Ministerul rus de Externe acuză Polonia că „escaladează” conflictul din Ucraina prin „mituri” despre dronele rusești

Ministerul rus de Externe a acuzat Varșovia că încearcă să „escaladeze” conflictul din Ucraina prin răspândirea unor „mituri” legate de intruziunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei.

Moscova și-a exprimat disponibilitatea de a purta consultări cu partea poloneză pentru a clarifica situația.

„În ciuda evidentului caracter nefondat al insinuărilor venite de la Varşovia, în scopul clarificării complete a incidentului pentru toate părţile interesate în prevenirea unei agravări suplimentare a situaţiei, Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse este pregătit să organizeze consultări pe această temă cu Ministerul Apărării al Republicii Polonia. Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, la rândul său, este de asemenea pregătit să se implice în această activitate”, a transmis diplomația rusă, condusă de Serghei Lavrov.

Într-o declarație separată, transmisă AFP și citată de Sky News, Ambasada Rusiei la Varșovia a afirmat că autoritățile poloneze nu au furnizat „dovezi” că dronele ar proveni din Rusia.

„Partea poloneză (…) a acuzat în mod total nefondat Rusia de provocări”, a comentat ambasada.

Ministerul rus al Apărării a confirmat că dronele sale au efectuat un atac major asupra unor facilități militare din vestul Ucrainei, dar a precizat că „nu au existat planuri” de a lovi ținte de pe teritoriul Poloniei. Totuși, instituția nu a infirmat și nici confirmat oficial pătrunderea aparatelor în spațiul aerian polonez.

În noaptea de luni spre marți, un număr de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac asupra Ucrainei. Ca urmare, autoritățile poloneze au convocat miercuri aliații NATO pentru discuții urgente pe tema incidentului.