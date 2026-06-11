Memiș Selciuc, „legenda saxofonului turcesc în România“, a murit după ce i s-a făcut rău pe scenă

Memiș Selciuc, unul dintre cei mai apreciați saxofoniști din Dobrogea, considerat o figură emblematică a muzicii balcanice, a murit după ce i s-a făcut rău la un eveniment unde cântase alături de colegii săi.

Doliu în muzica balcanică la moartea neaşteptată a lui Memiș Selciuc, saxofonistul constănţean supranumit de apropiați „legenda saxofonului turcesc în România”, cunoscut pentru stilul său interpretativ şi considerat una dintre figurile emblematice ale muzicii balcanice.

Potrivit presei locale, Memiș Selciuc a participat în cursul zilei de joi, 11 iunie, la un eveniment unde a cântat alături de colegii săi. La scurt timp după ce a coborât de pe scenă, acestuia i s-a făcut rău și s-a prăbușit. Mai multe dintre persoanele aflate la fața locului au intervenit și au încercat să îi acorde primul ajutor, până la sosirea echipajului medical, însă fără rezultat.

Primele date indică faptul că decesul ar fi survenit în urma unui infarct.

Dispariția sa a provocat un val de reacții în mediul online, unde prieteni, colegi de breaslă, dar şi admiratori ai stilului său muzical au transmis mesaje de condoleanțe.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace, pe bune cel mai bun turc la saxofon”, a scris un admirator.

„Am crezut că este o glumă proastă pe TikTok”, a comentat altcineva, încă marcat de veste.

Printre cei care au reacționat se numără și Viorica de la Clejani, care a transmis un mesaj încărcat de emoție, amintind începuturile colaborării lor și anii petrecuți împreună pe scenă.

„Veste tristă… Nu-mi vine să cred că ai plecat, Selciuc

Mare talent, mare saxofonist, mare artist!

La începuturi, acum 30 de ani, am avut bucuria și onoarea să înregistrăm împreună o piesă care a rămas vie în sufletele noastre și ale celor care au ascultat-o.

Astăzi, când aflu că nu mai ești printre noi, mă încearcă o tristețe profundă.

Ai plecat prea devreme, dar vei rămâne mereu prezent prin muzica ta, prin ceea ce ai lăsat în urmă și prin amintirile celor care te-au cunoscut și apreciat.

Drum lin către cer, prieten drag! Dumnezeu să te odihnească în pace și să-ți dăruiască lumină veșnică”, a scris artista, alături de un videoclip în care apare saxofonistul.

„E foarte greu să auzi de o legendă, de un frate, un coleg lângă care ai trăit și ai cântat o viață. Ai fost, ești și vei fi legenda saxofonului turcesc în România și în toate țările balcanice. Numele tău va dăinui în continuare. Să fii primit în împărăția cerurilor. Cel mai tare turc cu saxofonul din toate timpurile: SELCIUC LEGENDA”, a transmis şi Liviu Puștiu, prieten apropiat al artistului.