poate șeful să te sune după program? Ce spune Codul Muncii
playtech.ro
image
Ce poreclă avea Mihai Rotaru înainte de a deveni „Mike”: „Vorbeam în perfectul simplu”. Sportul practicat în tinerețe de acționarul Craiovei care i-a adus o cupă la nivel național
fanatik.ro
image
Misterul clădirilor fantomă dintr-o stațiune uitată a României. Primăria a luat o măsură radicală împotriva unui investitor american
ziare.com
image
Dan Petrescu e în Italia
digisport.ro
image
Grasu XXL și Laura Andreșan, din nou împreună după divorț. Cum au apărut la aniversarea fiicei lor, Maria
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Andreea Popescu, decizie ȘOC după divorțul de Rareș Cojoc. NIMENI NU se aștepta, ne-a lăsat mască
romaniatv.net
image
Horoscopul weekendului 6-7 iunie 2026! Ce rezervă astrele pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Romina Gingașu: familia din Galați rămasă fără locuință după explozia dronei rusești, fără sprijin: „Nu primea ajutor, chiar aproape deloc”. Ce a oferit, de fapt, statul român
actualitate.net
image
Dieta cu care Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în doar 5 săptămâni: „Nu este greu de ținut”
click.ro
image
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
click.ro
image
Nu doar laptele întărește oasele. Leguma care ascunde un avantaj neașteptat
click.ro
Harriet Sperling și Peter Phillips la Royal Ascot 2025, The SunNews Licensing, Foto Profimedia (1) jpg
Azi e mare nuntă la Palat! Asistenta medicală Harriet Sperling scrie istorie și se mărită cu nepotul Regelui Charles
okmagazine.ro
Jennifer Aniston, Brad Pitt foto Profimedia jpg
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț
clickpentrufemei.ro
Sosirea celor doi semnatari maghiari, Agost Benárd și Alfréd Drasche-Lázár, la palatul Trianon din Versailles, la 4 iunie 1920 (© Gallica Digital Library)
Semnarea Tratatului de la Trianon: Recunoașterea internațională a Marii Unirii de la Alba Iulia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Una dintre cele mai spectaculoase iluzii arhitecturale din lume: Palatul celor 40 de coloane, dintre care doar 20 există
image
Dieta cu care Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în doar 5 săptămâni: „Nu este greu de ținut”

OK! Magazine

image
Azi e mare nuntă la Palat! Asistenta medicală Harriet Sperling scrie istorie și se mărită cu nepotul Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț

Click! Sănătate

image
Test: Ce vezi mai întâi dezvăluie ce te sperie la relații