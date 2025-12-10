Marea Britanie impune sancțiuni împotriva lui Dughin și a altor entități rusești acuzate de manipularea informațiilor, inclusiv în legătură cu războiul

Marea Britanie a sancţionat mai multe entităţi din Rusia, inclusiv canale de Telegram, pe seama unor acuzații de implicare în „manipulare” de informaţii, precum şi două întreprinderi chineze pe care le acuză de atacuri cibernetice împotriva Regatului Unit a anunţat ministrul britanic de externe Yvette Cooper, relatează AFP.

Canalul de Telegram Rybar - apropiat armatei ruse - „foloseşte tactici de manipulare clasice ale Kremlinului, şi anume false «anchete» şi conţinut generat de AI (inteligenţa artificială) cu scopul de a orienta o versiune a evenimentelor internaţionale în favoarea Rusiei”, a declarat şefa diplomaţiei britanice, într-un discurs pe care l-a susţinut marţi, cu ocazia marcării a 100 de ani de la Acordurile de la Locarno (1925) privind frontierele Germaniei, semnate de mai multe ţări europene.

„Rybar, care se dă drept un organism independent, este în realitate coordonat în parte de către administraţia prezidenţială” rusă şi „colaborează cu membri ai serviciilor ruse de informaţii”, a precizat Yvette Cooper.

Londra a anunțat de asemenea sancțiuni asupra Fundaţiei Pravfond, pe care o suspectează de finanţarea unor proiecte de dezinformare şi de apărare, suspectate de spionaj; dar și asupra centrului de reflecție „Centre for Geopolitical Expertise” și pe fondatorul acesteia, filosoful ultranaţionalist rus Aleksandr Dughin.

Aleksandr Dughin este bardul „neo-eurasianismului” - o doctrină antiliberală potrivit căreia Moscova trebuie să elibereze lumea de derive ale Occidentului prin ridicarea unui imperiu din Europa şi până în Asia.

Sancțiuni asupra unor întreprinderi din China

Ministrul britanic de externe a anunţat de asemenea sancționarea a două întreprinderi cu sediul în China - Integrity Technology Group şi i-Soon - „din cauza atacurilor cibernetice extinse şi oarbe împotriva Regatului Unit şi aliaţilor săi”.

Atacurile acestora „au repercusiuni asupra securităţii noastre colective şi serviciilor noastre publice, iar cu toate acestea conducătorii lor acţionează fără să-şi facă griji în legătură cu persoanele sau lucrurile pe care le ţintesc”, a subliniat ea.

Ministerul britanic de Externe precizează că, începând din octombrie 2024, Guvernul britanic a sancţionat 31 de organizaţii şi persoane pe care le consideră vinovate de „războiul informaţional rus” și de „escaladarea ameninţărilor hibride (...), organizate în scopul de a ne destabiliza democraţiile, a ne slăbi infrastructurile naţionale esenţiale şi a ne submina interesele, totul în favoarea unor state străine răuvoitoare”.

Noile entităţi şi persoane sancţionate din Rusia sunt acuzate de faptul că „joacă un rol în destabilizarea Ucrainei”.