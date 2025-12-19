Macron vrea să vorbească cu Putin: „Avem interesul să găsim un cadru pentru a ne reangaja în mod corespunzător în această discuție”

Președintele Emmanuel Macron a declarat vineri, 19 decembrie, că va fi „din nou util” să discute cu omologul său rus, Vladimir Putin, în urma eforturilor actuale ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Cred că va fi din nou util să vorbesc cu Vladimir Putin”, a declarat el presei la finalul unui summit la Bruxelles unde Uniunea Europeană a ajuns la un acord pentru a elibera 90 de miliarde de euro pentru a sprijini Kievul, scrie Agerpres.

„Observ că există persoane care vorbesc cu Vladimir Putin”, a adăugat el, făcând aluzie în special la președintele american Donald Trump care, după revenirea la putere în ianuarie, a reluat contactul cu liderul de la Kremlin.

„Așadar, cred că noi, europenii şi ucrainenii, avem interesul să găsim un cadru pentru a ne reangaja în mod corespunzător în această discuție. Altfel, vom discuta între noi cu negociatori care vor merge apoi singuri să discute cu ruşii, ceea ce nu este ideal”, a insistat Emmanuel Macron.

Joi, Trump a îndemnat Ucraina să se „miște rapid” în negocierile privind un plan de încheiere a conflictului cu Rusia.

Negociatorii „sunt aproape de a ajunge la un acord, dar sper că Ucraina se va mișca rapid. (...) De fiecare dată când durează prea mult, Rusia se răzgândește”, a declarat președintele Statelor Unite în timpul unui schimb de opinii cu presa în Biroul Oval, potrivit agenției de presă străine, citate de Agerpres.

În acest weekend urmează să aibă loc o întâlnire între emisari ruși și americani privind războiul din Ucraina, la Miami, în Florida.