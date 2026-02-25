search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Reacția lui Bolojan, după ce profesorul Cristian Preda și-a rupt diploma de doctor: „Nu de diplome ducem lipsă”

Publicat:

Reducerea sporului pentru doctorate a stârnit reacții în mediul academic după ce profesorul Cristian Preda și-a rupt simbolic diploma de doctor. Premierul Ilie Bolojan a declarat că această indemnizație „este o practică introdusă în zona noastră” și nu se regăsește în țările din vestul Europei, adăugând că România are mulți profesori dedicați și talentați.

Politologul și-a rupt diploma în direct la Digi24
Politologul și-a rupt diploma în direct la Digi24

Premierul Ilie Bolojan a comentat gestul simbolic al profesorului universitar și politologului Cristian Preda, care și‑a rupt în direct diploma de doctor în semn de protest față de decizia Guvernului de a reduce indemnizația acordată deținătorilor titlului științific de doctor. 

Întrebat cum comentează acest gest, premierul Bolojan a subliniat că măsura face parte dintr‑un efort mai larg de reducere a cheltuielilor publice și că „toate sectoarele administrației trebuie să participe la acest efort”.

„În baza discuției cu reprezentanții universităților, am convenit ca măsurile din învățământul superior să se facă din toamna acestui an, odată încheierea anului universitar, pentru a nu perturba activitatea academică. Și tot în baza acestei discuții am venit cu propunerea să se reducă la jumătate sporul pentru doctorate”, a spus Bolojan.

„Sporul pentru doctorate este o practică pe care nu o veți regăsi în țările din vestul Europei. Este o practică introdusă în zona noastră”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Premierul a mai spus că România are „foarte mulți oameni dedicați și talentați” în mediul academic și a insistat că diplomelor nu ar trebui să li se acorde o importanță exagerată fără competență.

„Dacă ar fi să fim foarte corecţi și foarte cinstiți, nu de diplome ducem lipsă, ci de competențe, uneori, de mai multă determinare, de mai multă dedicare, de oameni care într-adevăr vor să facă ceea ce este nevoie acolo unde sunt”, a spus Ilie Bolojan. 

Șeful Executivului a subliniat că „salarizarea este dată de gradul universitar pe care îl ai, care include și această diplomă”. 

În prezent, indemnizația poate ajunge până la aproximativ 950 de lei brut, echivalentul a circa 580 de lei net. Noul plafon ar însemna aproximativ 293 de lei net, ceea ce reprezintă o scădere de aproape 47% față de nivelul actual.

