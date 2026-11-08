 450.000 de morți înregistrați de partea Rusiei în războiul din Ucraina. Date obținute de hackeri | adevarul.ro
search
Duminică, 8 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

450.000 de morți înregistrați de partea Rusiei în războiul din Ucraina. Date obținute de hackeri

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Între 394.000 și 450.000 de persoane implicate în războiul din Ucraina de partea Rusiei ar fi murit de la începutul invaziei pe scară largă, potrivit unor documente obținute de două grupări de hackeri care au revendicat un atac cibernetic asupra Serviciului Federal de Statistică al Rusiei (Rosstat).

Soldați ruși Donețk foto profimedia jpg
Foto: Profimedia

Potrivit Kyiv Independent, Belarusian Cyberpartisans și Silent Crow sunt grupările care și-au revendicat atacul cibernetic.

Cele două grupări au afirmat că au obținut documentele din baza de date internă de demografie a Rosstat, care conține informații preluate din certificatele de deces înregistrate în perioada februarie 2022 – august 2026.

Belarusian Cyberpartisans, o grupare de hackeri anonimi care se opune regimului dictatorului belarus Aleksandr Lukașenko, a estimat cel puțin 393.881 de decese, pe baza documentelor care menționează explicit operațiunile militare drept cauză a morții.

Silent Crow a publicat o estimare mai ridicată, de până la 450.100 de decese, folosind o metodologie mai amplă, care include și decesele militarilor din cauze care nu au legătură directă cu luptele, precum și anumite decese pentru care nu a fost precizată cauza.

Potrivit proiectului ucrainean DeepState, Rusia a ocupat aproximativ 73.000 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei de la începutul invaziei, în februarie 2022.

Raportată la estimarea de până la 450.100 de decese publicată de gruparea Silent Crow, cifra ar echivala cu aproximativ șase morți pentru fiecare kilometru pătrat ocupat.

Totuși, autenticitatea documentelor și estimările hackerilor nu au putut fi verificate de Kyiv Independent. Aceștia susțin că au avut acces la rețeaua Rosstat timp de aproximativ șase luni înainte de atacul din noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie.

Instituția rusă a confirmat atacurile cibernetice, dar a negat compromiterea bazelor de date și divulgarea informațiilor.

Ulterior, Rosstat a raportat întreruperi ale unor servicii și a prelungit termenele pentru transmiterea anumitor date statistice.

Rusia a înregistrat în octombrie cele mai mari pierderi

Statul Major al Forțelor Armate ucrainene a transmis că aproximativ 54.400 de militari ruși au fost uciși, răniți sau dați dispăruți în cursul lunii octombrie. Cifra este cu 8.170 mai mare decât cea raportată în septembrie și reprezintă un record lunar de la începutul războiului.

„Este un record pentru orice lună de la începutul războiului pe scară largă. În octombrie, Forțele de Apărare ale Ucrainei au provocat pierderi record inamicului și au recucerit mai mult teritoriu decât au reușit să ocupe trupele ruse.

Le mulțumim tuturor celor care ne apără țara, tuturor militarilor, fiecărei brigăzi și fiecărei unități pentru acest rezultat atât de important. Rusia pierde, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Statul Major ucrainean consideră că amploarea pierderilor reprezintă un factor important pentru capacitatea Moscovei de a continua operațiunile militare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cea mai mare bogăție naturală pe care o avem”. Dan Dinu dezvăluie provocările și surprizele documentarului „Delta Sălbatică”
digi24.ro
image
Prezidențiale în Franța: „Nu avem ce căuta în NATO, reglementarea invaziei ruse în Ucraina, sprijin frontal pentru Palestina”
stirileprotv.ro
image
Creșterea salariului minim pe economie sperie mediul privat. Un cunoscut analist economic avertizează: „O parte din salariați vor ajunge să muncească la negru”
gandul.ro
image
DEFICIT de 7 miliarde de euro în NATO înaintea iernii! Livrările de arme către Ucraina, în pericol
mediafax.ro
image
“Craiova vs Dinamo + Rapid + FCSB 5-3!” Editorial Marius Mitran: “Oltenia domină fotbalul românesc”
fanatik.ro
image
Cum a ajuns din nou acasă cea mai grea brățară dacică din aur. Scoasă la vânzare la Timișoara, a fost localizată în Cehia: „Este 100% autentică”
libertatea.ro
image
Perturbare majoră și neobișnuit de timpurie a vortexului polar. Ce anunță meteorologii pentru vremea din Europa
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Crima care a zdruncinat întreaga țară: ”Monstrul” și-a primit pedeapsa, după ce și-a ucis fosta iubită în toaleta restaurantului
digisport.ro
image
Cine este autorul atacului armat din Cracovia. Are 24 de ani și și-a ucis mai întai familia. Ce au descoperit anchetatorii
click.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Ger ca în toiul iernii, la început de noiembrie. Unde au coborât temperaturile până la -8 grade
observatornews.ro
image
WOW! Câți bani ar fi primit Gabriella, de la Antena 1, pentru că a făcut amor cu Prințul Marco? Ispitele ar avea primă de obiectiv
cancan.ro
image
21 de documente trebuie depuse pentru a ieși la pensie limită de vârstă. Lipsește unul, dosarul e respins
newsweek.ro
image
FOTO. Legendara campioană și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr și nu îi e rușine de acest lucru: „E uimitor”
prosport.ro
image
Din ce trăiește Teodor Meleșcanu după retragerea din politică. Cât ajungea pensia fostului ministru de Externe
playtech.ro
image
„Conturi pline, fotbal ioc!”. Marcel Pușcaș dă de pământ cu „îmbuibații” de la FCSB după 0-1 cu Corvinul
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
Surpriză uriașă! Donald Trump a făcut anunțul public: ”Dana, te rog, acceptă oferta!”
digisport.ro
image
Emily Burghelea a dat iama în reducerile de Black Friday! Ce și-a cumpărat și cum își convinge soțul să-i facă toate poftele
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Wow! Avem imaginile cu tortul, dansul mirilor, a fost pe lux şi opulenţă la nunta lui Pescobar cu Lavinia
romaniatv.net
image
Pensionare cu 5 ani mai devreme, fără penalizări. Românii pot primi pensia întreagă
mediaflux.ro
image
Noi imagini spectaculoase de pe șantierul Polivalentei - OZN: „Am pus șampania la frapat” + Costul investiției a crescut cu aproape 60%!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Nuntă spectaculoasă pentru Cristina Bâtlan! Imagini exclusive de la Palatul Snagov. Dress code-ul a fost unul cu totul special
click.ro
image
Cine este autorul atacului armat din Cracovia. Are 24 de ani și și-a ucis mai întai familia. Ce au descoperit anchetatorii
click.ro
image
Cum arată iubita discretă a lui Gabi Torje! Imagini din vacanța romantică în Las Vegas. Detaliul care a atras atenția
click.ro
Contesa Marie Tarnowska, GettyImages 3305706 jpg
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa
okmagazine.ro
Regina Letizia si Printesa Charlene la incoronare jpg
Prințesa care toacă banii fără scrupule. Poartă doar Armani sau Dior și este cea mai cheltuitoare consoartă regală de pe continent
okmagazine.ro
Un avion de transport Douglas C-54 Skymaster
Avionul cu 44 de oameni la bord, dispărut fără urmă în sălbăticia înghețată a Canadei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Emily Burghelea a dat iama în reducerile de Black Friday! Ce și-a cumpărat și cum își convinge soțul să-i facă toate poftele
image
Nuntă spectaculoasă pentru Cristina Bâtlan! Imagini exclusive de la Palatul Snagov. Dress code-ul a fost unul cu totul special

OK! Magazine

image
Prințesa care toacă banii fără scrupule. Poartă doar Armani sau Dior și este cea mai cheltuitoare consoartă regală de pe continent