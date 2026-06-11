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Video Ocna Mureș, orașul ridicat și prăbușit pe sare. „Încă ne gândim cu teamă la ce se putea întâmpla”

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La Ocna Mureș, sarea a fost exploatată încă din Antichitate, iar în secolul XX economia orașului s-a concentrat în jurul salinelor și al uzinei chimice de produse sodice. Epoca industrială a lăsat în urmă ruine, lacuri sărate și cratere uriașe provocate de surpări.

Ocna Mureș. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Castelul Teleki, acum ruinat, veghează asupra orașului. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Un castel construit în secolul al XIX-lea, pe ruinele unei fortificații medievale, și lăsat de mai mulți ani în paragină veghează de pe dealul Uioarei peste terenul viran ocupat în trecut de instalațiile fostei Uzine de Produse Sodice Ocna Mureș (UPSOM), din județul Alba.

Sarea a fost exploatată aici încă din Antichitate, iar în vremea romanilor așezarea purta numele Salinae. Activitatea în minele de sare a continuat în perioada medievală, iar industrializarea zonei a început în secolul al XIX-lea.

Uzina chimică a funcționat peste un secol

Înființată în anul 1896, uzina de la Ocna Mureș a devenit una dintre cele mai importante unități ale industriei chimice din România. În primele sale decenii de activitate, producea sodă calcinată și sodă cristalizată, iar din 1909 și sodă caustică. În perioada comunistă, combinatul avea mii de angajați, iar gama produselor fabricate aici s-a diversificat.

După 1990, combinatul a fost privatizat, iar în 2005 a fost achiziționat de grupul indian GHCL (Gujarat Heavy Chemicals Ltd.).

Ocna Mureș. Foto: Institutul Național al Patrimoniului
Uzina din Ocna Mureș în secolul XX. Foto: I. Petcu. INP

Fabrica a mai funcționat doar câțiva ani. În februarie 2010, fosta uzină chimică și-a încetat activitatea, după ce Romgaz a sistat furnizarea gazului metan din cauza datoriilor neachitate. Atunci, aproximativ 900 de oameni au ajuns în șomaj.

Imagini aeriene de la Ocna Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) JPG
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Castelul de la Uioara, Ocna Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL jpg
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Ocna Mures Castelul Teleki Ocna Mureșului Centrul școlar petrol chimie Institutul Național Al Patrimoniului, Romania jpg
Castelul de la Ocna de Mureș de Orbán Balázs Arhivele Naționale ale României Serviciul Regional Mureș, Romania jpeg
Ocna Mureș Uzina de produse sodice de I Petcu fotograf Institutul Național Al Patrimoniului, Romania jpeg

În 2011, UPSOM mai avea 70 de angajați, iar în 2012 numărul acestora scăzuse la aproximativ 30, cei mai mulți ocupându-se cu paza platformei industriale. La sfârșitul lunii noiembrie 2012, combinatul a intrat oficial în faliment, cu datorii de aproximativ 25 de milioane de euro.

În martie 2013, platforma industrială a fost achiziționată de două societăți românești, iar în anii următori o parte dintre construcțiile fostului combinat au fost demolate. În aprilie 2016, clădirea instalației de sodă grea și un coș de gaze înalt de 70 de metri au fost puse la pământ prin implozie controlată.

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„Ne-am simțit jefuiți după închiderea uzinei, din care acum au mai rămas doar câteva ruine”, spune un localnic.

Băile Sărate au fost redeschise

La mai bine de un deceniu de la închiderea fostului combinat, orașul de pe malul Mureșului mizează pe turism pentru a-și asigura dezvoltarea.

Un complex balnear a fost construit la Ocna Mureș, în zona fostelor băi sărate ale orașului, cu o istorie de un secol și jumătate. Stațiunea balneară de la Ocna Mureș, în trecut Uioara, a fost înființată în 1876 și s-a bucurat de popularitate la începutul secolului XX.

După 1990, vechile băi sărate au fost închise, iar clădirea-monument a acestora, veche de peste un secol, a fost demolată. În 2023, la cinci ani de la începerea lucrărilor, a fost inaugurat noul complex balnear, construit printr-o investiție de peste opt milioane de euro a administrației locale și a Consiliului Județean Alba.

Ocna Mureș. Foto: Băile sărate Ocna Mureș Facebook
Ștrandul Ocna Mureș. Foto: Băile sărate Ocna Mureș Facebook

Pentru comunitatea din Ocna Mureș, un oraș cu aproximativ 13.000 de locuitori, noul complex cu ape sărate a rămas una dintre cele mai mari investiții realizate aici în ultimele decenii. Băile primesc săptămânal mii de turiști, dar foarte puțini dintre ei rămân în localitate.

Ocna Mureș, lovită de surpări

Unii localnici au păstrat nostalgia perioadei în care uzinele de sodă și salinele de la Ocna Mureș funcționau la capacitate maximă, chiar dacă istoria lor a fost marcată de catastrofe.

„Mulți localnici, mai ales tineri, au plecat să lucreze în Aiud, în Turda, chiar în Alba Iulia sau Cluj-Napoca. De la închiderea salinelor și a combinatului, orașul a devenit tot mai pustiu. Vin turiști la băi și atât”, povestește un fost profesor din localitate.

Ocna Mureș. Foto Daniel Guță. ADEVĂRUL
Locul unde s-a surpat terenul, sub supermarket. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
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Ocna Mureș a rămas în memoria localnicilor ca un fost centru industrial prosper, cu uzină, mină de sare, parc și băi frecventate de oameni din întreaga țară.

Orașul și-a păstrat vechile sonde, folosite la exploatarea zăcămintelor de sare. În jurul lor, chiar în centrul localității, s-au format mai multe lacuri sărate, care amintesc de vechile mine și de prăbușirile produse de-a lungul timpului în subteranul fragilizat de exploatările îndelungate.

Cea mai recentă dintre acestea s-a produs în 2010, când un crater uriaș a înghițit un supermarket, parcarea și o parte a drumului din apropiere. Cu timpul, pe locul surpării s-a format un nou lac sărat, ascuns privirilor de un gard acoperit de flori. Rămășițele magazinului devastat se văd încă pe malurile sale.

„Ne gândim și acum cu teamă la ce se putea întâmpla atunci, dacă în locul supermarketului era un bloc sau dacă surparea ar fi fost mult mai mare”, spune un alt localnic.

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