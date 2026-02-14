Pierderi uriașe pentru Rusia: peste 177.000 de militari uciși în războiul din Ucraina

Publicația independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 177.433 de militari ruși uciși în războiul din Ucraina, până la data de 13 februarie.

De la precedenta actualizare publicată la începutul lunii februarie, lista victimelor a fost completată cu numele a încă 9.291 de soldați ruși. Jurnaliștii atrag însă atenția că bilanțul real este, cel mai probabil, mult mai mare, întrucât datele verificate provin exclusiv din surse publice — necrologuri, postări ale familiilor, relatări ale presei regionale și declarații ale autorităților locale.

Potrivit Mediazona, bilanțul confirmat include peste 57.200 de voluntari, aproximativ 21.400 de prizonieri recrutați și 17.000 de militari mobilizați, precum și 6.414 ofițeri uciși.

Autoritățile de la Moscova nu publică date oficiale privind pierderile suferite. În schimb, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu acordat France TV, pe 4 februarie, că cel puțin 55.000 de soldați ucraineni au fost uciși de la începutul invaziei ruse pe scară largă.

Kievul a evitat, în mare parte, să comunice cifre oficiale privind pierderile în primii doi ani de război, până când Zelenski a anunțat, în februarie 2024, că 31.000 de militari ucraineni au murit în lupte. Liderul de la Kiev a avertizat că Rusia va continua să sufere pierderi „uluitoare” dacă va încerca să cucerească întreaga parte estică a Ucrainei prin forță militară.

Declarațiile vin în contextul unei noi runde de negocieri de pace trilaterale între Ucraina, Rusia și Statele Unite, în care statutul regiunii Donbas rămâne unul dintre principalele puncte de dispută.

În pofida pierderilor masive, Rusia a reușit să obțină câștiguri teritoriale limitate, compensând pierderile prin recrutarea de soldați contractuali. Potrivit proiectului ucrainean de cartografiere open-source DeepState, forțele ruse au ocupat în 2025 aproximativ 4.336 de kilometri pătrați din teritoriul Ucrainei, reprezentând mai puțin de 1% din suprafața țării.

La rândul său, Statul Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei estimează că, până la 13 februarie, Rusia a pierdut aproximativ 1.250.950 de militari de la începutul invaziei, pe 22 februarie 2022. Aceste cifre includ morți, răniți, dispăruți și capturați.

Mediazona a publicat pentru prima dată lista completă a victimelor identificate în februarie 2025, la trei ani de la declanșarea invaziei rusești, precizând că fiecare înregistrare este introdusă și verificată manual de voluntari pentru a evita dublarea datelor.