Mecanismul secret prin care Kremlinul încearcă să reproducă modelul putinist în Rusia

Un raport suedez analizează modul în care cercul apropiat al lui Vladimir Putin pregătește o nouă elită și modelează opinia publică pentru a asigura supraviețuirea ideologică și financiară a regimului.

Vladimir Putin, întâlnire cu studenți Foto: Profimedia

Documentul are puțin peste 300 de pagini și poartă un titlu care poate induce în eroare: „Arhitectura represiunii. Sistemul emergent de îndoctrinare, supraveghere digitală și ingerință străină în Rusia”. În realitate, raportul analizează în primul rând modul în care puterea rusă își pregătește viitoarele elite. Este, într-un fel, un ghid al mecanismelor prin care funcționează verticala puterii de la Kremlin, scrie Le Point.

Studiul a fost realizat pentru Agenția suedeză pentru apărare psihologică, instituție aflată în subordinea Ministerului Justiției de la Stockholm, care analizează amenințările hibride provenite din Rusia. O parte dintre atribuțiile sale sunt comparabile cu cele ale agenției franceze Viginum (serviciu tehnic și operațional guvernamental din Franța, însărcinat cu detectarea și analizarea operațiunilor de interferență digitală din străinătate). Raportul a fost coordonat de James Pamment, cercetător la Universitatea Lund din Suedia.

Alături de o echipă de universitari specializați în mecanismele puterii ruse, Pamment a cartografiat peste 50 de entități cu statut parapublic și a analizat aproximativ 20 de programe pe termen lung, finanțate cu sume estimate la 1,5 miliarde de euro anual.

Scopul cercetării a fost să înțeleagă cum a fost construită, chiar în interiorul administrației prezidențiale, o strategie menită să modeleze convingerile populației ruse încă de la vârste fragede și să consolideze controlul asupra aparatului de stat.

Obiectivul final: pregătirea metodică a perioadei de după Putin, pentru următoarele două generații.

O nouă aristocrație

Raportul arată cum Kremlinul își pregătește de câțiva ani propria generație de succesori. Procesul presupune selectarea, formarea ideologică și promovarea guvernatorilor regionali, a înalților funcționari, a directorilor companiilor de stat, dar și a rectorilor de universități și a directorilor de spitale care ar urma să exercite puterea după plecarea actualei generații de lideri.

Arhitectul principal al acestui sistem de selecție este Serghei Kirienko. Fost prim-ministru în timpul președinției lui Boris Elțîn, în perioada crizei financiare din 1998, Kirienko i-a jurat loialitate lui Vladimir Putin imediat după venirea acestuia la putere, în 1999. Ulterior, Putin l-a numit la conducerea gigantului nuclear Rosatom, funcție pe care a ocupat-o între 2005 și 2016. În prezent, Kirienko este unul dintre principalii consilieri ai liderului rus la Kremlin.

Procesul de formare a noilor elite începe încă din facultate. Din toamna anului 2023, Ministerul Învățământului Superior a făcut obligatoriu în toate universitățile din țară, indiferent de specializare, un curs de 72 de ore intitulat sugestiv „Bazele statului rus”.

Programul a fost conceput sub coordonarea directă a „echipei Kirienko”, prin intermediul colaboratorului său apropiat, Andrei Polosin. Scopul este de a le insufla viitorilor funcționari ideea că Rusia este un „stat-civilizație” distinct, cu un cod moral superior celui al unui Occident aflat în declin. Totodată, tinerii sunt încurajați să considere sacrificiul individual în numele statului drept cea mai înaltă formă de cetățenie.

Studenții care se remarcă prin implicare și devotament pot primi recompense. Pe rețeaua socială rusă VKontakte, condusă de Vladimir, fiul lui Kirienko, există o aplicație numită „O altă afacere”, care acordă puncte studenților pentru participarea la seminare online patriotice, acțiuni ecologice organizate oficial sau activități de curățare a monumentelor dedicate celor căzuți în războaie.

Punctele virtuale pot fi transformate în beneficii concrete: burse prin concursul național „Marea Schimbare”, acces prioritar la stagii în companii de stat precum Gazprom, Rosatom sau Sberbank și, mai ales, excursii gratuite în diferite regiuni ale țării.

Acest turism politic subvenționat este organizat de o structură parapublică numită „Mai mult decât o călătorie”. Studenții considerați cei mai implicați sunt trimiși să viziteze lacul Baikal, regiunea arctică sau taberele culturale organizate în cadrul forumului „Tavrida”, în Crimeea ocupată.

Guvernatori formați după modelul Kremlinului

Autorii raportului descriu și mecanismele de supraveghere internă introduse în universități. Instituțiile de învățământ organizează tot mai frecvent sondaje și chestionare pentru a evalua „starea de bine socio-psihologică” și atitudinea studenților.

În spatele acestor exerciții, care par la prima vedere simple cercetări sociologice, datele colectate le permit administrațiilor universitare să urmărească starea de spirit a studenților, să identifice persoanele considerate instabile sau refractare și să depisteze din timp eventualele profiluri contestatare.

Cei care trec de aceste prime filtre pot ajunge în programele organizației „Rusia. Țara oportunităților” (RSV), înființată în 2018 și devenită, potrivit raportului, principalul centru de recrutare al puterii.

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Cel mai cunoscut concurs al organizației, „Liderii Rusiei”, beneficiază anual de aproximativ 10 milioane de euro pentru identificarea viitorilor funcționari și manageri. Aleksei Komissarov, consilier al lui Kirienko, conduce atât platforma RSV, cât și Academia Prezidențială (RANEPA), care oferă stagii în cele mai importante instituții ale statului.

O altă structură importantă este „Școala guvernatorilor”, un fel de echivalent rusesc al Școlii Naționale de Administrație din Franța. Viitorii conducători ai instituțiilor publice urmează aici cursuri clasice, dar participă și la exerciții de rezistență fizică și psihică, inclusiv sărituri în gol și antrenamente în medii ostile. Aceste activități sunt sponsorizate de banca de stat Sberbank, notează Le Point.

Strategia Kremlinului este de a forma o nouă generație de guvernatori care să nu mai fie baroni locali, așa cum se întâmpla în trecut, ci tehnocrați interschimbabili, ale căror cariere depind de Moscova.

Kirienko a creat și un centru de formare numit „Senej”, care pregătește sociologi și specialiști în comunicare. Aceștia ar urma să devină experți în modelarea opiniei publice, atât în regiuni, cât și la nivel central.

Îndoctrinare încă din copilărie

În primăvara anului 2024, Kirienko a înființat și organizația „Timpul eroilor”, care le oferă veteranilor considerați merituoși ai războiului din Ucraina posibilitatea de a ocupa funcții în administrația statului.

Programul include un masterat de doi ani în administrație publică, cu cursuri teoretice intensive și mentorat oferit de miniștri sau guvernatori aflați deja în funcție.

Interesul a fost foarte mare. Moscova a anunțat că a primit câteva mii de candidaturi. Prima promoție a avut 83 de participanți, însă numai aproximativ jumătate au finalizat programul.

Profilul acestor noi funcționari ruși, ale căror acțiuni în Ucraina sunt documentate, a atras atenția serviciilor de informații occidentale, care urmăresc parcursul profesional al unora dintre ei.

Studiul arată că Kremlinul încearcă să modeleze convingerile copiilor încă de la grădiniță. Manualul „Abecedarul lucrurilor importante” îi învață pe cei mici să citească asociind litera „A” cu „Armată” și litera „P” cu „Patrie”.

În școala primară, fiecare zi de luni începe cu ridicarea drapelului, intonarea imnului național și o lecție intitulată „Conversații despre lucrurile importante”. În cadrul acestor ore obligatorii, profesorii folosesc materiale standardizate, pregătite de Ministerul Educației.

Temele includ justificarea anexării Crimeei, elogierea programului nuclear rus și rescrierea istoriei, astfel încât invadarea Ucrainei să fie prezentată drept o cruciadă existențială împotriva unui Occident descris ca „satanist”.

Din toamna anului 2024, elevii de gimnaziu și liceu urmează și un nou curs obligatoriu: „Bazele securității și apărării patriei”. Programa include exerciții de tragere cu pușca Kalașnikov, acordarea primului ajutor în condiții de luptă și manevrarea dronelor de luptă.

Statul a prevăzut, de altfel, achiziționarea a 17.000 de drone ușoare pentru dotarea sălilor de clasă din întreaga țară.

Organizația „Mișcarea Primilor”, înființată în 2022, susține că are 11 milioane de membri. Aceasta a preluat, într-o anumită măsură, rolul organizației sovietice a Pionierilor, iar recrutarea este încurajată prin campanii cu influenceri, emisiuni de televiziune dedicate și aplicații pentru telefoane mobile.

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„ADN-ul Rusiei”

Unul dintre evenimentele anuale majore ale organizației este „Zarnița 2.0”, o simulare de război care a atras anul trecut peste trei milioane de participanți.

Pentru tinerii considerați mai bine pregătiți, există și „Iunarmia” (Armata Tineretului) care are peste două milioane de membri, precum și centrele paramilitare VOIN. Acestea organizează tabere de pregătire conduse de veterani instruiți la Universitatea Forțelor Speciale din Cecenia.

Participarea poate aduce puncte suplimentare acordate automat la examenele de admitere în marile universități ale țării.

Raportul suedez analizează și ideologia promovată de organizațiile din jurul lui Serghei Kirienko. Unul dintre proiectele centrale urmărește popularizarea conceptului de „ADN al Rusiei”, construit în jurul unor teme precum statul, familia, societatea, individul și țara.

Potrivit promotorilor acestei idei, poporul rus ar avea un „cod genetic civilizațional” unic, imun la valorile drepturilor omului promovate de Occident și întemeiat pe prioritatea absolută a sacrificiului colectiv.

Aceste teorii se bazează pe ideile lui Lev Gumiliov (1912-1992), care susținea că civilizațiile sunt influențate de fluxuri cosmice și impulsuri vitale ce determină un popor să se sacrifice pentru un destin imperial.

Concepțiile au fost popularizate chiar de Vladimir Putin începând din 2012. Potrivit raportului, ideologia este transmisă în școli de aproximativ 20.000 de profesori acreditați în fiecare an.

Influența instituțiilor create de Kirienko a devenit atât de mare, încât alte rețele importante din interiorul puterii ruse încep să își manifeste nemulțumirea. Printre acestea se numără siloviki, reprezentanții structurilor de forță și ai serviciilor de informații, precum FSB și GRU. Mai mulți apropiați ai lui Kirienko au fost arestați recent sub acuzații de corupție.