Doliu în rockul românesc. A murit Radu Manafu, chitarist şi membru fondator al trupei „Celelalte Cuvinte”

Rockul românesc a pierdut una dintre figurile sale de început: Radu Manafu, chitarist și membru fondator al trupei „Celelalte Cuvinte”, formație considerată de mulți drept continuatoarea spiritului Phoenix în muzica românească.

Radu Manafu, chitarist și membru fondator al trupei „Celelalte Cuvinte”, s-a stins din viață joi, 11 iunie, iar vestea tristă a fost făcută publică chiar de către colegii săi de formaţie, care au transmis un mesaj îndoliat pe reţelele de socializare.

„Din păcate de azi Radu Manafu nu se mai află printre noi. El rămâne cel care a fost cu noi de la începuturi și cu sufletul alături până în ultima clipă chiar dacă împrejurările de a apărea pe scenă i-au fost mai potrivnice după anii 90. Îi vom păstra mereu amintirea vie” au scris colegii de trupă.

„Celelalte Cuvinte” a apărut la Timișoara, la finalul anului 1981, într-un moment în care rockul din România era încă puțin conturat, iar apariția unor formații stabile era rară. Din prima formulă au făcut parte Călin Pop, Radu Manafu și Ovidiu Roșu, ultimii doi originari din Drobeta-Turnu Severin, ajunși la studii în Timișoara.

În anii ’80, trupa s-a afirmat participând tot mai des la concerte și festivaluri studențești, unde a reuşit să cucerească inimile iubitorilor de rock. Ulterior, trupa a început să lanseze primele materiale oficiale prin Electrecord, într-o perioadă dificilă pentru muzica rock din România, marcată de puține oportunități de promovare și înregistrare, în perioada comunistă.

Cu toate acestea, treptat, „Celelalte Cuvinte” a început să fie privită ca una dintre formațiile importante apărute în rockul românesc după Phoenix, principalul reper pentru scena muzicală a aceleli vremi.

Stilul trupei a evoluat de la rock progresiv spre sonorități hard și alternative, fiind una dintre cele mai longevive formaţii de profil din România.

Radu Manafu a rămas în componența trupei până în 1996, când s-a retras din activitate din motive personale. Cu toate acestea, el a continuat să contribuie la înregistrarea unor materiale care au rămas în discografia de referință a „Celelalte Cuvinte”.