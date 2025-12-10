Dronele Shahed care planează timp îndelungat ar putea funcționa ca relee de comunicații, susține un expert ucrainean

Unele drone rusești de tip Shahed care rămân timp îndelungat în aer nu ar fi rezultatul unor defecțiuni tehnice sau al acțiunii sistemelor ucrainene de război electronic, ci ar avea rolul de a retransmite semnale de control pe distanțe mari. Aceasta este evaluarea specialistului ucrainean în comunicații și război electronic Serghei “Flash” Beskrestnov, publicată pe canalul său de Telegram.

Potrivit lui Beskrestnov, militarii au observat în repetate rânduri drone Shahed care descriu cercuri pe cer. Inițial, aceste comportamente au fost interpretate drept efecte ale bruiajului, proceduri deliberate de așteptare sau simple erori de navigație.

“Nu este vorba de acțiunea sistemelor noastre de război electronic, nici de manevre de atragere a apărării aeriene și nici de disfuncționalități”, a afirmat el.

Model de operare tip MESH

Expertul susține că anumite platforme Shahed sunt utilizate ca radiorelee, formând o rețea de tip MESH care extinde capacitatea de control a altor drone. Aceste aparate ar avea misiunea de a se îndepărta de frontieră și de a transmite semnalele de comandă dinspre teritoriul Rusiei către dronele de atac care operează în interiorul Ucrainei, permițându-le astfel să acționeze mai departe de punctele de lansare.

Beskrestnov afirmă că, deși astfel de drone pot părea “neimportante”, ele joacă un rol esențial în coordonarea operațională a altor sisteme Shahed și ar trebui considerate priorități pentru neutralizare.

Riscuri suplimentare asociate dronelor „Gerbera”

Expertul a relatat anterior că dronele rusești de tip „Gerbera”, folosite în trecut pentru recunoaștere sau pentru a imita profilul de zbor al unui Shahed, sunt descoperite tot mai des cu încărcături explozive la bord.

În mesajele sale, el explică faptul că aceste drone pot conține un bloc electric cu detonator UZ-2 și un releu conectat la acumulatori. Controlerul de zbor transmite un semnal care armează detonatorul în timpul zborului — un mecanism conceput, susține el, pentru a reduce riscul pentru operatori în timpul lansării. Explozia ar avea loc la impactul cu solul.

Beskrestnov avertizează însă că, în cazul unei aterizări „moi”, detonatorul poate rămâne armat, prezentând în continuare pericol. El atrage atenția și asupra existenței unor contacte pentru autodezactivare, subliniind că intervențiile improvizate asupra cablurilor sau conectorilor nu garantează neutralizarea încărcăturii.