Duminică, 4 Ianuarie 2026
Adevărul
Maduro a fost „predat” Statelor Unite de „mâna sa dreaptă“, susține un fost vicepreședinte al Columbiei

Fostul vicepreședinte al Columbiei, Francisco Santos, afirmă că Delcy Rodriguez, numărul doi în regimul lui Nicolas Maduro, l-ar fi trădat pe liderul venezuelean și l-ar fi „predat” Statelor Unite.

Vicepreședinte Delcy Rodriguez a preluat frâiele țării/FOTO:X
Vicepreședinte Delcy Rodriguez a preluat frâiele țării/FOTO:X

Santos spune că este „absolut sigur” că Rodriguez, care urmează să fie învestită oficial ca lider interimar al Venezuelei, a jucat un rol decisiv în capturarea lui Maduro de către forțele americane, scrie Daily Mail.

Declarațiile sale vin pe fondul speculațiilor tot mai intense potrivit cărora operațiunea militară a SUA desfășurată la Caracas, care a dus la reținerea președintelui venezuelean, ar fi beneficiat de sprijin din interiorul regimului.

Donald Trump a declarat că Delcy Rodriguez va colabora cu Washingtonul în administrarea Venezuelei, în pofida faptului că aceasta a cerut public eliberarea imediată a lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, și a insistat că Venezuela „nu va fi niciodată colonia nimănui”.

Într-un interviu acordat postului columbian de televiziune NTN24, Francisco Santos — vicepreședinte al Columbiei între 2002 și 2010 și ulterior ambasador la Washington — a contestat ideea că Maduro ar fi fost îndepărtat printr-o operațiune exclusiv americană.

Nu l-au scos ei. L-au predat”, a spus Santos. „Sunt absolut sigur că Delcy Rodriguez l-a predat.”

El a adăugat că, analizând informațiile disponibile, concluzia ar fi că a fost vorba despre o operațiune pregătită din interior, în care intervenția militară a avut rolul de a „crea cadrul”.

De ce o preferă Trump pe Delcy Rodriguez

Santos a descris acțiunile președintelui Trump drept „foarte pragmatice”, afirmând că strategia ar fi inclus capturarea lui Maduro, stabilirea unei tranziții cu o figură din cadrul regimului și obținerea de beneficii economice, în special din sectorul petrolier.

Fostul oficial columbian a spus că, din perspectiva administrației americane, Rodriguez ar fi fost considerată „una dintre cele mai puțin rele opțiuni”, invocând lecțiile învățate după intervenția SUA în Irak din 2003. Totuși, el a subliniat că diferențele dintre liderii chavisti sunt limitate.

Referindu-se la Maduro sub apelativul „Padrino” („Nașul”), Santos a spus: „Dacă Padrino și Diosdado Cabello reprezintă 100% criminalitate, atunci Delcy ar fi la 97%”.

Delcy Rodriguez, în vârstă de 56 de ani, este jurist de profesie, cu studii postuniversitare la Paris și la Birkbeck College din Londra. A fost numită vicepreședinte al Venezuelei în 2018, după ce a devenit prima femeie ministru de Externe a țării.

După capturarea lui Maduro, Curtea Supremă a Venezuelei a confirmat-o pe Rodriguez ca lider interimar, la câteva ore după ce forțele americane i-au reținut pe Maduro și pe soția sa sub acuzații de narco-terorism și trafic de droguri.

Deși Donald Trump a spus că preferă să lucreze cu Rodriguez decât cu liderii opoziției, aceasta a condamnat ferm acțiunea SUA, pe care a descris-o drept „o atrocitate ce încalcă dreptul internațional”, cerând eliberarea imediată a lui Maduro.

Într-o declarație făcută în cadrul Consiliului Național de Apărare, Rodriguez a avertizat că folosirea forței pentru „a frânge voința unui popor” poate fi aplicată împotriva oricărei țări și a îndemnat la unitate națională.

Ea nu a confirmat public că ar fi dispusă să colaboreze cu Washingtonul, subliniind în schimb importanța apărării suveranității Venezuelei. „Nu vom mai fi niciodată sclavi, nu vom mai fi colonia niciunui imperiu”, a declarat ea.

Unii oficiali americani și-au exprimat rezervele față de o eventuală cooperare. Președintele Comisiei de Informații a Senatului SUA, Tom Cotton, a declarat că Rodriguez nu poate fi considerată un partener de încredere „până când nu demonstrează contrariul”.

Delcy Rodriguez este o figură centrală a mișcării chaviste de peste două decenii și a ocupat numeroase funcții guvernamentale, inclusiv ministru al comunicării, ministru de Externe și președinte al Adunării Constituante. Fratele său, Jorge Rodriguez, este în prezent președintele Adunării Naționale.

De-a lungul anilor, ea a fost un susținător ferm al lui Maduro, apărându-l în fața acuzațiilor internaționale privind încălcarea drepturilor omului și subminarea democrației.

Cu toate acestea, Francisco Santos insistă că, în ciuda loialității sale declarate, Rodriguez ar fi contribuit la căderea lui Maduro.

„Nu l-au îndepărtat. L-au predat”, a spus el din nou.

Maduro și soția sa au fost transportați în Statele Unite și sunt deținuți într-un centru federal din New York, unde urmează să fie judecați. Pentagonul a declarat că SUA nu au trupe desfășurate pe teritoriul Venezuelei.

