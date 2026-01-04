Cine este generalul criminal de război trimis de Putin în Venezuela pentru a conduce peste 120 de soldați ruși. Sprijină regimul lui Maduro

Generalul rus Oleg Makarevich, acuzat de distrugerea centralei hidroelectrice Kakhovka și alte crime de război în Ucraina, conduce un contingent de peste 120 de soldați ruși în Venezuela. Trupele sale sprijină direct regimul Maduro și rămân în poziție chiar și în eventualitatea unui conflict cu Statele Unite.

Șeful interimar al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, locotenent-generalul Kirilo Budanov, a declarat că Rusia nu doar că își menține contingentul militar în Venezuela, ci își adâncește cooperarea cu regimul venezuelean, scrie focus.

„Ei joacă rolul de consilieri militari și instructori. Aceasta include instruirea infanteriei, a forțelor speciale, a operatorilor UAV, precum și activități în domeniul informațiilor și comunicațiilor”, a explicat Budanov.

Cea mai mare parte a contingentului rus, inclusiv generalul Makarevich și aproximativ 90 de militari, se află în Caracas, capitala Venezuelei, în timp ce restul trupelor sunt dislocate în unități militare și facilități strategice din Maracaibo, La Guaira și pe insula Avedes.

Budanov a subliniat că rotația trupelor ruse în Venezuela durează de mai mulți ani și face parte din strategia pe termen lung a Kremlinului de a menține influența sa în afara Europei, nu doar ca reacție la posibila consolidare a prezenței militare americane în regiune.

Acuzații de crime de război

Direcția Principală de Informații a Ucrainei susține că Oleg Makarevich a comandat grupul de trupe „Dnipro” în timpul invaziei ruse și că a organizat explozia centralei hidroelectrice Kakhovka în iunie 2023, un act care a provocat daune umanitare, de mediu și economice semnificative.

Conform autorităților ucrainene, trupele ruse vor rămâne în Venezuela chiar și în cazul unui scenariu militar din partea Washingtonului. Moscova intenționează să negocieze direct cu Statele Unite și să folosească prezența militară ca argument politic și militar în regiune.

Contingentul condus de Makarevich joacă un rol esențial în instruirea forțelor de securitate venezuelene și menținerea controlului asupra infrastructurii strategice.