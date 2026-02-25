„Nu mai e de joacă”. Oficial BNR, avertisment: „5 milioane de români vor munci până la 70 de ani din cauza pensiilor speciale”

Cinci milioane de români vor fi nevoiți să muncească până la vârsta de 65–70 de ani din cauza pensiilor speciale, avertizează Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu.

Într-o analiză, oficialul subliniază că numărul pensionarilor speciali a depășit 200.000, iar impactul financiar asupra bugetului se apropie de 1% din PIB.

„Nu mai este o joacă. Rezolvarea echilibrată a acestei situații ar avea nevoie de luciditate politică și, să spun o vorbă mare, bun simț. Dacă nu rezolvăm această situație spinoasă, vom avea o falie dramatică în mijlocul societății, pentru că 5 milioane de persoane vor munci până la 65–70 de ani, iar alții 200–250 de mii, poate și mai mulți în câţiva ani, vor duce un trai tihnit, de la o vârstă la care pot să se gândească să devină părinți. Aici nu mai este vorba doar de instituții extractive, ci și de fracturi sociale greu de surmontat”, a spus Eugen Rădulescu, pentru contributors.ro.

Consilierul BNR critică și privilegiul vârstei de pensionare pentru beneficiarii pensiilor speciale.

„După părerea mea, privilegiul cel mai mare și mai absurd al pensiilor speciale îl reprezintă vârsta de pensionare. Nicio țară civilizată nu trimite la pensie oameni înainte de a împlini vârsta de 50 de ani, cu pensii care le permit un trai opulent, cel puțin o dată și jumătate mai îndelungat decât câți ani a muncit persoana în cauză”, a transmis Rădulescu.

Rădulescu atrage atenția și asupra datoriei publice. „Când am intrat în Uniunea Europeană, datoria publică totală a României se ridica la 12,4% din PIB. Anul trecut am depășit bariera de 60% din PIB, care este importantă nu numai prin faptul că ultimul criteriu pentru aderarea la euro nu mai este îndeplinit, dar costul datoriei publice devine tot mai apăsător”, a precizat acesta.

El vorbește despre avantajele apartenenței la Uniunea Europeană, dar și despre limitele modelului european. „Apartenența la Uniunea Europeană este o binecuvântare nu numai pentru sumele uriașe care au fost pompate în economia României, ci și pentru faptul că instituțiile s-au dezvoltat după regulile care guvernează Uniunea. Pot fi aduse critici modelului Uniunii Europene. Nu de puține ori, birocrația este excesivă, unele obiective ale Uniunii, cum ar fi eliminarea motoarelor cu combustie internă până în 2035, sunt cel puțin discutabile. Dar, și așa, acest model este la ani lumină de ceea ce am fi putut obține printr-o modificare după ureche a modelului societal moștenit de la regimul de tristă amintire”, a mai spus consilierul BNR.