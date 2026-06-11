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Pericolele pe care le poate ascunde una dintre plăcerile verii. „Foarte mare atenție la folosirea prosoapelor la comun”

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O baie într-o zi toridă poate lăsa semne pentru ani la rând sau pentru toată viața. Este un avertisment pe care medicii îl lansează an de an, pericolele putând să vină chiar și din locuri de îmbăiere considerate sigure.

O zi la piscină ne poate aduce relaxare, dar și probleme mari FOTo: Freepik
O zi la piscină ne poate aduce relaxare, dar și probleme mari FOTo: Freepik

Vara vine cu tentații de tot felul, iar temperaturile înalte ne determină să căutăm destinații care să ne scape de senzația de căldură căreia nu-i mai poți face față. Locurile de îmbăiere sunt preferate, fie că sunt piscine amenajate sau cursuri de apă cărora oamenii le dau periodic și o astfel de întrebuințare.

Și dacă în cazul piscinelor există un control, autoritățile sanitare făcând verificări cel puțin la debutul sezonului de îmbăiere, pentru locurile neamenajate singurele care ne pot ține departe de pericole sunt măsurile de precauție.

Boli provocate de locurile supraaglomerate

Neplăcerile dobândite în urma unei ieșiri la piscină pot fi temporare și mai ușor de rezolvat sau, din contră, probleme care să ne pună chiar viața în pericol.

Autoritățile sanitare atrag atenția că există câteva boli provocate de îmbăierea în locuri nesigure care apar cu frecvență mare.

Conjunctivita şi otita sunt cel mai des întâlnite în timpul verii, din cauza scăldatului în locuri supraaglomerate sau neamenajate, însă nu și cele mai periculoase. 

Manifestările care te ajută să recunoști conjunctivita sunt: mâncărimi oculare, senzații de arsură, secreție abundentă.

„Conjunctivita - atât cea bacteriană cât şi cea virală - este extrem de contagioasă. Dacă nu sunt luate măsuri de tratament şi prevenire, boala se poate extinde şi la celălalt ochi sau la alte persoane”, atrag atenția specialiștii în sănătate publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică Olt.

Otita nu poate fi, nici aceasta, ignorată, simptomele fiind „zgomotoase”: dureri de urechi, febră, frisoane, secreţie nazală, apetit diminuat, greaţă, vărsături, plâns nocturn în cazul copiilor. Umezeala este unul dintre factorii care cresc riscul infecţiilor, de aceea otitele sunt mai frecvente în perioada practicării înotului, explică specialiștii DSP.

Cu grad foarte mare de risc sunt în schimb meningitele şi encefalitele, determinate de infestarea cu virusuri prezente în ape contaminate din  piscine neigienizate corespunzător. Acestea pot fi chiar fatale dacă se întârzie administrarea tratamentului potrivit.

Printre simptome de meningită se găsesc: cefaleea severă (dureri de cap intense și persistente); rigiditatea cefei (nu poți apleca bărbia în piept); febră instalată brusc; greață, vărsături în jet. Encefalita, la rândul ei, vine cu modificări ale stării de conștiență și confuzie. Simți slăbiciune musculară sau chiar paralizie locală, nu suporți lumina puternică, pot să apară crize de epilepsie, halucinații, probleme de vorbire și memorie etc. Deseori cele două afecțiuni sunt prezente împreună, pacientul fiind diagnosticat cu meningoencefalită. 

Bolile digestive, pe care le putem contracta prin ingestia apei insuficient tratate din piscină, sunt și acestea neplăceri care pot lăsa urme adânci, la fel și bolile cutanate.

Semnalele care să te trimită la medic

Dacă după o zi petrecută la piscină apar simptome îngrijorătoare – precum febră, diaree persistentă, vărsături, erupții pe piele, icter, dureri severe de urechi, dificultăți respiratorii, nemaivorbind de simptomele care însoțesc meningiita și encefalita -, prezentarea la medic este primul gest pe care trebuie să-l faci.

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De menționat că afecţiunile dermatologice, pe de altă parte, pot să apară și pe pielea sănătoasă, dar au o incidenţă mai mare la cei care prezintă o poartă de intrare – zgârieturi, răni deschise - pentru bacterii, virusuri și paraziţi.

Atunci când simțiți un miros foarte puternic de clor, cea mai înțeleaptă decizie este să nu intri în apa supraclorinată, pentru că riști iritații ale pieleii, înroșirea pielii și a ochilor, mâncărimi, uscăciune, eczemă, alergii.

Ce măsuri de precauție poți să adopți

Toate cele de mai sus pot fi evitate dacă ținem cont de câteva reguli simple. Prima și cea importantă ar fi să frecventăm doar piscine autorizate.

Alte măsuri de precauție țin de cât de mult de ascultăm simțurile. Dacă simțim un miros neplăcut, vedem spumă sau apa are o culoare nefirească decizia corectă este să nu ne îmbăiem în acel loc.

Alte gesturi simple ne pot de asemenea scăpa de neplăceri sau pot micșora riscul. Să evităm să înghițim apă din piscină, să facem duș înainte și după baie, să evităm înotul în locuri publice dacă avem răni deschise sunt măsuri simple indicate de asemenea de specialiști.

„Conjunctivita de piscină se tratează destul de greu”

Bolile amintite mai sus nu sunt „simple neplăceri”, ci pot deveni probleme cu care să ne luptăm luni sau ani de-a rândul. Enterocolitele, de exemplu, sunt afecțiuni acute care pot duce rapid la deshidratare, cu efecte dramatice în cazul copiilor mici.

„Conjunctivita de piscină se tratează destul de greu. Pentru că, de regulă, mai ales dacă e o piscină cât de cât îngrijită, acolo se dezvoltă germeni rezistenți”, explică medicul de familie Mihai Ungureanu. Clorinarea apei, care în teorie ne dă siguranța că riscul de a contracta diverse boli este minim, în fapt ne afectează ochii și creează un mediu propice dezvoltării conjunctivitei. Putem reduce acest risc dacă folosim ochelari de protecție pentru scufundări.

O altă măsură pe care trebuie să o adoptăm este să ne clătim cel puțin fața și ochii cu apă curată după fiecare ieșire din piscină.

Dermatitele și eczemele sunt alte probleme de sănătate cu care putem ajunge să ne luptăm pe termen lung.

Foarte mare atenție la folosirea prosoapelor la comun. Cel mai sigur este să mergi la piscină cu prosopul tău, chiar dacă ai asigurat în cost și prosopul. Prosoapele, evident, se spală, se dezinfectează, dar poți să ai siguranța că nu s-au încurcat atunci, dintr-o neglijență, dintr-o neatenție?”, mai indică medicul.

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Tot ca măsuri de precauție în vacanță, cu atât mai mult dacă alegem spații de cazare la prețuri mici, poate în afara unităților de cazare clasificate, medicul ne recomandă să avem cu noi substanțe pentru dezinfectat. De multe ori mirosul nu mai este un indicator privind curățenia, pentru că astăzi se folosesc odorizante profesionale, care ne dau impresia de curat.

Medicul Mihai Ungureanu explică, pe de altă parte, că putem să nu avem, în mod normal, predispoziție spre a dezvolta anumite afecțiuni însă acest lucru să se întâmple în vacanță. Schimbarea mediului este un factor care favorizează asta, fiind în fapt o agresiune asupra organismului. Schimbi apa (apa pe care o bei, apa cu care te speli), poate schimbi șamponul, detergenții, plus mâncarea pe care o mănânci – în momentul în care ajungi în concediu vrei să încerci poate feluri de mâncare noi, condimente noi, plus transpirația, plus ținutele care de regulă sunt din materiale sintetice care să se usuce repede și să reziste la apă, plus agitația de a trăi multe experiențe într-un timp scurt, toate pot favoriza apariția unor neplăceri. Recomandarea ar fi să facem schimbările treptat, asta dacă ne permitem mai mult de 2-3 zile de concediu, pentru a-i da organismului răgaz să se adapteze și a nu transforma concediul dintr-o perioadă de relaxare în una și mai stresantă decât ceea ce trăim zi de zi.

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