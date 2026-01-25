Soldați ruși beți se împușcă între ei pentru o cameră cu termoviziune

Un soldat rus ar fi fost împușcat mortal de unul dintre camarazii săi, în urma unui conflict izbucnit pe fondul încercării de a vinde un dispozitiv de vedere termică capturat de pe front, potrivit informațiilor furnizate de mișcarea partizană Ateș.

Într-un comunicat publicat sâmbătă, Ateș susține că incidentul ar fi implicat trei militari din Regimentul 33 Infanterie Motorizată al Federației Ruse și s-ar fi petrecut în districtul Kirovski din regiunea Donețk, aflată sub ocupație rusă. Data exactă a evenimentului nu este precizată, scrie kyivpost.com.

Conform relatării, cei trei soldați se aflau într-un bar local și consumau alcool când a izbucnit o dispută privind suma pentru care urma să fie vândut o „cameră cu termoviziune”, obținută de pe linia frontului. Cearta ar fi continuat în afara localului, unde unul dintre militari ar fi scos un pistol și ar fi deschis focul. Un soldat a murit pe loc, afirmă sursa citată.

Dispozitivele de vedere termică sunt extrem de valoroase pe câmpul de luptă, deoarece permit detectarea mișcărilor inamicului pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, oferind un avantaj tactic semnificativ. Pe piața echipamentelor militare, astfel de aparate pot costa de la aproximativ 1.000 de dolari până la câteva mii de dolari, în funcție de performanțe.

Mișcarea Ateș mai susține că autoritățile militare ruse ar încerca să mușamalizeze incidentul, prezentându-l drept un caz de „manipulare neglijentă a unei arme de foc”. „Comandamentul încearcă să limiteze accesul la informații și să împiedice răspândirea veștii dincolo de unitate”, se arată în comunicat.

Ateș este o grupare partizană activă atât în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, cât și pe teritoriul Federației Ruse. Membrii săi susțin că au infiltrat structuri ale armatei ruse și că documentează în mod constant nemulțumirile din rândul militarilor.

Informațiile prezentate nu au putut fi verificate independent, iar autoritățile ruse nu au comentat oficial acuzațiile formulate de Ateș.