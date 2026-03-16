Ideologul lui Putin propune oprirea totală a internetului vara: „Rușii pot fluiera la fereastră pentru a vorbi”

Unul dintre principalii ideologi ai președintelui rus Vladimir Putin, filosoful Alexander Dughin, susține că Rusia ar trebui să închidă complet internetul pe timpul verii, pentru ca oamenii să revină la o viață „reală”.

Dughin consideră că rușii ar trebui să se deconecteze de la internet în lunile de vară și să revină online abia iarna. În opinia sa, oamenii pot comunica foarte bine și fără tehnologie, inclusiv prin metode simple, precum vorbitul direct sau chiar fluieratul la fereastră, potrivit publicației The Moscow Times.

„Dacă internetul este oprit complet, mai ales primăvara, oamenii vor începe să se plimbe, să se întâlnească, să discute, să viziteze cafenele și magazine, să facă noi cunoștințe și să trăiască o viață umană reală. Și poate fi repornit la sfârșitul toamnei. Internetul din Rusia trebuie să se adapteze ciclurilor sezoniere ale urșilor și fluturilor. Vara, este oprit pentru că există viață. Iarna, într-un bârlog sau ghemuit ca un vierme, poți folosi în continuare internetul”, a scris Dughin.

El a sugerat chiar că rușii ar putea comunica fără internet, afirmând că „pot fluiera la fereastră pentru a vorbi”.

Apel la un control mai strict al statului

Săptămâna trecută, filosoful a pledat și pentru consolidarea controlului statului asupra societății, spunând că rușii ar trebui să accepte acest lucru ca pe o realitate inevitabilă. În opinia sa, este preferabil ca acest control să fie exercitat de statul rus și nu de influențe externe.

„Dacă nu este al nostru, va fi al altora. Da, aceasta este lumea în care trăim; nu avem o altă lume pentru voi”, a scris Dughin.

El a adăugat că ideea unei societăți complet lipsite de control este atractivă, dar nerealistă. Potrivit lui, controlul ar trebui exercitat „inteligent, cu grijă și atenție”, iar scopul lui ar trebui să fie victoria țării în război.

„Noi, rușii, am suferit întotdeauna de-a lungul istoriei. Aceasta este soarta noastră. Suntem un popor mare și, dacă cineva a fost tratat nedrept, este doar pentru umilință și glorie”, a mai afirmat ideologul.

Probleme reale cu internetul la Moscova

Declarațiile lui Dughin vin într-un moment în care capitala rusă, Moscova, se confruntă de câteva zile cu probleme majore de internet. Din cauza întreruperilor, curierii, taximetriștii și alți comercianți au dificultăți în a se orienta prin oraș.

Situația a devenit atât de serioasă încât vânzările de atlasuri și ghiduri turistice în Moscova au crescut cu 48% în ultima săptămână, semn că tot mai mulți oameni caută alternative la aplicațiile de navigație online.