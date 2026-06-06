NATO trebuie să se pregătească pentru cel mai negru scenariu, avertizează președintele Letoniei

Chiar dacă pe canalele diplomatice internaționale se încearcă resuscitarea dialogului pentru a pune capăt războiului din Ucraina, flancul estic al NATO rămâne pe un butoi cu pulbere. Într-un interviu acordat postului TVP World, președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a lansat un avertisment dur: Alianța Nord-Atlantică trebuie să fie pregătită pentru cele mai grave scenarii, în condițiile în care Rusia lui Vladimir Putin rămâne un actor geopolitic extrem de periculos și imprevizibil.

Liderul de la Riga a ținut să demonteze din start o iluzie optică tactică: o eventuală incursiune rusă în statele baltice nu ar fi doar o criză regională izolată, ci un atac direct împotriva NATO și a Uniunii Europene în ansamblul lor.

„Dacă va exista un atac împotriva statelor baltice, acesta va fi un atac împotriva NATO și a Europei”, a punctat Rinkēvičs, subliniat că un astfel de cataclism militar ar atrage automat în conflict forțe majore precum Polonia, Germania și Marea Britanie.

Eșecul militar al Rusiei sporește imprevizibilitatea lui Putin

Potrivit analizei președintelui leton, incapacitatea Moscovei de a obține o victorie decisivă în Ucraina, dublată de presiunea economică sufocantă a sancțiunilor și de primele semne de nemulțumire internă, nu face Rusia mai docilă, ci mult mai periculoasă. Impasul strategic poate împinge Kremlinul spre mișcări disperate, greu de anticipat. În acest context, descurajarea militară devine singura monedă de schimb validă.

„Cu cât vom fi mai bine pregătiți, cu atât mai puțin vom arăta că ne este teamă”, a explicat șeful statului leton.

Pentru a răspunde acestei realități, Letonia își strânge legăturile cu Kievul. Rinkēvičs a anunțat că țara sa cooperează strâns cu Ucraina în sectorul tehnologiilor militare de vârf – în special în dezvoltarea capacităților de drone și sisteme anti-drone – și că un acord bilateral de apărare urmează să fie semnat în viitorul apropiat.

America este indispensabilă, dar Europa trebuie să plătească

În ceea ce privește arhitectura de securitate de pe continent, poziția Letoniei reflectă o viziune realistă și pragmatică, des întâlnită în capitalele din estul Europei. Statele Unite rămân un pilon „indispensabil” pentru umbrela de protecție a continentului, însă Europa nu mai poate funcționa ca un pasager clandestin al propriei securități.

Președintele Letoniei a insistat că statele europene trebuie să își majoreze masiv investițiile în apărare și să extindă cooperarea regională pe axa formată din țările nordice, statele baltice, Polonia și Germania.

Putin se va așeza la masă doar când va simți că pierde

Referindu-se la dinamica diplomatică recentă, în special la scrisoarea deschisă trimisă de președintele Volodimir Zelenski către Vladimir Putin, prin care propunea reluarea discuțiilor directe și expunea condițiile Kievului pentru o încetare a focului, Rinkēvičs a apreciat demersul ca fiind o analiză matură a poziției Rusiei. Totuși, el a avertizat împotriva unui optimism naiv.

Kremlinul funcționează încă sub falsa impresie că poate ocoli Kievul în negocieri, căutând termeni favorabili prin intermediari sau direct de la marile puteri occidentale.

Un progres real este imposibil în acest moment. Rusia nu este pregătită să își schimbe comportamentul agresiv și nu se va așeza serios la masa tratativelor până când nu va realiza, la nivel militar și economic, că pierde acest război. Orice tentativă de a marginaliza Ucraina în negocieri este sortită eșecului. Europa trebuie să mențină o presiune constantă prin sancțiuni și să continue sprijinul militar necondiționat pentru Kiev, suțiene președintele leton.