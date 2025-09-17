Serghei Lavrov: În problema Ucrainei, Putin nu poate fi „tentat” cu un schimb de teritorii sau cu reluarea comerțului cu SUA

Kremlinul nu este interesat nici de trocuri teritoriale, nici de redeschiderea comerțului cu Statele Unite când vine vorba de Ucraina — aceasta este poziția transmisă public de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un nou episod de retorică justificativă, amplu mediatizat de presa afiliată regimului Putin.

Într-o declarație cu accente cinic-moralizatoare, Lavrov a susținut că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „înțelege că nu se mai poate reveni la viața de dinainte, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, invocând ca argument o frază recentă a liderului de la Kiev: „Pentru Ucraina, o victorie va fi menținerea statalității”.

Dar Lavrov nu s-a oprit aici. Într-o încercare de a pune reflectorul pe presupusele incoerențe ale Kievului, el a adus în discuție și o altă declarație a lui Zelenski, făcută în cadrul unei conferințe internaționale: „Nu vom ceda nicio palmă de pământ lui Putin”. Aparent iritat de refuzul clar al Ucrainei de a accepta compromisuri teritoriale, șeful diplomației ruse a ținut să puncteze că orice speculație privind schimburi de teritorii sau redeschiderea comerțului cu SUA în schimbul păcii este „fără sens”.

„Principalul obiectiv al Kievului e, de fapt, izolarea Rusiei. Se cere confiscarea activelor rusești, transferarea lor către Ucraina și continuarea înarmării acesteia. Ucraina duce lipsă de arme, duce lipsă de sprijin occidental. Zelenski, în esență, vrea să împiedice forțele lucide din Vest să urmeze o cale rațională”, a declarat Lavrov, preluând din nou discursul obosit despre „forțele sănătoase” din Occident care ar trebui, în viziunea Moscovei, să renunțe la susținerea Ucrainei.

Potrivit lui Lavrov, administrația americană înțelege „nevoia de a elimina cauzele profunde” ale războiului din Ucraina pentru a-i pune capăt

Administrația președintelui american Donald Trump ar fi „înțeles” că, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, este necesar să se „elimineze cauzele sale profunde”. Această declarație a fost făcută de ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, conform unor propagandiști ruși .

„Observăm că noua administrație de la Washington înțelege și ea necesitatea de a rezolva criza prin recunoașterea cauzelor sale profunde și prin luarea de măsuri care să elimine aceste cauze profunde”, a declarat ministrul țării a cărei conducere este cauza principală a războiului din Ucraina.

Potrivit lui Lavrov, o astfel de înțelegere ar fi apărut în timpul unei întâlniri dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin.

„A existat o înțelegere clară a nevoii administrației americane de a elimina aceste cauze profunde, inclusiv faptul că președintele Trump, în opinia mea, a fost singurul dintre liderii occidentali și alți lideri care a spus public că atragerea Ucrainei în NATO a fost o greșeală care a servit drept una dintre cauzele acestui conflict”, susține Lavrov.

Anterior, fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat că NATO nu ar trebui niciodată și în niciun caz să discute cu Putin despre apartenența Ucrainei la Alianță . Mai mult, aderarea la NATO ar fi cea mai eficientă și mai puțin costisitoare modalitate de a garanta securitatea Ucrainei.

La rândul său, actualul secretar general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Rusia nu are dreptul să interzică aderarea Ucrainei la NATO. În special, el a reamintit angajamentul ca Ucraina să devină membră a NATO.

Citește și: Cum a ocolit incursiunea Rusiei cu drone în Polonia politica de escaladare a NATO

Lavrov amenință personalul militar european care ar putea fi trimis în Ucraina

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că personalul militar european din Ucraina va deveni o presupusă țintă militară legitimă pentru ruși. În același timp, Lavrov nu este liniștit de discuțiile cu Ucraina despre posibile contramăsuri europene comune împotriva dronelor rusești, relatează propagandiștii ruși .

„Europa are în vedere, de asemenea, trimiterea contingentelor sale, așa cum am spus, în Ucraina, care, așa cum am anunțat deja, va fi considerată o țintă militară legitimă”, a declarat Lavrov.

În același timp, șeful Ministerului de Externe al Rusiei i-a comparat pe europeni cu „oameni care fac mult zgomot, dar nu rezolvă nimic”. Lavrov a numit vizita liderilor europeni la Washington, probabil cea care a avut loc după summitul din Alaska, o tentativă de perturbare a procesului de pace. Aceștia au spus că și-au demonstrat loialitatea, dar, potrivit ministrului rus, de fapt încercau „cu metode sofisticate să împiedice administrația Trump să acționeze prin promovarea unei reglementări reale, și nu prin creșterea presiunii sancțiunilor, ceea ce oricum nu are sens și nu are un impact decisiv asupra economiei ruse”.

„Și prin împingerea în aer a regimului Zelenski cu arme și, recent, prin formarea unor forțe de menținere a păcii și, în esență, de ocupație, prin discuții despre crearea unei zone de interdicție aeriană, a unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei”, a adăugat Lavrov.

De asemenea, nu a putut păstra tăcerea cu privire la faptul că țările europene discută în prezent posibilitatea de a doborî în comun cu Ucraina drone rusești .

„Știți, asta ne amintește de marii scriitori satirici Ilf și Petrov. Și într-unul dintre romanele lor, au descris cum oamenii de la începutul puterii sovietice se adunau în locuri publice și pur și simplu începeau să discute despre politicile Franței, Marii Britanii și Uniunii Sovietice, care abia fusese creată la acea vreme. Și acești scriitori i-au descris ca fiind „vesturi piqué”. Adică oameni care nu sunt responsabili pentru nimic, dar cărora le place să se prefacă a fi personalități importante și să vorbească despre lucruri, despre probleme pentru care nu sunt în stare să facă nimic”, a adăugat Lavrov.

Nu este prima dată când Rusia amenință personalul militar european care ar putea fi staționat în cadrul garanțiilor de securitate. Faptul că acesta va deveni o presupusă țintă legitimă pentru ocupanții ruși a fost deja afirmat de șeful Kremlinului, Vladimir Putin, care a declanșat războiul împotriva Ucrainei.

Aliații Ucrainei discută de mult timp opțiuni pentru asigurarea unui potențial armistițiu sau a unui tratat de pace, în timp ce Rusia nu a arătat nicio intenție de a pune capăt războiului. Ucraina insistă că, dacă se va realiza un armistițiu sau sfârșitul războiului, are nevoie de garanții clare de securitate. Experții și cercetătorii sugerează că acest lucru ar necesita sute de mii de soldați, de exemplu din țări europene, sau o alternativă ar putea fi o misiune ONU „căști albastre”.

Declarațiile vin în contextul în care The Wall Street Journal a relatat recent despre o discuție între Vladimir Putin și Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, în care liderul de la Kremlin s-ar fi arătat „deschis” la ideea unui armistițiu — dar doar dacă Ucraina își retrage trupele din întreaga regiune Donețk. The Washington Post a completat tabloul: Putin nu renunță nici la pretențiile asupra Hersonului și Zaporojie.