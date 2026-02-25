search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
„Calul Troian” rus în apărarea românească. Rețeaua de afaceriști infiltrată și răspunsurile oficiale ale instituțiilor statului

Publicat:

Administrația Prezidențială și Ministerul Afacerilor Externe au răspuns solicitărilor „Adevărul”  în cazul Automecanica Mediaș, companie controlată de afaceriști ruși, implicată într-un contract de 857 milioane de euro cu Ministerul Apărării. CSAT susține că a analizat tranzacția prin care Automecanica încearcă să preia controlul Popeci Utilaj Greu, iar ANCEX că a înregistrat firma pentru operațiuni cu produse militare. Niciuna dintre instituții nu explică, însă, cum a fost posibil ca o companie controlată de cetățeni ruși cu legături documentate la cercurile de putere de la Moscova să obțină aceste autorizații.

Otokar Cobra II. FOTO: X
Otokar Cobra II. FOTO: X

Problemele de la Automecanica Mediaș au ieșit la iveală după ce Ministerul Apărării a semnat un contract de 857 de milioane de euro cu firma turcă Otokar pentru 1.059 de vehicule blindate COBRA II. Vehiculele urmau să fie produse atât în Turcia, cât și în România, iar pentru componenta locală, Otokar a format un consorțiu cu Automecanica SA din Mediaș.

Structura acționariatului Automecanica SA s-a schimbat în ianuarie 2023, la un an de la invazia rusă în Ucraina. Acțiunile au ajuns la Andrei Scobioală și la Automecanica SKB Property SRL, firmă deținută de Serghei Glinka. În noiembrie 2023, cei doi au devenit acționari majoritari, cu câte 48% din acțiuni.

Glinka este un personaj influent în Moscova, fost lider al Transmashholding, entitate aflată sub sancțiuni americane pentru susținerea efortului de război rus. Partenerii săi de afaceri sunt oligarhi sancționați internațional, precum Iskandar Makhmudov și Andrei Bokarev. La rândul său, administratorul Andrei Scobioală deține cetățenie rusă și gestionează afaceri strâns legate de interesele lui Glinka.

Cum explică CSAT

Potrivit răspunsului transmis de CSAT pentru „Adevărul”, Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) a declanșat o „procedură de cercetare detaliată" și a solicitat avizul CSAT în cazul tranzacției prin care Automecanica SKB Property SRL achiziționa 51,4242%, respectiv Andrei Scobioală 33% din capitalul social al Popeci Utilaj Greu SA. Analiza a fost realizată „în termenul legal de 90 de zile", iar rezultatul a fost comunicat operativ către CEISD.

„Vă comunicăm că CEISD a declanșat procedura de cercetare detaliată și a solicitat avizul CSAT în cazul tranzacției prin care societatea Automecanica SKB Property SRL, societate deținută de domnul Sergei Glinka și de domnul Andrei Scobioală, achiziționa 51,4242%, respectiv 33% din capitalul social al Popeci Utilaj Greu SA, tranzacție care a fost analizată de către membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în termenul legal de 90 de zile de la solicitare. Rezultatul acestei analize a fost comunicat, de către Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în mod operativ, Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe”, a transmis CSAT pentru „Adevărul”.

Atât și nimic mai mult. Conținutul avizului rămâne secret, Președinția invocând caracterul clasificat al ședințelor și hotărârilor CSAT, protejat de Legea nr. 415/2002 și Legea nr. 182/2002 privind informațiile clasificate.

Citește și: Automecanica Mediaș, în linie dreaptă pentru producția de vehicule blindate COBRA II destinate Armatei Română

Cu alte cuvinte, statul român a analizat dacă doi oameni de afaceri cu cetățenie rusă și legături documentate cu cercurile de putere de la Moscova pot controla o companie implicată din industria de apărare românească.

ANCEX pasează responsabilitatea către MApN

Ministerul Afacerilor Externe a răspuns și el solicitării Adevărul, clarificând cadrul legal al înregistrării Automecanica SA la ANCEX, instituția care autorizează operațiunile cu produse militare.

Potrivit MAE, societatea a fost înregistrată la ANCEX începând cu 10 aprilie 2024, iar actuala confirmare de înregistrare, emisă la 8 aprilie 2025, expiră la 7 aprilie 2026.

„Spre informare, societatea la care faceți referire a fost înregistrată la ANCEX pentru derularea de operațiuni cu produse militare de la 10.04.2024 până la 09.04.2025. Societatea a revenit cu o nouă cerere de înregistrare, astfel că actuala confirmare de înregistrare, emisă la 08.04.2025, strict în condițiile legii, expiră la 07.04.2026”, a transmis MAE pentru „Adevărul”.

Ministerul subliniază că, în procesul de înregistrare, solicită obligatoriu avizul Ministerului Apărării, iar un aviz nefavorabil din partea MApN constituie motiv automat de respingere.

„Subliniem că, potrivit art. 11 din Norme, ANCEX solicită în scris Ministerului Apărării Naționale prezentarea avizului privind înregistrarea respectivei societăți, iar avizul nefavorabil al acestuia este motiv de respingere a cererii de înregistrare. De altfel, cazurile în care MAE prin ANCEX poate respinge, respectiv returna fără acțiune cererile de înregistrare sunt limitativ prevăzute la art. 13, respectiv 15 din Normele metodologice”, a transmis MAE la solicitarea „Adevărul”.

Întrebat direct dacă procesul de verificare a inclus analiza legăturilor acționarilor cu entități din Federația Rusă sau cu persoane aflate sub sancțiuni internaționale, MAE nu oferă un răspuns explicit. Ministerul se rezumă să descrie procedura legală standard și să precizeze că activitatea ANCEX respectă embargouri instituite de ONU, UE, OSCE și state membre NATO, fără să confirme sau să infirme că o astfel de verificare a avut loc efectiv în acest caz.

Și SRI a revenit la solicitarea „Adevărul”, subliniind că activitatea sa face excepție de la Legea 544/2001 privind accesul la informații de interes public.

MApN a confirmat pe 30 ianuarie înregistrarea solicitării, însă până la această oră reprezentanții instituției nu ne-au oferit niciun răspuns. 

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă comunicăm că aceasta a fost înregistrată la Direcția informare și relații publice a Ministerului Apărării Naționale cu nr. 61 din 30.01.2026 și va primi răspuns în termenele prevăzute de lege”, au transmis reprezentanții MApN.

Totodată, Adevărul a solicitat puncte de vedere din partea NATO, respectiv a Comisiei Europene.

Soluția de ultimă oră: Otokar cumpără Automecanica

Pe 28 ianuarie, Otokar și Automecanica SA au semnat un memorandum de înțelegere prin care compania turcă ar urma să achiziționeze 96,77% din acțiunile Automecanica SA.

Achiziția este estimată la 85 de milioane de euro, iar la semnarea memorandumului cu Andrei Scobioală și Automecanica SKB Property SRL au fost achitați deja 5 milioane de euro, cu titlu de avans.

