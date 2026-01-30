Kremlinul îi reproșează lui Zelenski că nu a răspuns invitației de a se întâlni cu Putin la Moscova

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând invitația reînnoită adresată președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a călători la Moscova pentru a purta discuții de pace liderul rus Vladimir Putin la Moscova, i-a reproșat liderului ucrainean că nu a răspuns în niciun fel la aceasta, a relatat agenția de presă rusă Interfax, citată de Ukrainska Pravda.

Răspunzând la o întrebare despre disponibilitatea Rusiei de a organiza o întâlnire cu Zelenski în Emiratele Arabe Unite, Peskov a precizat că Kremlinul nu ia în considerare în prezent nicio altă locație pentru discuții în afară de Moscova.

„Deocamdată, vorbim despre Moscova. După cum spun diplomații, considerațiile ipotetice sunt nepotrivite”, a spus el.

Publicația ucraineană amintește că, anterior, ministrul ucrainean de externe, Andri Sîbiha, a declarat pentru European Pravda că Zelenski este pregătit să se întâlnească personal cu Putin pentru a soluționa două probleme cheie în cadrul negocierilor de pace de pace în curs - teritoriile și controlul viitor asupra centralei nucleare de la Zaporijie.

Ulterior, consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a declarat că, dacă Zelenski dorește să se întâlnească cu Putin, ar trebui să călătorească la Moscova unde a promis că i se va garanta securitatea.

În septembrie 2025, Putin a sublinia că este dispus să se întâlnească cu Zelenski, dar că îl așteaptă la Moscova, nu în altă parte.

Invitația a fost calificată drept „inacceptabilă” de către partea ucraineană.

Zelenski a spus că această invitație este doar o modalitate prin care Putin se eschivează de la discuții directe. „Partenerii noștri americani ne-au informat că Putin m-a invitat la Moscova. Cred că, dacă doriți să împiedicați o întâlnire, atunci ar trebui să mă invitați la Moscova”, a remarcat președintele ucrainean.