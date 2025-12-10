Imagini rare cu presupușii fii secreți ai lui Putin. Copiii au apărut la un eveniment sportiv organizat de Alina Kabaeva, amanta dictatorului rus

Fotografii și filmări ținute în secret până acum dezvăluie pentru prima dată chipurile celor doi băieți despre care se crede că sunt fiii secreți ai președintelui rus Vladimir Putin și ai fostei gimnaste olimpice Alina Kabaeva. Imaginile îi arată pe Ivan, în vârstă de 10 ani, și pe Vladimir Jr., de 6 ani, antrenându-se și participând la un eveniment sportiv organizat chiar de Kabaeva.

Materialele au fost publicate de canalul online OSINT Bees și ar proveni dintr-un eveniment care ar fi avut loc în luna ianuarie 2025, la Academia Alina Kabaeva.

Într-unul dintre videoclipuri, băiatul identificat drept Ivan este intervievat și vorbește despre exerciții de gimnastică „cool”, învățate de la mari campioni olimpici precum Alexei Nemov, Evghenia Kanaeva și Taghir Khaibulaev, invitați de Kabaeva pentru un masterclass privat.

→ Imaginea 1/2: Copiii ar locui cu mama lor într-un complex fortificat. FOTO: captură New York Post

Copiii ar trăi izolați într-un complex ultrasecurizat

Potrivit surselor citate de presa internațională, Putin își protejează cu strictețe presupușii copii secreți, temându-se că ar putea fi ținte ale unor atacuri. Atât băieții, cât și mama lor ar locui într-un complex fortificat dintr-o pădure din zona Valdai, la nord-vest de Moscova.

Documente consultate de jurnaliști și menționate de New York Post ar indica faptul că minorii folosesc numele de familie „Spiridonov”, inspirat de Spiridon Putin, bunicul patern al liderului rus.

„Informațiile despre Kabaeva și copiii ei sunt șterse din bazele de date ale statului, băieților li s-a dat un nume fictiv - Spiridonov, iar tot teritoriul din jurul locuinței familiei țarului din Valdai este strict păzit”, afirmă jurnaliștii Roman Badanin și Mihail Rubin, autorii cărții „Țarul însuși”, unde imaginile au apărut pentru prima dată.

Canalul anti-Kremlin de pe Telegram VChK-OGPU a publicat încă din aprilie o serie de fotografii care l-ar înfățișa pe Ivan, descris drept „cel mai izolat băiat din Rusia”. Alte imagini îl arată participând, alături de echipa sa, la evenimentul sportiv ALINA 2023. Alte fotografii îl prezintă pe Vladimir Jr., blond, îmbrăcat în echipament de arte marțiale și primind o medalie.

O relație pe care Kremlinul o vrea ascunsă

Vladimir Putin, în vârstă de 73 de ani, și Alina Kabaeva, 41 de ani, ar avea o relație de mai bine de 15 ani, însă niciunul nu a confirmat public legătura. O publicație rusă care a scris despre acest subiect a fost închisă rapid de autorități, iar presei de stat îi este interzis să menționeze o eventuală relație între cei doi.

În afara acestor presupuşi fii secreți, Putin are două fiice recunoscute oficial din prima căsătorie, Maria Voronțova și Katerina Tihonova, dar și o fiică despre care se spune că ar fi născută în urma unei alte relații: Elizaveta Rudnova, cunoscută drept Luiza Rosova, în vârstă de 22 de ani.

Aceasta locuiește la Paris și a fost abordată recent de un jurnalist ucrainean, care i-a reproșat crimele de război ale tatălui ei.