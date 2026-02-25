Mai multe unități de cazare și localuri în aval de barajul Vidraru, anchetate pentru fose fără fund care au contaminat pânza freatică

Polițiștii din Argeș au deschis patru anchete penale după ce au descoperit că mai multe pensiuni, restaurante și săli de evenimente din aval de barajul Vidraru folosesc fose fără fund, care contaminează pânza freatică.

Potrivit News.ro, verificările au fost făcute în luna februarie, de către echipe formate din poliţişti ai Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Argeş şi reprezentanţi ai Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Argeş.

Au fost vizate mai multe unităţi de cazare şi unităţi comerciale cu obiect de activitate restaurante, săli de evenimente, situate în comune aflate în aval de barajul Vidraru.

„Astfel, au fost efectuate 13 controale, iar în urma abaterilor constatate au fost aplicate 5 sancţiuni contravenţionale cu o valoare totală de 18.000 de lei, conform H.G. 714/2022 privind sistemele individuale de colectare şi epurare a apelor uzate şi O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului.

Totodată poliţiştii s-au sesizat din oficiu, fiind întocmite 4 dosare penale privind săvârşirea de infracţiuni prevăzute de Legea 107/1996- legea apelor, ce au fost înaintate unităţii de parchet”, informează, marţi, oficialii Poliţiei judeţene Argeş.

Reprezentanţi ai instituţiei au precizat pentru News.ro că deficienţele privind gestionarea apelor uzate sunt legate de faptul că patru dintre unităţile controlate, care nu sunt conectate la o reţea de canalizare, au fose fără fund pe care nu le vidanjează, apele uzate intrând în pânza freatică pe care o contaminează.

Verificările au început după ce alimentarea cu apă potabilă a fost oprită în localitățile Curtea de Argeș, Băiculești, Valea Danului și Valea Iașului, în urma depistării bacteriei Clostridium perfringens în rețeaua de distribuție.

La începutul lunii, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Argeș a instituit starea de alertă timp de 30 de zile în Curtea de Argeș, după depistarea bacteriei Clostridium perfringens în rețeaua de apă.

Prefectul Ioana Făcăleață a anunțat la acea vreme că autoritățile au elaborat un plan pentru reluarea sigură a furnizării apei și au solicitat fonduri de urgență de la Guvern. Problemele de potabilitate persistă din noiembrie 2025, din cauza creșterii turbidității apei provocate de deversările controlate din lacul Vidraru, realizate de Hidroelectrica.

Ulterior, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a anunțat că în apa din rețeaua care deservește municipiul Curtea de Argeș și comunele limitrofe nu mai sunt prezente bacterii, însă aceasta rămâne nepotabilă din cauza depășirii valorilor admise pentru turbiditate, fier și clor.