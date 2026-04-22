Putin ar fi dispus să se întâlnească cu Zelenski, susține Kremlinul. Condiția impusă de Moscova

Președintele rus Vladimir Putin ar fi pregătit să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, a informat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov. Totuși, oficialii de la Moscova au impus o condiție.

O astfel de întâlnire ar putea fi productivă doar în etapa finalizării unor acorduri, susține Dmitri Peskov, potrivit Focus.ua.

Totuși, potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Moscova „nu vede voință politică din partea autorităților de la Kiev pentru rezolvarea conflictului”. El a mai spus că Rusia este pregătită să primească negociatori americani „chiar de mâine”.

Cu câteva zile înainte, Ucraina a propus Turciei să ia în considerare organizarea unei întâlniri între Zelenski și Putin, cu posibila participare a președinților Recep Tayyip Erdoğan și Donald Trump, a declarat ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha.

Sybiha a menționat că Ucraina mizează pe rolul Turciei în accelerarea procesului de pace. Ankara a primit deja o propunere de a analiza posibilitatea organizării unor negocieri între Ucraina și Rusia la nivel de președinți.

„Singura problemă este că Putin se ascunde acum. Iar președintele ucrainean este pregătit pentru o astfel de întâlnire. Vrem să încheiem acest război. Avem propuneri eficiente”, a declarat Sybiha.

Amintim că liderul de la Kremlin a respins în mai 2025 provocarea de a se întâlni față în față cu Volodimir Zelenski în Turcia, trimițând în schimb o delegație de rang secund la negocierile de pace planificate.

Ulterior, în septembrie 2025, Volodimir Zelenski a respins propunerea omologului său rus de a organiza o eventuală întrevedere la Moscova și a sugerat ca loc de întâlnire Kievul, subliniind că nu se poate deplasa în capitala Rusiei în timp ce țara sa este atacată zilnic.

Putin s-a întâlnit ultima dată cu omologul său ucrainean Zelenski la 9 decembrie 2019, la un summit la Paris, cu scopul de a avansa eforturile de restabilire a păcii în estul Ucrainei.

La acel moment, Zelenski, care preluase funcţia prezidenţială în mai 2019, şi Putin au purtat discuţii cu preşedintele Franţei, Emmanual Macron, şi cu cancelarul german de atunci, Angela Merkel, într-un efort reînnoit de a pune capăt unui conflict, carec ucisese peste 13.000 de persoane din 2014.