Liderul Sindicatului Europol, după ce măsura amenzilor neplătite ar putea lăsa șoferii fără permis: „Este doar jumătate din ceea ce ar trebui să vedem”

Guvernul a introdus, în cadrul reformei administrației publice, o măsură care condiționează dreptul de a conduce de plata amenzilor rutiere. Măsura va intra în vigoare din luna septembrie și prevede că șoferii care nu își achită sancțiunile vor rămâne fără permis. Pentru fiecare 50 de lei neachitați, conducătorii auto vor avea permisul suspendat pentru o zi.

Liderul sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a declarat la Digi24 că măsura este incompletă și ridică probleme legate de aplicarea ei practică. „Vorbim despre potențialul financiar pe care îl poate aduce această măsură prin încasarea unui procent mai mare din amenzile aplicate”, a spus Andreica, subliniind că scopul principal este creșterea veniturilor la bugetele locale. Totuși, acesta a atras atenția că lipsesc clarificări privind modul concret în care sancțiunea va fi pusă în practică.

Liderul Europol a arătat că măsura ar putea funcționa ca un instrument de conformare pentru cei care nu își plăteau amenzile și nu suportau consecințe, în condițiile în care există primari care evită recuperarea acestor sume pentru a nu-și nemulțumi electoratul.

Potrivit lui Andreica, principiul există și în alte sisteme juridice, însă cheia este proporționalitatea. „Atâta vreme cât suspendarea este pe o perioadă limitată, măsura poate trece examenul constituțional”, a explicat el. În schimb, suspendarea permisului pe termen nedeterminat, până la plata amenzii, „este de natură a atrage o neconstituționalitate”.

Cum ar urma să se aplice sancțiunea

Cosmin Andreica a explicat că șoferul are 15 zile pentru plata amenzii, apoi urmează procedurile administrative de executare, iar după aproximativ 105 zile fiecare 50 de lei neachitați se pot transforma în zile de suspendare. „La o amendă de 1.000 de lei, vorbim despre o suspendare suplimentară a dreptului de a conduce, peste sancțiunea deja aplicată”, a precizat el.

În opinia sa, măsura nu îi descurajează pe șoferii cu venituri mari. „Este doar jumătate din ceea ce ar trebui să vedem, pentru că cei care își permit să plătească amenzile nu sunt determinați eficient să respecte legea”, a spus Andreica.

Întrebat despre posibilitatea ca amenzile să fie stabilite în funcție de venit, liderul Europol a afirmat că există deja astfel de exemple în alte țări și că „trebuie să abordăm și noi aceste sisteme, atâta vreme cât accidentele și abaterile din trafic continuă să crească”.