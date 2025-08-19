search
Marți, 19 August 2025
Video Bombardierele strategice ruse au efectuat o misiune de patrulare deasupra Mării Japoniei

Bombardiere strategice ruse Tupolev Tu-95MS au efectuat o misiune de patrulare deasupra apelor neutre ale Mării Japoniei, a anunţat marţi Ministerul rus al Apărării, fără a preciza numărul aeronavelor implicate în acest exerciţiu.

Misiunea a fost desfășurată cu bombardiere strategice ruse Tupolev Tu-95MS FOTO Shutterstock
Misiunea a fost desfășurată cu bombardiere strategice ruse Tupolev Tu-95MS FOTO Shutterstock

„Purtătoarele de rachete strategice cu rază lungă de acţiune Tupolev Tu-95MS au efectuat un zbor în spaţiul aerian de deasupra apelor neutre ale Mării Japoniei", a transmis Ministerul Apărării rus într-un comunicat postat pe Telegram, însoţit de imagini video din timpul misiunii.

Bombardierele au fost escortate de avioane de vânătoare Suhoi Su-35 şi Suhoi Su-30SM, a se mai arată în comunicatul militar, care precizează că misiunea a durat mai mult de şase ore, relatează Agerpres.

"Toate zborurile avioanelor Forţelor Aerospaţiale Ruse sunt efectuate cu respectarea strictă a normelor internaţionale privind utilizarea spaţiului aerian", a ţinut să adauge Ministerul Apărării rus.

Misiunea de patrulare anunţată marţi este a doua în mai puţin de 24 de ore. În cursul zilei de luni, bombardiere strategice ruse au efectuat o misiune similară deasupra apelor Mării Barents.

Aviaţia strategică rusă, ce are în dotare aeronave de tipurile Tu-160, Tu-95MS şi Tu-22M, efectuează cu regularitate patrule deasupra apelor neutre din Arctica, Atlanticul de Nord, Marea Neagră, Marea Baltică, Oceanul Pacific şi în alte zone. Aceste zboruri nu au fost întrerupte de războiul din Ucraina.

Ucraina a efectuat la începutului lunii iunie o operaţiune spectaculoasă în care a lovit cu drone aerodromuri ruse situate la mii de kilometri depărtare de graniţa ucraineană şi unde erau staţionate în special bombardiere Tu-95 şi Tu-22. Potrivit unui bilanţ american, au fost lovite până la 20 de avioane, iar aproximativ zece au fost distruse, fără însă ca acest atac să fi afectat semnificativ capacitatea aviaţiei strategice ruse, diminuând-o doar cu aproximativ 10%, iar avioanele Tu-160, cele mai moderne, nu au fost afectate.

