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Cum sunt pregătiți ucrainenii să vâneze drone „Shahed” și cât de dificil este

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Război în Ucraina
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În timp ce Rusia lansează un număr tot mai mare de drone kamikaze asupra orașelor ucrainene, apărarea aeriană a Ucrainei se adaptează rapid. Pe lângă sistemele clasice de apărare, un rol tot mai important îl au dronele-interceptoare și echipajele care le operează. Pentru a face față amenințării, armata și organizațiile de voluntari pregătesc într-un ritm accelerat noi operatori, transformând foști gameri, specialiști IT sau militari răniți în vânători de „Shahed”-uri.

Operator dronă interceptoare/FOTO:X
Operator dronă interceptoare/FOTO:X

Un echipaj care operează drone-interceptoare este format, de regulă, din trei-patru oameni: piloți, navigatori, tehnicieni și, uneori, șoferi. De priceperea acestor grupuri depinde astăzi viața oamenilor din multe orașe ucrainene.

Numărul dronelor rusești de tip „Shahed” crește de la o lună la alta, iar Ucraina are nevoie de tot mai mulți operatori capabili să le intercepteze. Pentru a acoperi această nevoie, armata, voluntarii și producătorii de drone au creat centre de instruire în care foști gameri, specialiști IT sau militari din alte unități sunt transformați în „vânători” de drone, scrie pravda.ua.

De unde vin viitorii operatori

Candidații provin din două surse: din rândul militarilor activi sau prin recrutare din mediul civil.

Din armată sunt selectați în special piloți cu experiență pe drone FPV sau pe drone de recunoaștere de tip „aripă”. Uneori sunt trimiși și militari răniți care nu mai pot lupta în prima linie. Pentru ei, specializarea ca operator sau tehnician de drone reprezintă o nouă profesie militară și o șansă de a rămâne activi în sistemul de apărare.

„Uneori vin oameni care, din cauza rănilor, nu mai pot deveni piloți. Pot avea degete amputate sau tremor după contuzii severe. Pentru ei avem pregătire de tehnician: lucrează pe poligon, montează catapulte, antene, platforme de lansare și învață să configureze echipamentele”, explică Volodimir, coordonator al unui program de instruire din cadrul Centrului de Pregătire al Fundației Serghei Pritula. Volodimir însuși a ajuns instructor după ce a fost rănit pe front.

Civilii sunt selectați adesea pentru familiaritatea lor cu tehnologia și pentru rapiditatea cu care se adaptează la sisteme noi. Mulți au experiență în gaming sau IT.

În batalionul Darknode din Brigada 412 de Sisteme Fără Pilot „Nemesis”, unul dintre cele mai eficiente în interceptarea dronelor „Shahed”, instruirea unui pilot fără experiență poate dura până la o lună. Unii recruți sunt trimiși inițial să opereze drone de recunoaștere, pentru a deprinde orientarea în teren, lansarea și aterizarea aparatelor, abilități esențiale pentru misiunile de apărare aeriană de proximitate.

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Ce se învață într-un centru de pregătire

Un exemplu este Centrul de Pregătire al Fundației Serghei Pritula, unde se formează operatori pentru două tipuri de drone: multicopterele Sting, folosite împotriva „Shahed”-urilor, și dronele de tip avion „Taras-P”, utilizate împotriva dronelor de recunoaștere și a aparatelor „Molnia”.

Cursul pentru Sting durează cinci zile și este destinat militarilor care au deja experiență cu drone FPV. Primele două zile sunt dedicate teoriei, simulatoarelor și familiarizării cu întreținerea dronelor, iar următoarele trei sunt rezervate zborurilor practice.

Pentru antrenament sunt folosite simulatoare precum Liftoff și „Obrii”, iar calculatoarele sunt conectate într-o rețea comună, astfel încât echipajele să poată exersa misiuni împreună.

Programul pentru „Taras-P” durează două săptămâni și se adresează inclusiv celor fără experiență de zbor. Lansarea și întreținerea acestor drone sunt mai complexe, iar pregătirea pentru un zbor poate depăși 15 minute.

„Taras-P este practic un avion de unică folosință. Un aparat poate trece prin zeci de pregătiri înainte ca echipajul să stăpânească toate procedurile, ceea ce înseamnă uzură mare și multe reparații”, spune Andrii, responsabil de activitatea operațională și de instruire a centrului.

Testul de intrare și zborurile de 50 de kilometri

Înainte de a primi un interceptor real, cursanții trebuie să demonstreze că pot controla un FPV obișnuit de 10 inci, zburând prin porți și executând manevre în formă de opt.

„Trebuie să fim siguri că omul este pregătit. În timpul instruirii se pot pierde echipamente scumpe dacă pilotul nu stăpânește bazele”, explică Volodimir.

După test, cursanții trec la exerciții cu Sting: pregătirea rapidă pentru misiune, căutarea țintei și simularea interceptării. Ca ținte sunt folosite drone ucrainene VB 140 Flamingo.

Echipajele „Taras-P” trebuie să efectueze cel puțin două zboruri la distanță maximă, aproape 50 km. Apoi urmează scenarii tactice: operatorii primesc coordonate, decolează și caută singuri ținta, pe care trebuie să o urmărească și să o „lovească” la momentul potrivit.

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Antrenament în condiții apropiate de luptă

Toate zborurile de pe poligon sunt coordonate cu Statul Major și cu Forțele Aeriene. Dacă apare o alertă, misiunile sunt suspendate imediat, pentru a evita pierderea aparatelor din cauza războiului electronic sau a altor unități care operează în aceeași zonă.

Instructorii ar prefera să petreacă mai mult timp cu fiecare echipaj, însă unitățile militare pot oferi doar cinci sau paisprezece zile de pregătire în afara serviciului curent.

De la cursant la vânător de „Shahed”-uri

După absolvire, noii operatori sunt integrați în echipe experimentate și participă la ture de luptă alături de veterani. La început doar observă, apoi preiau treptat sarcini operative. Când capătă suficientă încredere pentru a lua decizii în timp real, primesc propria stație de control și intră în serviciul de luptă.

În Ucraina, liniștea orașelor depinde tot mai mult de acești operatori. Echipajele bine pregătite reușesc să doboare dronele „Shahed” înainte ca locuitorii să audă zgomotul caracteristic al „mopedelor” care anunță un atac aerian.

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