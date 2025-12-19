search
Nicușor Dan, despre împrumutul UE de 90 de miliarde pentru Ucraina: „Dobânzile pentru acest împrumut sunt plătite din bugetul Uniunii”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, 19 decembrie, după participarea la reuniunea Consiliului European, că Ucraina va rambursa banii primiți de UE la finalizarea conflictului. Uniunea. Liderii UE au convenit să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro, fără dobândă, pentru a-i acoperi nevoile militare și economice în următorii doi ani.

Nicușor Dan/FOTO: Inquam Photos / George Călin
Nicușor Dan/FOTO: Inquam Photos / George Călin

Șeful statului a explicat că este vorba despre un împrumut pe care îl ia Uniunea pentru Ucraina, iar autoritățile de la Kiev îl vor rambursa când se va încheia războiul.

„Ucraina va rambursa când se va termina războiul și dobânzile pentru acest împrumut sunt plătite de asemenea din bugetul Uniunii (…)

Este vorba de un împrumut al Uniunii, a fost nevoie de unanimitate care a fost obținută. Trei ţări au exprimat rezerve cu privire la contribuția lor la dobânzile care, aşa cum am spus, vor fi plătite din bugetul unui. Cele trei ţări fiind Ungaria, Slovacia, Cehia”, a mai declarat președintele.

El a precizat că „e mai mult o chestiune politică decât una tehnică”, pentru că, împrumutul fiind al Uniunii, cele trei state participă oricum la bugetul UE.

Asta este mai degrabă o poziționare politică pentru că, aşa cum am spus, împrumutul, însemnând şi garanţiile şi dobânzile, este al bugetului Uniunii, la care toate cele 27 de state contribuie. Deci e mai mult o chestiune politică decât una tehnică”, a explicat preşedintele.

El a menţionat că soluţia agreată de liderii europeni presupune „că Uniunea ia din nişte bănci comerciale 90 de miliarde şi le dă Ucrainei”.

„Soluţia alternativă era ca Uniunea să ia exact acei bani blocaţi (activele ruseşti – n.r.) şi să-i dea Ucrainei. Deci diferenţa între cele două alternative este că, pe alternativa a doua, erau nişte bani pe care pur şi simplu îi lua şi dădea Ucrainei şi acum se duce şi printr-o procedură de achiziţie, ia nişte ban din piaţă. Asta este diferenţa. Dacă vom folosi sau nu direct acei bani, discuţiile continuă”, a menţionat şeful statului.  

După aproape patru ani de război, Fondul Monetar Internațional estimează că Ucraina va avea nevoie de 137 de miliarde de euro în 2026 și 2027. Guvernul de la Kiev este în pragul falimentului și are nevoie disperată de bani până la primăvară, scrie Associated Press.

Planul inițial era folosirea unei părți din cele 210 miliarde de euro reprezentând active rusești înghețate în Europa, majoritatea în Belgia.

