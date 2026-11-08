450.000 de morți înregistrați de partea Rusiei în războiul din Ucraina. Date obținute de hackeri

Între 394.000 și 450.000 de persoane implicate în războiul din Ucraina de partea Rusiei ar fi murit de la începutul invaziei pe scară largă, potrivit unor documente obținute de două grupări de hackeri care au revendicat un atac cibernetic asupra Serviciului Federal de Statistică al Rusiei (Rosstat).

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Potrivit Kyiv Independent, Belarusian Cyberpartisans și Silent Crow sunt grupările care și-au revendicat atacul cibernetic.

Cele două grupări au afirmat că au obținut documentele din baza de date internă de demografie a Rosstat, care conține informații preluate din certificatele de deces înregistrate în perioada februarie 2022 – august 2026.

Belarusian Cyberpartisans, o grupare de hackeri anonimi care se opune regimului dictatorului belarus Aleksandr Lukașenko, a estimat cel puțin 393.881 de decese, pe baza documentelor care menționează explicit operațiunile militare drept cauză a morții.

Silent Crow a publicat o estimare mai ridicată, de până la 450.100 de decese, folosind o metodologie mai amplă, care include și decesele militarilor din cauze care nu au legătură directă cu luptele, precum și anumite decese pentru care nu a fost precizată cauza.

Potrivit proiectului ucrainean DeepState, Rusia a ocupat aproximativ 73.000 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei de la începutul invaziei, în februarie 2022.

Raportată la estimarea de până la 450.100 de decese publicată de gruparea Silent Crow, cifra ar echivala cu aproximativ șase morți pentru fiecare kilometru pătrat ocupat.

Totuși, autenticitatea documentelor și estimările hackerilor nu au putut fi verificate de Kyiv Independent. Aceștia susțin că au avut acces la rețeaua Rosstat timp de aproximativ șase luni înainte de atacul din noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie.

Instituția rusă a confirmat atacurile cibernetice, dar a negat compromiterea bazelor de date și divulgarea informațiilor.

Ulterior, Rosstat a raportat întreruperi ale unor servicii și a prelungit termenele pentru transmiterea anumitor date statistice.

Rusia a înregistrat în octombrie cele mai mari pierderi

Statul Major al Forțelor Armate ucrainene a transmis că aproximativ 54.400 de militari ruși au fost uciși, răniți sau dați dispăruți în cursul lunii octombrie. Cifra este cu 8.170 mai mare decât cea raportată în septembrie și reprezintă un record lunar de la începutul războiului.

„Este un record pentru orice lună de la începutul războiului pe scară largă. În octombrie, Forțele de Apărare ale Ucrainei au provocat pierderi record inamicului și au recucerit mai mult teritoriu decât au reușit să ocupe trupele ruse.

Le mulțumim tuturor celor care ne apără țara, tuturor militarilor, fiecărei brigăzi și fiecărei unități pentru acest rezultat atât de important. Rusia pierde”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Statul Major ucrainean consideră că amploarea pierderilor reprezintă un factor important pentru capacitatea Moscovei de a continua operațiunile militare.