Zelenski, după întâlnirea cu Trump: „Un punct de cotitură major” în sprijinul pentru Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat marți „schimbarea de direcție” a omologului său american Donald Trump privind războiul din Ucraina. Liderul de la Kiev a afirmat că sprijinul Washingtonului este esențial și a subliniat că și China ar putea juca un rol decisiv în oprirea agresiunii ruse.

Zelenski a subliniat, în cadrul unei conferințe de presă la New York, că declarațiile lui Trump reprezintă „un punct de cotitură major”. Mesajul președintelui american a fost publicat pe rețeaua sa Truth Social, după întâlnirea celor doi lideri, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU.

„Donald Trump înțelege clar situația și este bine informat cu privire la toate aspectele acestui război”, a transmis Zelenski și într-o postare pe rețelele de socializare.

Trump: „Rusia seamănă mai mult cu un tigru de hârtie”

AFP notează că Trump și-a schimbat radical poziția față de conflict, afirmând că Ucraina ar putea „să-și recâștige teritoriul în forma sa originală și poate chiar să meargă mai departe împotriva Rusiei”.

„De trei ani și jumătate, Rusia duce un război fără o direcție clară, pe care o Putere Militară Reală l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână”, a scris președintele american. El a adăugat că regimul de la Kremlin „seamănă mai mult cu un «tigru de hârtie»”.

Poziția Kievului și divergențele cu Moscova

Zelenski a reafirmat ferm că Ucraina respinge orice idee de cedare a teritoriilor ocupate. În schimb, Rusia se opune desfășurării unor trupe NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina. În acest context, aliații europeni ai Kievului continuă să transmită că sprijinul lor rămâne necondiționat atâta timp cât Ucraina rezistă în fața agresiunii.

Apelul la China

În aceeași zi, liderul ucrainean a intervenit la Consiliul de Securitate al ONU, unde a făcut un apel direct la Beijing, subliniind că China are capacitatea de a influența decisiv Kremlinul.

„Fără China, Rusia lui Putin nu este nimic. Totuși, prea des, China rămâne tăcută și distantă în loc să acționeze pentru pace”, a declarat Zelenski, insistând că sprijinul chinez ar putea fi esențial pentru a pune capăt războiului.