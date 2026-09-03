Companiile aeriene își suspendă zborurile spre Rusia după avertismentul Kievului privind riscurile din spațiul aerian

Mai multe companii aeriene au început să anuleze sau să suspende zboruri către Rusia, după ce Ucraina a avertizat că intensificarea operațiunilor cu drone face spațiul aerian rusesc tot mai riscant pentru aviația civilă.

Aeroportul Șeremetievo din Moscova/FOTO:EPA/EFE

În același timp, două dintre principalele aeroporturi ale Moscovei, Vnukovo și Șeremetievo, și-au suspendat temporar activitatea pentru a doua noapte consecutivă.

Restricțiile au afectat atât sosirile, cât și plecările aeronavelor. Datele serviciului de monitorizare a zborurilor Flightradar24, citate de Reuters, arată că miercuri au fost anulate 21 de zboruri la Șeremetievo și alte 235 au avut întârzieri. La Vnukovo au fost anulate 22 de zboruri, iar 94 au fost întârziate.

Potrivit publicației ruse independente Agentstvo, 27 de zboruri operate de companii aeriene străine către și dinspre Moscova au fost anulate miercuri, de peste două ori mai multe decât în ziua precedentă.

Printre operatorii care au anulat curse s-au numărat Pegasus Airlines și Turkish Airlines din Turcia, flydubai din Emiratele Arabe Unite, Nesma Airlines din Egipt, Shirak Avia din Armenia, Kuwait Airways și Somon Air din Tadjikistan.

Pegasus a invocat motive „tehnice și operaționale” pentru unele anulări, în timp ce flydubai a avertizat asupra unor posibile întârzieri și redirecționări.

Avertismentul Kievului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că primele companii aeriene au început să își suspende zborurile către aeroporturile rusești după avertismentele Kievului.

„Primim informații că primele companii aeriene au început să suspende zborurile către aeroporturile rusești”, a spus Zelenski în discursul său de miercuri seară, descriind decizia drept un „răspuns logic” la riscurile generate de război.

Cu o zi înainte, președintele ucrainean avertizase companiile aeriene, societățile de asigurări și statele care continuă să folosească principalele aeroporturi din Rusia că spațiul aerian al țării devine tot mai periculos, scrie kyivpost.com.

Zelenski a subliniat că Ucraina nu intenționează să vizeze aeronave civile și că dorește să evite victimele nevinovate.

„Pur și simplu vor exista drone în spațiul aerian al Rusiei într-un număr care trebuie luat în considerare”, a spus el.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a declarat că Kievul dorește să prevină „incidentele neintenționate” și a adăugat: „Războiul se întoarce în Rusia”.

Ucraina a notificat oficial Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO) cu privire la riscurile existente și a cerut agenției ONU să încurajeze statele membre să interzică zborurile civile în spațiul aerian al Rusiei.

ICAO avertizează, în general, că aeronavele civile care operează în zone de conflict se confruntă cu riscul de a fi vizate sau de a ajunge în zona unor schimburi de focuri.

Majoritatea companiilor aeriene europene și americane evită spațiul aerian rusesc de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022. Operatorii din țări precum China, Turcia și statele din Golf continuă însă să opereze anumite rute către Rusia.

Moscova respinge avertismentele

Autoritățile ruse au respins avertismentele Kievului și au susținut că operațiunile aeroporturilor și ale companiilor aeriene străine continuă.

Ministrul rus al transporturilor, Andrei Nikitin, a declarat că autoritățile înăspresc permanent cerințele privind securitatea zborurilor și a aeroporturilor.

El a spus că Rusia dispune de măsuri pentru a răspunde amenințărilor și că serviciile responsabile colaborează îndeaproape cu Ministerul Apărării și Garda Națională a Rusiei, Rosgvardia.

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Nikitin a dat asigurări că autoritățile nu vor permite perturbări majore ale aviației civile.

Președintele rus Vladimir Putin a reacționat, la rândul său, la avertismentul lui Zelenski, spunând că nu a auzit declarația, dar că, dacă aceasta a fost făcută, reprezintă, în opinia sa, „o declarație de terorism de stat”.

Kievul a respins această acuzație.

Ucraina cere restricționarea zborurilor

Ministrul ucrainean al infrastructurii, Mikola Kalașnik, a cerut ICAO să interzică zborurile civile deasupra teritoriului Rusiei.

El a avertizat că Ucraina va răspunde intensificării atacurilor aeriene rusești în baza dreptului la autoapărare prevăzut de articolul 51 al Cartei ONU.

Informația a fost ulterior confirmată de ministrul de externe Andrii Sibiha.

Autoritatea rusă pentru aviație civilă, Rosaviația, a publicat în replică un NOTAM — o notificare oficială destinată operatorilor aerieni — în care susține că documentele publicate de Ucraina privind spațiul aerian rusesc „nu au forță juridică” și contravin Convenției privind aviația civilă internațională.

Aviația rusă, deja afectată de război

Noile perturbări se adaugă presiunilor cu care se confruntă sectorul aviatic rus de la începutul invaziei pe scară largă.

Companiile aeriene ruse au fost afectate de restricțiile privind accesul la piese și echipamente occidentale, în timp ce războiul a introdus noi riscuri pentru traficul aerian.

În octombrie 2022, un avion de vânătoare-bombardament Su-34 s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din orașul Ieisk, provocând moartea a cel puțin 15 persoane. Șase zile mai târziu, un avion Su-30 s-a prăbușit peste o casă din Irkutsk în timpul unui zbor de test, cei doi piloți fiind uciși.

În decembrie 2024, un avion de pasageri al companiei Azerbaijan Airlines s-a prăbușit după ce a fost lovit în timpul operațiunilor rusești de apărare antiaeriană împotriva dronelor ucrainene. 38 de persoane au murit.

Președintele Vladimir Putin și-a cerut ulterior scuze pentru ceea ce Kremlinul a descris drept un „incident tragic” în spațiul aerian rusesc, fără să recunoască în mod explicit că avionul fusese doborât de Rusia.

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În iulie 2025, un Antonov An-24 operat de compania Angara Airlines s-a prăbușit în apropierea orașului Tînda, în Extremul Orient rus. Toate cele 48 de persoane aflate la bord au murit.

Un război care ajunge tot mai aproape de Rusia

Perturbarea traficului aerian rusesc are loc în timp ce Ucraina continuă să suporte efectele mult mai ample ale campaniei aeriene ruse împotriva orașelor și infrastructurii sale.

Pe 2 septembrie, Kievul a intrat în a șaptea zi consecutivă de atacuri rusești cu rachete și drone. Atacurile au provocat victime în rândul civililor, inclusiv copii, au avariat zone rezidențiale și au obligat în repetate rânduri locuitorii să se adăpostească.

Atacurile rusești au continuat și în alte regiuni ale Ucrainei, afectând infrastructura energetică și locuințele și provocând victime civile.

Pentru Rusia, extinderea operațiunilor cu drone ucrainene înseamnă perturbări tot mai frecvente ale aviației civile și ale activității aeroporturilor.

Pentru Ucraina, însă, atacurile cu rachete și drone fac parte din realitatea cotidiană de la începutul invaziei pe scară largă, lansată de Rusia la 24 februarie 2022.