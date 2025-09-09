Cu cât a crescut averea Alinei Kabaeva în timpul războiului din Ucraina. Afacerile și cheltuilelie opulente ale amantei lui Putin

Fosta gimnastă rusă Alina Kabaeva, cunoscută drept amanta președintelui rus Vladimir Putin, s-a îmbogățit semnificativ în perioada războiului din Ucraina, transformându-și funcția de conducere din cadrul National Media Group într-o sursă de venituri uriașe, relatează o publicație independentă rusă.

Între 2023 și 2025, câștigurile ei din compania National Media Group au depășit 1,3 miliarde de ruble (13.247.000 euro), cu o creștere anuală semnificativă: aproximativ 375 de milioane de ruble (3.821.000 euro) în 2023, 450 de milioane ruble (4.585.000 euro) în 2024, iar în 2025 suma a atins 520 de milioane de ruble (5.300.000 euro), potrivit publicației We Can Explain.

Averea ei nu se rezumă însă doar la salariu. Alina Kabaeva își sporește veniturile prin depozite la Rossiya Bank, instituție asociată cercului apropiat al lui Putin. La începutul anului 2025, conturile sale însumau circa 1,6 miliarde de ruble (16.300.000 euro), sumă care la o dobândă de 21% îi aduce peste 300 de milioane de ruble anual.

Banii sunt cheltuiți pe produse de lux. În aparițiile publice, Kabaeva poartă ținute scumpe ale brandurilor occidentale și rusești. De exemplu, un costum al mărcii americane Proenza Schouler costă câteva mii de euro, iar la antrenamentele elevelor sale poartă pantofi sport Brunello Cucinelli de 2.000 de dolari. Din creațiile designerilor ruși, preferă Ulyana Sergeenko, inclusiv genți de un sfert de milion de ruble.

Totuși, sancțiunile internaționale i-au redus opțiunile de distracție. Dacă înainte obișnuia să viziteze Milano, München și Lugano, unde zbura cu avioane private, cheltuind până la 2 milioane de ruble pe un singur zbor, acum rutele sale sunt limitate la țările Comunității Statelor Independente și Asia.