Arma pe care nimeni nu o avea înainte de războiul din Ucraina. Cum a creat Kievul un nou tip de apărare antiaeriană pe care acum îl caută întreaga lume

În urmă cu doar câțiva ani, conceptul nici măcar nu exista în doctrinele militare occidentale. Astăzi, însă, state din Orientul Mijlociu, Pentagonul și armate europene analizează cu atenție un model de apărare antiaeriană dezvoltat pe câmpul de luptă din Ucraina.

Este vorba despre ceea ce specialiștii numesc „mica apărare antiaeriană” – un sistem format din drone-interceptoare, război electronic și echipe mobile de intervenție, creat pentru a combate amenințarea dronelor ieftine care au schimbat regulile războiului modern.

Paradoxal, țara care este bombardată masiv aproape în fiecare noapte a ajuns să ofere lumii una dintre cele mai eficiente soluții pentru protejarea spațiului aerian, scrie Zerkalo Nedeli.

Drone de 2.500 de dolari într-un război de miliarde

În centrul acestei revoluții tehnologice se află dronele-interceptoare produse de companii private ucrainene.

Un exemplu este modelul Sting, dezvoltat de compania Wild Hornets. Aparatul costă aproximativ 2.500 de dolari, poate atinge viteze de peste 300 km/h și este capabil să intercepteze drone de atac aflate la altitudini de câțiva kilometri.

Alte companii au dezvoltat modele similare, iar în prezent zeci de firme ucrainene lucrează la această categorie de armament.

Succesul este măsurat în cifre.

Potrivit datelor prezentate de autoritățile de la Kiev, doar în martie 2026 dronele-interceptoare ucrainene au distrus peste 33.000 de aparate fără pilot rusești. În primele patru luni ale anului, forțele armate au primit de două ori mai multe interceptoare decât în întreg anul precedent.

Industria ucraineană produce deja mai mult decât poate absorbi armata națională, iar companiile caută activ clienți externi.

De ce schimbă aceste drone regulile jocului

Până acum, apărarea antiaeriană funcționa după o logică simplă: interceptorul era întotdeauna mai scump decât ținta.

În cazul dronelor de atac de tip Shahed, situația s-a inversat.

Un interceptor ucrainean costă aproximativ 2.500 de dolari. O rachetă Tamir utilizată de sistemul israelian Iron Dome poate costa de câteva zeci de ori mai mult, iar o rachetă Patriot PAC-3 ajunge la câteva milioane de dolari.

Pentru prima dată în istoria apărării antiaeriene, arma defensivă este mai ieftină decât obiectivul pe care îl distruge.

Această diferență de cost explică de ce Ucraina poate rezista unor atacuri care implică sute de drone într-o singură noapte fără să își consume rapid stocurile de rachete strategice.

Al doilea pilon: războiul electronic

Dronele-interceptoare reprezintă doar o parte a sistemului.

În paralel, Ucraina a construit o rețea națională de război electronic care bruiază sau redirecționează dronele și rachetele inamice.

Sistemele dezvoltate în ultimii ani pot modifica semnalele de navigație și pot determina dronele să își piardă traseul sau să rateze ținta.

În multe cazuri, neutralizarea unei drone costă de zeci sau chiar sute de ori mai puțin decât lansarea unei rachete antiaeriene clasice.

Tot din această categorie fac parte și noile sisteme de comunicații rezistente la bruiaj dezvoltate de companii ucrainene, unele dintre ele atrăgând deja interesul armatei americane.

Atac masiv cu drone asupra Rusiei în timpul Forumului Economic de la Sankt Petersburg. Aeroportul și-a suspendat zborurile

Pick-up-urile care completează apărarea cerului

Al treilea element al arhitecturii ucrainene este reprezentat de grupurile mobile de foc.

Echipate cu mitraliere grele și sisteme optice, aceste unități se deplasează rapid pe teren și intervin împotriva dronelor care au trecut de celelalte straturi ale apărării.

În 2024, aceste echipe erau responsabile pentru aproape jumătate dintre dronele doborâte în timpul atacurilor nocturne.

Rolul lor s-a modificat ulterior, pe măsură ce Rusia a început să zboare la altitudini mai mari, însă ele continuă să reprezinte o componentă importantă a sistemului.

Împreună, dronele-interceptoare, războiul electronic și grupurile mobile formează ceea ce experții numesc o apărare antiaeriană pe mai multe niveluri.

Lecția dură învățată de Occident

Importanța acestui model a devenit evidentă în timpul confruntărilor recente din Orientul Mijlociu.

În timpul operațiunilor militare împotriva Iranului din 2026, Statele Unite și aliații lor au consumat într-un ritm alarmant stocurile de interceptori Patriot și THAAD.

Problema nu a fost lipsa sistemelor performante, ci faptul că acestea au fost folosite împotriva unor ținte mult mai ieftine.

În numeroase situații, drone cu costuri de câteva zeci de mii de dolari au fost interceptate cu rachete care costă milioane.

Mai mulți oficiali americani au recunoscut public că modelul este dificil de susținut pe termen lung.

Experiența Ucrainei a demonstrat că este nevoie de un strat inferior de apărare, suficient de ieftin pentru a combate amenințările de masă.

Mulți bat acum la ușa Kievului

Rezultatele obținute pe front au transformat companiile ucrainene în jucători căutați pe piața globală de apărare.

Reprezentanți ai unor state din Golf, ai Pentagonului și ai mai multor armate europene poartă deja discuții cu producătorii ucraineni.

Compania petrolieră saudită Saudi Aramco analizează utilizarea dronelor-interceptoare pentru protejarea infrastructurii energetice, în timp ce Marea Britanie a lansat proiecte comune de producție împreună cu firme din Ucraina.

Motorola cumpără un dezvoltator israelian de sisteme anti-drone pentru 1,5 miliarde de dolari. Războiul din Ucraina a accelerat cererea pentru astfel de tehnologii

În paralel, industria americană încearcă să dezvolte propriile sisteme inspirate de experiența ucraineană.

O industrie care ar putea redefini exporturile Ucrainei

Pentru Kiev, miza depășește dimensiunea militară.

Noua generație de sisteme anti-drone ar putea deveni unul dintre cele mai importante produse de export ale industriei de apărare ucrainene în următorul deceniu.

Spre deosebire de avioanele de luptă sau sistemele strategice complexe, aceste tehnologii pot fi produse rapid, modernizate constant și adaptate cerințelor diferitelor armate.

Mai important însă este faptul că ele au fost validate în condiții reale de luptă.

Formula unui cer protejat

Marea apărare antiaeriană rămâne indispensabilă împotriva rachetelor balistice și a armelor hipersonice. Însă războiul din Ucraina a arătat că fără un strat inferior, capabil să combată dronele ieftine și numeroase, chiar și cele mai sofisticate sisteme riscă să își epuizeze rapid resursele.

În patru ani de război, Ucraina nu a perfecționat doar arme existente. A creat o categorie complet nouă de apărare antiaeriană, pe care nicio armată nu o dezvoltase la scară largă înainte de 2022, notează zn.ua.