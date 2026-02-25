Ilie Bolojan se află în vizită la Bruxelles. Premierul s-a întâlnit cu europarlamentari români

Premierul Ilie Bolojan a avut, miercuri seară, o întrevedere cu europarlamentari ai partidelor din Coaliția de guvernare. Întâlnirea a avut loc la Bruxelles, a informat Guvernul.

Dialogul între prim-ministrul Bolojan și europarlamentarii români a avut ca teme agenda întâlnirilor pe care șeful Executivului le va avea mâine, la Bruxelles, cu înalți oficiali europeni, a transmis Executivul.

De asemenea, premierul a prezentat principalele teme de discuție, de la recuperarea celor 231 de milioane de euro din PNRR, după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraților, până la Programul SAFE, situația fiscal-bugetară a României și măsurile luate pentru reducerea deficitului bugetar.

Potrivit sursei citate, au fost abordate, totodată, cele două ordonanțe de urgență adoptate aseară de guvern, privind relansarea economică și reforma în administrație.

La întâlnire au fost prezenți europarlamentarii Vasile Dîncu, Vlad Voiculescu, Daniel Buda, Maria Grapini, Mircea Hava, Rareș Bogdan, Virgil Popescu, Dragoș Benea, Adina Vălean, Siegfried Mureșan, Dan Motreanu și Iuliu Winkler.

Ilie Bolojan va avea joi, 26 februarie, la Bruxelles, o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR. Executivul a informat că acesta va va prezenta priorităţile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028, aflat în curs de negociere, cu accent pe politica de coeziune, cea agricolă şi componenta de competitivitate.

Evenimentul se va încheia cu semnarea Declaraţiei de intenţie privind înfiinţarea Facilităţii EastInvest, ca semnal de angajament comun pentru transpunerea priorităţilor strategice în sprijin concret pentru investiţiile din regiunile de frontieră estice, printr-o cooperare strânsă între UE, actorii financiari internaţionali şi naţionali.