 Mama laborantei rusе moarte în circumstanțe neclare contestă versiunea oficială. OMS cere explicații din partea Rusiei cu privire la „a doua victimă a ciumei” | adevarul.ro
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Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, invitat la Interviurile „Adevărul”

Mama laborantei rusе moarte în circumstanțe neclare contestă versiunea oficială. OMS cere explicații din partea Rusiei cu privire la „a doua victimă a ciumei”

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Moscova este presată să ofere detalii despre un posibil focar de ciumă în Siberia, în timp ce scepticismul față de explicațiile autorităților crește.

Daria Șipilova, în vârstă de 28 de ani, era laborantă la Institutul siberian de cercetare anti-ciumă
Daria Șipilova, în vârstă de 28 de ani, era laborantă la Institutul siberian de cercetare anti-ciumă Foto: X@IntCyberDigest

Mama tinere laborante din Rusia, care ar fi murit în urma unui incident într-un laborator de cercetare a ciumei, spune că nu crede explicația vehiculată public: că fiica ei s-a infectat după ce a spart o eprubetă cu bacteria ciumei, scrie The Telegraph.

Daria Șipilova, în vârstă de 28 de ani, era laborantă la Institutul siberian de cercetare anti-ciumă din Irkuțk. Ea a murit în dimineața zilei de 2 octombrie, la scurt timp după ce fusese dusă la spital în orașul apropiat Șelehov.

Inițial, oficiali locali și mass-media pro-guvernamentale au atribuit decesul ciumei, dar au șters ulterior postările. Kremlinul a respins informațiile și a negat că ar fi introdus măsuri antiepidemice.

„Doar un amator poate spune asta"

Svetlana Șipilova, mama tinerei, care lucrează și ea în domeniul medical, a declarat pentru publicația rusă Glubina că știe adevărul și că nu crede povestea despre eprubetă. Potrivit ei, nici măcar un om din sistemul medical nu ar susține așa ceva: eprubetele de acest tip sunt atât de bine protejate încât nu se sparg, nici dacă sunt aruncate în perete. Ea a mai spus că fiica ei „a fost lăsată să moară".

Autoritățile nu au confirmat oficial relatările. Presa locală a scris însă că tânăra s-ar fi infectat cu ciumă pneumonică după un incident de laborator. Jurnalistul din Irkuțk Pavel Stepanov a susținut, printre alții, că ea ar fi ascuns ce s-a întâmplat după ce a spart eprubeta cu proba periculoasă.

Prietenii Dariei au pus la îndoială această versiune, într-o discuție cu publicația locală People of Baikal, declarată „agent străin" de autoritățile ruse. Un fost coleg de școală a spus că numele ei a fost tras în noroi fără ca cineva să știe ce s-a întâmplat. O altă prietenă a descris-o ca pe o persoană muncitoare și responsabilă, iar o cunoștință a subliniat că institutul este o unitate serioasă și sigură, în care nu ajunge oricine.

Versiuni contradictorii ale autorităților

Agenția rusă pentru sănătate publică, Rospotrebnadzor, a spus că femeia a murit de „pneumonie de etiologie necunoscută". Șeful regiunii Buriația a afirmat însă că a fost vorba de ciumă, iar autorități din orașele din apropiere au îndemnat locuitorii să evite deplasările spre Șelehov.

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Potrivit unor relatări neconfirmate, aproximativ 200 de persoane aflate în contact cu tânăra ar fi fost plasate în carantină. Restricții ar fi fost impuse în mai multe spitale, iar institutul ar fi fost izolat.

Presiuni internaționale

Miercuri, Organizația Mondială a Sănătății a cerut Rusiei să răspundă la întrebări despre moartea Dariei Șipilova și despre un al doilea caz, neconfirmat, de pneumonie cu cauză necunoscută la un angajat al institutului. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a precizat că organizația a solicitat clarificări privind cauza bolii, agentul patogen care a dus la măsurile de sănătate publică și relatările din presă. Rospotrebnadzor a răspuns că a transmis OMS informații despre situația din Irkuțk.

Tot miercuri, Statele Unite au transmis Moscovei un demers diplomatic confidențial. Washingtonul a avertizat că nedezvăluirea informațiilor despre un posibil focar ar încălca obligațiile Rusiei în domeniul sănătății internaționale. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a spus că SUA au cerut oficial informații suplimentare și că sunt în contact cu alte state. Cu o zi înainte, secretarul de stat Marco Rubio, aflat în Islanda, a declarat că Washingtonul urmărește situația „oră de oră" și că Rusia trebuie să fie transparentă. Uniunea Europeană a cerut și ea Rusiei raportări rapide și transparente.

Mongolia a anunțat că va introduce „supraveghere sanitară" la granița cu Rusia, iar patru țări din Asia Centrală își întăriseră deja măsurile de control epidemiologic la frontiere.

Locuitorii spun că nu au informații

Rospotrebnadzor susține că nu există riscuri epidemiologice pentru populația din Irkuțk și că monitorizarea medicală a contacților și analizele de laborator nu au arătat semne de infecție sau agenți patogeni periculoși.

Locuitorii descriu însă o altă realitate. Vecinii cercetătoarei au declarat pentru People of Baikal că nu au fost testați și că autoritățile le-au spus doar să meargă la medic dacă apar simptome. Unul dintre ei s-a arătat șocat că nu sunt puși în carantină, având în vedere că au avut cu toții contact cu ea.

Blocul în care locuia tânăra a fost dezinfectat de cel puțin trei ori. O angajată trimisă de Rospotrebnadzor le-ar fi spus locatarilor că măsura vizează gândacii. Nu este clar câte persoane sunt în carantină, dar articol al site-ului Siberia.Realii sugerează că angajații institutului ar fi izolați și ar dormi pe scaune și pe podea. Pacienții unei maternități din Irkuțk au postat online imagini cu formularele de screening pentru „ciumă" pe care au fost rugați să le completeze.

Interesul publicului a crescut puternic. Potrivit publicației Verstka, căutările pe Google pentru „chuma" au crescut cu 5.000% față de luna trecută. Cererea de măști de protecție pe platformele Ozon și Wildberries s-a dublat într-o săptămână.

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